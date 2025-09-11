kosárlabdadrámakórház

Drámai pillanatokat élt át a világbajnok csapat edzője

A német férfi-kosárlabdaválogatott edzője, Alex Mumbru borzalmas napokon van túl. Miközben a csapat nagyszerűen játszott az Európa-bajnokságon, a tréner szörnyű szenvedéseken ment keresztül. Alex Mumbru helyzete annyira súlyos, hogy képtelen visszatérni a jelenleg is zajló Európa-bajnokságon a kispadra.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 16:32
A német férfi kosárlabda-válogatott trénere, Alex Mumbru szörnyű napokon van túl Fotó: MATTHIAS STICKEL Forrás: DPA
A német férfi-kosárlabdaválogatott óriási meglepetésre megnyerte a 2023-as világbajnokságot, ezért is érkezett esélyesként az idei Európa-bajnokságra. A csapat a csoportmérkőzéseket Tamperében, Finnországban játszotta. A leszállás után a szövetségi kapitány, Alex Mumbru szinte azonnal kórházba került a finn városban.

Alex Mumbru
A német férfi kosárlabda-válogatott Alex Mumbru távollétében is a négy közé jutott
Fotó: INTIME/DPA Picture-Alliance via AFP

Alex Mumbru kórházi drámája

A 46 éves edző súlyos gyomorfertőzést kapott. Az nem derült ki, mitől, az viszont biztos, hogy öt napot kellett kórházban töltenie, miközben elkezdődött az Európa-bajnokság. A német Bild arról számolt be, hogy a trénert kétágyas szobában helyezték el, mert a finn kórházban nem voltak egyágyas szobák. Ráadásul a spanyol edző 202 cm magas, olyan ágyat pedig nem találtak, amely megfelelő lett volna számára. Fájdalmai miatt az edző olykor egy széken feküdt, mert az ágyon képtelen volt úgy elhelyezkedni, ahogy megfelelő lett volna. A tréner öt nap alatt 7 kilót fogyott. 

Nem tud dolgozni az edző

Mumbru egy héttel később a Portugália elleni mérkőzésen, már Rigában próbált visszatérni a kispadra. Ám képtelen volt a munkáját elvégezni, mert már az első negyed után újra rosszul lett. A németek másodedzője, Alan Ibrahimagic, aki Mumbru távollétében vezető edzőként dolgozott, ismét átvette az irányítást. 

10 September 2025, Latvia, Riga: Basketball: European Championship, Germany - Slovenia, knockout round, quarter-finals, Alan Ibrahimagic (Germany's assistant coach) reacts on the sidelines. Photo: Matthias Stickel/dpa (Photo by Matthias Stickel / dpa Picture-Alliance via AFP)
 Alan Ibrahimagic, a német férfi-kosárlabdaválogatott másodedzője
Fotó: MATTHIAS STICKEL/DPA

Kiderült az is, hogy ez az állapot tartós, Alex Mumbru annyira legyengült, hogy nem tudja ellátni feladatait. Így a torna végéig Alan Ibrahimagic marad a vezető edző. A német sajtónak Mumbru elmondta: annyira legyengült, hogy nem tud koncentrálni, így felelőtlenség lenne a részéről bármilyen munkavégzés.

A német válogatott már bejutott a legjobb négy közé és pénteken 17 órakor Finnországgal csap össze a döntőbe jutásért Rigában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

