Drámai pillanatokat élt át a világbajnok csapat edzője

A német férfi-kosárlabdaválogatott óriási meglepetésre megnyerte a 2023-as világbajnokságot, ezért is érkezett esélyesként az idei Európa-bajnokságra. A csapat a csoportmérkőzéseket Tamperében, Finnországban játszotta. A leszállás után a szövetségi kapitány, Alex Mumbru szinte azonnal kórházba került a finn városban.

A német férfi kosárlabda-válogatott Alex Mumbru távollétében is a négy közé jutott

Alex Mumbru kórházi drámája

A 46 éves edző súlyos gyomorfertőzést kapott. Az nem derült ki, mitől, az viszont biztos, hogy öt napot kellett kórházban töltenie, miközben elkezdődött az Európa-bajnokság. A német Bild arról számolt be, hogy a trénert kétágyas szobában helyezték el, mert a finn kórházban nem voltak egyágyas szobák. Ráadásul a spanyol edző 202 cm magas, olyan ágyat pedig nem találtak, amely megfelelő lett volna számára. Fájdalmai miatt az edző olykor egy széken feküdt, mert az ágyon képtelen volt úgy elhelyezkedni, ahogy megfelelő lett volna. A tréner öt nap alatt 7 kilót fogyott.

Nem tud dolgozni az edző

Mumbru egy héttel később a Portugália elleni mérkőzésen, már Rigában próbált visszatérni a kispadra. Ám képtelen volt a munkáját elvégezni, mert már az első negyed után újra rosszul lett. A németek másodedzője, Alan Ibrahimagic, aki Mumbru távollétében vezető edzőként dolgozott, ismét átvette az irányítást.

Alan Ibrahimagic, a német férfi-kosárlabdaválogatott másodedzője

Kiderült az is, hogy ez az állapot tartós, Alex Mumbru annyira legyengült, hogy nem tudja ellátni feladatait. Így a torna végéig Alan Ibrahimagic marad a vezető edző. A német sajtónak Mumbru elmondta: annyira legyengült, hogy nem tud koncentrálni, így felelőtlenség lenne a részéről bármilyen munkavégzés.

A német válogatott már bejutott a legjobb négy közé és pénteken 17 órakor Finnországgal csap össze a döntőbe jutásért Rigában.