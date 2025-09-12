Rendkívüli

Márki-Zay tiszásokkal együtt végezne ki kormánypárti politikusokat, ezt Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül

angol fociWest Ham UnitedArsenal FCCsiki Annanői foci

A BL-győztes kapus kínos potyagóljának a magyar válogatott futballista is örülhetett + videó

Az angol női labdarúgó-bajnokság 2. fordulójának nyitónapján Csiki Anna jelenlegi együttese, a West Ham hazai pályán 5-1-re kikapott a legutóbb ezüstérmes és Bajnokok Ligája-győztes Arsenal csapatától.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 22:27
Az Arsenal holland kapusa, Daphne van Domselaar egyszer hibázott a West Ham ellen, de akkor elég látványosat (Fotó: AFP/Filipe Amorim)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt években a Women's Super League (WSL) középmezőnyéhez tartozó West Ham United a 15-szörös bajnok Arsenal csapatát fogadta az angol női bajnokságban péntek este. Az Ágyúsok BL-címvédőként kezdték meg az idényt, és a legrangosabb európai kupasorozat megnyerésében nagy szerepe volt a csapat kapusának, Daphne van Domselaarnak is, aki az öt jelölt között szerepel az év legjobb kapusának járó díjért. A 25 éves holland játékos a West Ham elleni bajnoki elején nem a klasszisát bizonyította, amikor egy beadásnál kiejtette a kezéből a labdát, az a kapufának pattant, majd beütötte a saját kapujába. Ennek örülhetett a hazaiak kispadján Csiki Anna is, a kölcsönben szereplő magyar válogatott futballista ugyanis első alkalommal volt ott új csapata keretében – az első fordulóban eredeti együttese, a Tottenham ellen még nem nevezték.

A majdnem ötvenszeres magyar válogatott Csiki Anna immáron a Tottenhamtől kölcsönben a West Hamnél szerepel
Az 50-szeres magyar válogatott Csiki Anna immáron a Tottenhamtől kölcsönben a West Hamnél szerepel (Fotó: Origo/Polyák Attila)

Csiki Anna nem debütálhatott a West Hamben az Arsenal ellen

Az Arsenal játékosait nem törte össze a korán bekapott potyagól, és a 21. percben a vendégek Frida Leonhardsen Maanum góljával egyenlítettek. A szünetben aztán az Aranylabda-esélyesnek tartott norvég játékost lecserélték, és a helyére beállt Stina Blackstenius az 52. percben megfordította a mérkőzést. 

Az Ágyúsok győzelmét a 63. percben Caitlin Foord biztosította be, a végeredményt pedig a szintén Aranylabda-jelölt Alessia Russo ráadásban született két gólja állította be.

A 25 éves Csiki Anna a kispadról nézte végig a találkozót, Rehanne Skinner vezetőedző nem cserélte be, így legkorábban jövő vasárnap, a Brighton otthonában mutatkozhat be a Kalapácsosoknál.

Az Arsenal a sikerével két forduló után is százszázalékos, míg a West Ham továbbra is pont nélkül áll az angol bajnokságban.

Van Domselaar potyagólja:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu