  • Nagy vita dúl, ki a ring királya: a Táncos, a Művész vagy a Szörnyeteg
Terence CrawfordOlekszandr UszikNaoye Inouelegjobbprofi boksz

Nagy vita dúl, ki a ring királya: a Táncos, a Művész vagy a Szörnyeteg

Mint minden más egyéni sportágban a profi bokszban is állandóan dúl a vita arról, vajon egy adott korszakban ki a legjobb. Jelenleg hárman aspirálnak a trónra: Terence Crawford, Naoya Inoue és Olekszandr Uszik. Mindhárman több súlycsoportban szereztek világbajnoki címet, mindhárman vitathatatlan bajnokok, mindhárman veretlenek és soha nem fognak egymással bokszolni.

Molnár László
2025. 09. 30. 11:38
Nagy a találgatás, hogy a profi boksz három vitathatatlan bajnoka közül ki a legjobb
Nagy a találgatás, hogy a profi boksz három vitathatatlan bajnoka közül ki a legjobb Forrás: X/rtfight
Az elmúlt hetek profi ökölvívó gáláinak csúcsmeccsei után fellángolt a vita, vajon kit illet meg a súlycsoportoktól független trón a sportágban. Jelöltben nincs hiány, és a bokszban elég ritka helyzet állt elő, hiszen mind Terence Crawford (42-0, 31 KO), mind Naoya Inoue (31-0, 27 KO), mind pedig Olekszandr Uszik (24-0, 14 KO) nemcsak uralja az éppen aktuális súlycsoportját, de valamennyien vitathatatlan bajnokok, ráadásul több súlycsoportban érték el ezt az egészen fantasztikus eredményt. Mindhárman veretlenek és mindhárman az utolsó meccsükön valami egészen fantasztikus teljesítményt nyújtottak a ringben. Egy biztos, valamennyien ott vannak a sportág történelemkönyvének az aranyoldalain.

Crawford nemcsak kivédekezte Canelót, de ha a helyzet úgy kívánta, bizony a verekedésben is jobb volt a mexikóinál
Crawford nemcsak kivédekezte Canelót, de ha a helyzet úgy kívánta, bizony a verekedésben is jobb volt a mexikóinál. Fotó: Getty Images North America/Steve Marcus

Mondd, te kit választanál? Crawford, a ring Művésze

A sort talán a nemrég történelmet író Terence Crawforddal illik kezdeni, akit a szakma ugyan mindig is sokra tartott, ám a nevével igazából a Saul Canelo Álvarez (63-3-2, 39 KO) elleni tanári győzelemmel ismerte meg a közvélemény. Pedig a 37 éves, négy gyermeket nevelő, mélyen vallásos amerikai előtte már kitakarított négy súlycsoportot, míg szeptember közepén a nagyközépsúlyban is a csúcsra ért. Ő az, aki a profi boksz első férfi bunyósaként három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett. 

Crawford profi statisztikája:

  • 42 meccs
  • 42 győzelem
  • 31 KO
  • öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.
  • utolsó veresége: még amatőrként a 2007-es olimpiai kvalifikációs versenyen kapott ki pontozással Szamán Alitól.

Éppen az utolsó, Canelo elleni meccsén mutatta meg, hogy nemcsak pazarul védekezik, de ha kell, bizony kőkemény támadó bokszra is képes.

A meccs, amivel Crawford történelmet írt:

Mondd, te kit választanál? Inoue, a Szörnyeteg

Amikor szeptember 14-én, Nagojában rendezett profi ökölvívó gála főmeccsén a japán Naoya Inoue hazai ringben a kispehelysúlyú vitathatatlan bajnoki címért, azaz a WBA, a WBC, a WBO és az IBF világbajnoki öveiért menő ütközetben szinte legyalulta az üzbég Murodjon Akhmadalievet (14-2, 11 KO) 

– nagy meglepetés volt, hogy hat év után újra végigbokszolta a 12 menetet – 

sokan azt mondták, a kis súlya ellenére nincs nála jobb, képzettebb bunyós. A négy súlycsoportban is vb-címig eljutó Szörnyetegnek elképesztő ütőereje van, ráadásul két súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lett.

Naoya Inoue profi statisztikája

  • profik: 31 győzelem, ebből 27 KO
  • kiütéses győzelmi arány: 89,28 százalék
  • világbajnoki címmérkőzéseken 91,30 százalékkal zárta le idő előtt a ringháborúit
  • rekorder 23 kiütéses győzelemmel világbajnoki címmeccseken (korábbi csúcstartó az egykori nehézsúlyú bajnok, Joe Louis volt 22 KO-sikerrel).

A 31. profi meccsét is megnyerő Inoue már ki is nézte magának a következő ellenfelét a Sports.yahoo.com portál szerint, mégpedig honfitársa a harmatsúlyban a WBC és az IBF egyesített világbajnok Junto Nakatani (31-0, 24 KO) személyében, aki decemberben egy meccset vív kispehelysúlyban, mielőtt a japán szupermeccsre 2026 tavaszán az 50 000 fősnél is nagyobb befogadóképességű Tokyo Dome-ban sor kerülne.

Naoye Inoue az alsóbb divíziók legjobbja, két súlyban is vitathatatlan bajnok lett
Naoya Inoue az alsóbb divíziók legjobbja, két súlyban is vitathatatlan bajnok lett. Fotó: AFP/Yuichi Yamazaki

Mondd, te kit választanál? Uszik, a Táncos

Amikor a nyáron, július 19-én késő este egy 38 éves ukrán bunyós a zsúfolásig megtelt Wembley-ben az ötödik menetben kiütötte a 27 éves Daniel Dubois-t (22-3, 21 KO), és ezzel pályafutása során harmadszor, a királykategóriában pedig másodszor lett vitathatatlan bajnok, mindenki kijelentette, aki a profi ökölvívás körül él és mozog, hogy jelenleg Olekszandr Uszik a világ legjobb bunyósa. Ne feledjük, ez még Crawford és Inoue szeptemberi meccse előtt volt. 

Az ukrán a cirkálósúly után kétszer is vitathatatlan bajnok lett a nehézsúlyban – és ez még soha senkinek nem sikerült a négyöves rendszer létezése óta. 

Uszik egyre népszerűbb lett a közvélemény szemében, hiszen olyan emberi tulajdonságokat vett fel, mint például a táncolni tudás. A 38 éves királykategóriás bokszzseni még balhéba is keveredett a Michael Jackson mozgását is megszégyenítő táncát követően.

Egy biztos, a legjobb amatőr múlttal ő rendelkezik, hiszen olimpiai és világbajnokként tért át a profik világába. vetélytársaihoz hasonlóan az ukrán bokszoló elég régen érezhette meg, milyen vereséggel távozni a ringből, ugyanis amatőrben még 2009-ben, a milánói világbajnokságon kapott ki utoljára a nehézsúlyúak elődöntőjében, miután a későbbi világbajnok, az orosz Jegor Mehoncev 14-10-es pontozással jobbnak bizonyult Usziknál.

Uszik statisztikája

  • amatőr múlt
  • olimpiai bajnok (2012 London)
  • világbajnok (2011 Baku)
  • 335 győzelem
  • 15 vereség
  • profi karrier
  • 24 meccs
  • 24 győzelem
  • 14 KO
  • két súlycsoportban – cirkálósúly és nehézsúly – vitathatatlan bajnoki címet szerzett
Olekszandr Uszik másodszor is vitathatatlan bajnok lett nehézsúlyba, ami előtte senki másnak nem sikerült
Olekszandr Uszik másodszor is vitathatatlan bajnok lett nehézsúlyba, ami előtte senki másnak nem sikerült.  Fotó: Reuters/Andrew Couldridge

A bokszmatuzsálem, Bob Arum szerint Inoue, míg Roy Jones Jr. szerint Crawford a nyerő

Természetesen a bokszvilágot sem hagyta hidegen a rajongók között elindult vita. A legendás promóter, a 93 éves Bob Arum – aki 1973-ban alapította meg irodáját, és olyan bokszolóknak egyengette az útját, mint Muhammad Ali, Floyd Mayweather Jr. és Oscar De La Hoya – véleménye sokakat meglephet, ugyanis szerinte Inouét illeti a trón.

Véleményem szerint Inoue a legjobb

– jelentette ki a KO Artist Sportsnak nyilatkozva Bob Arum.

A Hírességek Csarnokának tagja, Roy Jones Jr. elárulta, hogy szerinte ki a legjobb a három extrabunyós közül. A három súlycsoportban is vb-címig jutó korábbi világsztár egyértelműen Crawford mellett tette le a voksát.

Jelenleg egyértelműen Crawford a legjobb.

Noha maximálisan elismerem Uszik eredményeit, de amit Crawford tett azzal, hogy fellépett két súlycsoportot is, hogy Canelo ellen ringbe lépjen, mindent vitt nálam. De az biztos, hogy mögötte szorosan ott van Uszik, és lehet, az lenne az igazságos, ha azt mondanám, hogy Crawford az 1/A, míg Uszik az 1/B a ranglistán – indokolta döntését a secondsout.com portálnak Roy Jones Jr. 

Azért Uszik sem maradt „győzelem” nélkül, ugyanis Rácz Félix őt tartja jelenleg a legjobbnak.

Az ukrán mellett az dönt nálam, hogy elképesztően sikeres volt amatőrben is,

míg a profik között mindenkit elvert, aki csak az adott súlycsoportban számított. Crawford szinte semmivel sem tud kevesebbet az ökölvívásból Usziknál, míg Inoue a véleményem alapján nincs azon a szinten, mint Crawford és Uszik – fogalmazott a magyar promóter.

Olekszandr Uszik utolsó meccse Dubois ellen:

