A BL-győztes kapus kínos potyagóljának a magyar válogatott futballista is örülhetett + videó

Az elmúlt években a Women's Super League (WSL) középmezőnyéhez tartozó West Ham United a 15-szörös bajnok Arsenal csapatát fogadta az angol női bajnokságban péntek este. Az Ágyúsok BL-címvédőként kezdték meg az idényt, és a legrangosabb európai kupasorozat megnyerésében nagy szerepe volt a csapat kapusának, Daphne van Domselaarnak is, aki az öt jelölt között szerepel az év legjobb kapusának járó díjért. A 25 éves holland játékos a West Ham elleni bajnoki elején nem a klasszisát bizonyította, amikor egy beadásnál kiejtette a kezéből a labdát, az a kapufának pattant, majd beütötte a saját kapujába. Ennek örülhetett a hazaiak kispadján Csiki Anna is, a kölcsönben szereplő magyar válogatott futballista ugyanis első alkalommal volt ott új csapata keretében – az első fordulóban eredeti együttese, a Tottenham ellen még nem nevezték.

Az 50-szeres magyar válogatott Csiki Anna immáron a Tottenhamtől kölcsönben a West Hamnél szerepel (Fotó: Origo/Polyák Attila)

Csiki Anna nem debütálhatott a West Hamben az Arsenal ellen

Az Arsenal játékosait nem törte össze a korán bekapott potyagól, és a 21. percben a vendégek Frida Leonhardsen Maanum góljával egyenlítettek. A szünetben aztán az Aranylabda-esélyesnek tartott norvég játékost lecserélték, és a helyére beállt Stina Blackstenius az 52. percben megfordította a mérkőzést.

Az Ágyúsok győzelmét a 63. percben Caitlin Foord biztosította be, a végeredményt pedig a szintén Aranylabda-jelölt Alessia Russo ráadásban született két gólja állította be.

A 25 éves Csiki Anna a kispadról nézte végig a találkozót, Rehanne Skinner vezetőedző nem cserélte be, így legkorábban jövő vasárnap, a Brighton otthonában mutatkozhat be a Kalapácsosoknál.

Az Arsenal a sikerével két forduló után is százszázalékos, míg a West Ham továbbra is pont nélkül áll az angol bajnokságban.