A Debrecen kapusa jól ismeri a Fradi támadóit, ezeket a tippeket adta társainak a rangadó előtt

Vasárnap este a Ferencváros az azerbajdzsáni Bajnokok Ligája-túra után az eddig öt meccsen tízpontos Debrecen otthonába látogat. A találkozó különösen érdekes lesz a Loki kapusának, Varga Ádámnak, aki az FTC-től jött kölcsönbe Sergio Navarro együtteséhez.

2025. 08. 31. 13:30
Varga Ádám itt még FTC-mezben, vasárnap a Fradi ellen a Debrecen kapuját védheti
Varga Ádám itt még FTC-mezben, vasárnap a Fradi ellen a Debrecen kapuját védheti Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Ha olyan jó meccset játszik egymással a Debrecen és a Fradi, mint 2024 decemberében, akkor közönségszórakoztató 90 perc vár a szurkolókra a Nagyerdei Stadionban. Bő fél éve a Loki hazai pályán 5-4-re nyert a mesterhármast szerző Bárány Donát vezérletével. Akkor az FTC kispadján ült Varga Ádám, és nézte, ahogy Dibusz Dénes ötször is kapitulált. Most viszont Varga és Dibusz farkasszemet nézhet egymással 20 órától, miután a 26 éves kapus kölcsönben a DVSC-t erősíti a mostani idényben.

Varga Ádám, a Debrecen kapusa számára különleges lesz az FTC elleni bajnoki
Varga Ádám, a Debrecen kapusa számára különleges lesz az FTC elleni bajnoki (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Varga Ádám már korábban is megtréfálta az FTC-t

Pályafutásom jelentős részét a Ferencvárosban töltöttem, különleges meccs vár rám vasárnap este, de maximálisan felkészültem, nem akarok túlpörögni

 – kezdte Varga Ádám a Nemzeti Sportnak adott interjút a vasárnapi NB I-es mérkőzés előtt, aztán elmondta: amikor nyáron a Debrecenhez igazolt, nem nézte meg külön, hogy mikor játszanak az FTC ellen. Vargával ugyanakkor nem először történik meg, hogy kölcsönjátékosként a Fradi ellen kell játszania, ugyanis a 2022/23-as idényben a Kecskemét kapuját védte – akkor három meccsen hét pont volt az ezüstérmes KTE mérlege, igaz ezek közül csak az 1-1-es döntetlen alkalmával állt Varga Ádám a lila-fehérek kapujában.

Így készül a Loki a rangadóra

Varga exkluzív információit a Debrecen igyekezte kihangsúlyozni a felkészülés során.

Noha nem az én szavaimon volt a fő hangsúly a héten, de leginkább a támadókkal kapcsolatban tudtam tanácsot adni, ki merre szeret cselezni, hova szereti lőni a labdát, melyik az erősebbik lába

– folytatta a 26 éves kapus, aki Varga Barnabás játékát emelte ki külön, aki fejjel és lábbal is rendkívül veszélyes: a támadó a mostani idényben a bajnokságot és a BL-t figyelembe véve nyolc gólt rúgott tíz meccsen.

Varga Ádám a Fradi El-sorsolásáról beszélt.

Szorítunk a Ferencvárosnak, mert a jó szerepléséből a magyar futball profitálhat. Az ellenfelek közül a Ludogorecet jól ismeri a csapat, s a Viktoria Plzennel is játszott a közelmúltban. A Fenerbahce elleni idegenbeli mérkőzés biztosan nagy élmény lesz, hiszen a hangulat világszerte híres az isztambuli csapat stadionjában.

Varga Ádám zárásnak elmondta, a jó bajnoki rajt miatt nagyon jó a hangulat az öltözőben. A kapus szerint jó meccs lesz vasárnap este sok helyzettel, és itt fog igazán eldőlni, hogy hol is tart a Debrecen. 

