A Barcelona-szurkolók Flicknek üzentek, ítéletet mondtak a csapat játékosáról

A Barcelona futballistái közül hárman is duplázni tudtak a Valencia ellen, a csereként beállt Raphinha, Robert Lewandowski kettős mellett Fermín López is kétszer mattolta Julen Agirrezabalát.
A Barcelona-drukkerek ítéletet mondtak Fermín Lópezről
A 22 esztendős középpályás a vasárnapit megelőző három bajnokin mindössze 75 percet volt a pályán, ezúttal viszont végigjátszotta az összecsapást, és remek teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat. López olyannyira meggyőzően teljesített, hogy néhány szurkoló a mérkőzés után elkezdte követelni Hansi Flicktől, adjon több lehetőséget a játékosnak a jövőben.
Mindig is tudtam, hogy Fermin jobb Dani Olmónál… Minden meccsen neki kellene kezdenie
– írta az egyik drukker.
Flick megdicsérte játékosait a vasárnapi sikert követően, és azt is elárulta, miért hagyta ki a kezdőcsapatból Raphinhát.