Törött lábbal jutott döntőbe, most húszévesen világbajnoki érmes lett

Vasárnap véget ért a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokság. A zárónap egyik meglepetésembere a szerb Angelina Topics volt, aki női magasugrásban a világcsúcstartóval holtversenyben harmadikként zárt. A húszéves atléta ezzel bizonyos szempontból máris lekörözte szintén sikeres szüleit, ráadásul az atlétikai vb-n történtek elégtételt is jelenthettek neki a párizsi olimpián történtekért.

Wiszt Péter
2025. 09. 22. 5:50
Angelina Topics világbajnoki bronzérmes lett női magasugrásban (Fotó: AFP/Ben Stansall)
A női magasugrás döntője is a tokiói atlétikai világbajnokság utolsó napjára esett, így a magasugrók is áldozatául estek a hatalmas vasárnapi esőzésnek. Kétszer félbe is kellett szakítani a finálét, de végül a versenyszámot lebonyolították, és az ausztrálok olimpiai másodikja, Nicola Olyslagers 2,00 méteres eredménnyel első világversenyét nyerte meg. Mögötte nagy meglepetésre a lengyel Maria Zodzik lett a második, szintén 2,00 méterrel. Az olimpiai és vb-címvédő világcsúcstartó, az ukrán Jaroszlava Mahucsih 1,97-tel harmadik lett, méghozzá holtversenyben egy húszéves szerbbel. Női magasugrásban korábban még sosem osztottak ki egy vb-n két bronzérmet, márpedig Angelina Topicsnak a bronzéremig vezető úton – Mahucsihhoz hasonlóan – 197 cm-ig minden magasságot elsőre kellett ugrania, és ez a magasság mindössze egy centiméterre volt az általa tavaly óta tartott szerb országos csúcstól.

Jaroszlava Mahucsih, Nicola Olyslagers, Maria Zodzik és Angelina Topics (b–j), a női magasugrás dobogósai a tokiói atlétikai vb-n
Jaroszlava Mahucsih, Nicola Olyslagers, Maria Zodzik és Angelina Topics (b–j), a női magasugrás dobogósai a tokiói atlétikai vb-n (Fotó: Yomiuri/Kaname Muto)

Angelina Topics 2005 júliusában született két atléta gyermekeként. Az édesanya, Biljana Mitrovics háromszoros olimpikon hármasugró, a 2009-es atlétikai világdöntő győztese, aki máig országos csúcstartó a versenyszámban. Az édesapa, Dragutin Topics hatszoros olimpikon, Európa-bajnok és fedettpályás vb-második magasugró, aki jelenleg is a lánya edzője. 

Nem csoda, hogy Angelina Topics gyermekkorától kezdve a korosztálya egyik legjobbjának számít. U18-as, U20-as és U23-as Eb-aranyérme is van már, az U20-asok között vb-címet is nyert, de a felnőttek mezőnyében is bizonyított: szabadtéren kétszer, fedett pályán pedig egyszer állhatott Európa-bajnoki dobogóra.

Serbia's athlete Angelina Topic competes in the women's high jump final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 21, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
A szerb magasugró, Angelina Topics holtversenyben zárt a világcsúcstartóval a vb-n (Fotó: AFP/Ben Stansall)

A női magasugrás olimpiai döntőjébe törött lábbal jutott be Angelina Topics

Topics tavaly Párizsban az első olimpiáját várta, ám a selejtezőt megelőző bemelegítés során eltörte a jobb bokáját. Az ijesztő és fájdalmas sérülés szinte mindenkinek a verseny végét jelentette volna, még ha olimpiáról is volt szó, ám az akkor alig 19 éves szerb atléta másként gondolta: rajthoz állt és próbálkozott. 

Sőt! Összesen kilenc ugrása volt a kvalifikációban, és közülük 188 és 192 centiméteren átjutott harmadszor, így 12. helyen bejutott a fináléba – törött lábbal!

Ezt követően derült ki a diagnózis, és miután megtudta a sérülése komolyságát, a csapata tanácsára a döntőben már nem állt rajthoz. Egy hónappal később ugyanakkor már U20-as világbajnok lett. Így pedig még kiéhezettebben várhatta a vasárnapi, tokiói vb-döntőt.

Szerbia Magyarországhoz hasonlóan egy bronzéremmel zárta az atlétikai vb-t

Mahucsih utolsó ugrásánál szinte oda sem mert nézni Topics, de miután az ukrán hozzá hasonlóan sorozatban harmadszor hibázott, örömében elsírta magát. A szerb atlétikának azért is nagy dolog Topics érme, mert világbajnokságon 2013 óta csak Ivana Spanovics zárt dobogón szerb színekben, idén pedig a női magasugrás fináléja előtt egyetlen medáljuk sem volt.

– Ez igazi küzdelem volt az utolsó ugrásig, és nagyon boldog vagyok, hogy éremmel térhetek haza. Az eső és a megszakítások megnehezítették a versenyt, de sikerült összpontosítanom és a legjobbamat nyújtanom. 

A vb-bronzérem hatalmas motivációt jelent nekem ahhoz, hogy még tovább dolgozzak és harcoljak még magasabb ugrásokért

nyilatkozta a döntő után Topics.

Az elmúlt bő egy évben látottak alapján nehéz látni, hogy mindez ne sikerüljön a szerb magasugrónak. A kora mindenképp nagy előny, hiszen a vb-döntő első nyolc helyezettje közül csupán Mahucsih (24 éves) és ő 28 év alatti. Az ugrásai pedig garanciát jelentenek arra, hogy a szerb atlétika továbbra se felejtse el a Topics nevet.

 

