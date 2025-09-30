Nagy vita dúl, ki a ring királya: a Táncos, a Művész vagy a Szörnyeteg

Az elmúlt hetek profi ökölvívó gáláinak csúcsmeccsei után fellángolt a vita, vajon kit illet meg a súlycsoportoktól független trón a sportágban. Jelöltben nincs hiány, és a bokszban elég ritka helyzet állt elő, hiszen mind Terence Crawford (42-0, 31 KO), mind Naoya Inoue (31-0, 27 KO), mind pedig Olekszandr Uszik (24-0, 14 KO) nemcsak uralja az éppen aktuális súlycsoportját, de valamennyien vitathatatlan bajnokok, ráadásul több súlycsoportban érték el ezt az egészen fantasztikus eredményt. Mindhárman veretlenek és mindhárman az utolsó meccsükön valami egészen fantasztikus teljesítményt nyújtottak a ringben. Egy biztos, valamennyien ott vannak a sportág történelemkönyvének az aranyoldalain.

Mondd, te kit választanál? Crawford, a ring Művésze

A sort talán a nemrég történelmet író Terence Crawforddal illik kezdeni, akit a szakma ugyan mindig is sokra tartott, ám a nevével igazából a Saul Canelo Álvarez (63-3-2, 39 KO) elleni tanári győzelemmel ismerte meg a közvélemény. Pedig a 37 éves, négy gyermeket nevelő, mélyen vallásos amerikai előtte már kitakarított négy súlycsoportot, míg szeptember közepén a nagyközépsúlyban is a csúcsra ért. Ő az, aki a profi boksz első férfi bunyósaként három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett.

Crawford profi statisztikája:

42 meccs

42 győzelem

31 KO

öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.

utolsó veresége: még amatőrként a 2007-es olimpiai kvalifikációs versenyen kapott ki pontozással Szamán Alitól.

Éppen az utolsó, Canelo elleni meccsén mutatta meg, hogy nemcsak pazarul védekezik, de ha kell, bizony kőkemény támadó bokszra is képes.

A meccs, amivel Crawford történelmet írt:

Mondd, te kit választanál? Inoue, a Szörnyeteg

Amikor szeptember 14-én, Nagojában rendezett profi ökölvívó gála főmeccsén a japán Naoya Inoue hazai ringben a kispehelysúlyú vitathatatlan bajnoki címért, azaz a WBA, a WBC, a WBO és az IBF világbajnoki öveiért menő ütközetben szinte legyalulta az üzbég Murodjon Akhmadalievet (14-2, 11 KO)

– nagy meglepetés volt, hogy hat év után újra végigbokszolta a 12 menetet –

sokan azt mondták, a kis súlya ellenére nincs nála jobb, képzettebb bunyós. A négy súlycsoportban is vb-címig eljutó Szörnyetegnek elképesztő ütőereje van, ráadásul két súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lett.