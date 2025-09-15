Rendkívüli

Bayer Zsolt felhívása: Itt az ideje megmutatni, hogy a fehér életek is számítanak

Barcelonaszurkolókhansi flickFermin López

A Barcelona-szurkolók Flicknek üzentek, ítéletet mondtak a csapat játékosáról

A Valencia labdarúgócsapata elleni 6-0-s siker elnyerte a Barcelona szurkolóinak tetszését, akik egy játékost külön kiemeltek a mérkőzés után. A drukkerek annyira fellelkesültek Fermín López teljesítményén, hogy ezentúl minden Barcelona-meccsen a kezdőcsapatban szeretnék látni a középpályást.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 9:13
Fermin López két góllal jelezte, lehet rá számítani (Fotó: NurPhoto/AFP/Urbanandsport)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Barcelona futballistái közül hárman is duplázni tudtak a Valencia ellen, a csereként beállt Raphinha, Robert Lewandowski kettős mellett Fermín López is kétszer mattolta Julen Agirrezabalát.

A Barcelona szurkolói szerint Hansi Flicknek több lehetőséget kéne adnia Fermin Lópeznek
A Barcelona szurkolói azt szeretnék, ha Hansi Flick több lehetőséget adna Fermin Lópeznek (Fotó: NurPhoto/AFP/Alberto Gardin)

A Barcelona-drukkerek ítéletet mondtak Fermín Lópezről

A 22 esztendős középpályás a vasárnapit megelőző három bajnokin mindössze 75 percet volt a pályán, ezúttal viszont végigjátszotta az összecsapást, és remek teljesítménnyel hálálta meg a bizalmat. López olyannyira meggyőzően teljesített, hogy néhány szurkoló a mérkőzés után elkezdte követelni Hansi Flicktől, adjon több lehetőséget a játékosnak a jövőben.

Mindig is tudtam, hogy Fermin jobb Dani Olmónál… Minden meccsen neki kellene kezdenie

– írta az egyik drukker.

Flick megdicsérte játékosait a vasárnapi sikert követően, és azt is elárulta, miért hagyta ki a kezdőcsapatból Raphinhát.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Stefán Csaba
idezojelekválság

Válságban az európai mainstream pártok

Stefán Csaba avatarja

Csak a jobboldali kihívók képesek az értékek és az érdekek szintjén is koherens ajánlatot adni a választóknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu