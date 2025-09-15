A Barcelona-szurkolók Flicknek üzentek, ítéletet mondtak a csapat játékosáról

A Barcelona futballistái közül hárman is duplázni tudtak a Valencia ellen, a csereként beállt Raphinha, Robert Lewandowski kettős mellett Fermín López is kétszer mattolta Julen Agirrezabalát.

A Barcelona szurkolói azt szeretnék, ha Hansi Flick több lehetőséget adna Fermin Lópeznek (Fotó: NurPhoto/AFP/Alberto Gardin)

A Barcelona-drukkerek ítéletet mondtak Fermín Lópezről

A 22 esztendős középpályás a vasárnapit megelőző három bajnokin mindössze 75 percet volt a pályán, ezúttal viszont végigjátszotta az összecsapást, és remek teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat. López olyannyira meggyőzően teljesített, hogy néhány szurkoló a mérkőzés után elkezdte követelni Hansi Flicktől, adjon több lehetőséget a játékosnak a jövőben.

Mindig is tudtam, hogy Fermin jobb Dani Olmónál… Minden meccsen neki kellene kezdenie

– írta az egyik drukker.

Flick megdicsérte játékosait a vasárnapi sikert követően, és azt is elárulta, miért hagyta ki a kezdőcsapatból Raphinhát.