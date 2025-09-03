spanyol fociRodríguezRCD MallorcaReal Madrid

A Real Madrid meccse után klubja eltiltotta a 19 éves csapattársába belerúgó játékost

Fizetés nélkül felfüggesztette és megfosztotta a csapatkapitányi tisztségétől 37 éves játékosát a spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő Mallorca együttese. Dani Rodríguez a Real Madrid elleni bajnoki után fejezte ki elégedetlenségét, és ezt a mallorcai klub nem hagyta annyiban.

2025. 09. 03. 11:58
Dani Rodríguez (jobbra) már többször szerepelt a Real Madrid ellen, szombaton azonban nem cserélte be a Mallorca edzője (Fotó: Anadolu/Burak Akbulut)
Dani Rodríguez sosem járt a spanyol válogatott közelében, de a teljes pályafutása során hazájában futballozó támadó középpályás így is a La Liga egyik fontos alakjává nőtte ki magát. Miután kétszer segítette a harmadosztály megnyeréséhez aktuális csapatát, 2018-ban a Mallorca együtteséhez igazolt, ahol azóta már 183 élvonalbeli találkozón lépett pályára. A 37 éves futballista szombaton a Real Madrid otthonában a 184. első osztályú bajnokiján is szeretett volna szerepelni Mallorca-játékosként, ám Jagoba Arrasate vezetőedző csereként sem állította be őt. Ez pedig nem tetszett Rodrígueznek, aki a családjával együtt látogatott el a Santiago Bernabéu Stadionba, ahol azonban a gyermekei nem láthatták őt játszani.

Dani Rodríguez is ott volt a Real Madrid ellen, de a La Liga-mérkőzésen végül nem játszhatott a Mallorca színeiben
Dani Rodríguez is ott volt a Real Madrid ellen, de a La Liga-mérkőzésen végül nem játszhatott a Mallorca színeiben (Fotó: NurPhoto/Alberto Gardin)

Dani Rodríguez 19 éves csapattársának és klubjának üzent

– Megértem és mélyen tisztelem, hogy a játékosok kiválasztása kizárólag az edző hatáskörébe tartozik. Ez az ő felelőssége, és én mindig hallgatok rá. Amit viszont nem tudok elfogadni, az az elkötelezettség és az odaadás iránti tisztelet hiánya. 

Fájdalmasnak találom, hogy egy frissen igazolt játékos, mindössze egyetlen edzés után lehetőséget kap arra, hogy olyan csapattársak előtt jusson szóhoz, akik éveket töltöttek azzal, hogy izzadtan és elkötelezetten védjék ezt a mezt, és mindig a klubot helyezték mindenek fölé

írta a közösségi oldalán Dani Rodríguez, utalva a posztjára a hajrában becserélt 19 éves csapattársát, a Barcelonától szerződtetett Jan Virgilit. – Remélem, Jan sikerrel jár, és együtt mindannyian segíthetünk neki. De az ilyen dolog szörnyű üzenetet küld az öltözőbe: azt, hogy a munka, az elkötelezettség vagy a hűség nem számít. És ez feldühített.

Az Antonio Raillo mellett gyakran csapatkapitányként szereplő Rodríguez azt is kiemelte, hogy ez így is fontos tanulság volt a gyermekeinek: ne várjanak el senkitől semmit cserébe a tetteikért.

A Mallorca reagált: megbüntette a spanyol futballistát

Szerda délelőtt a jelenleg kieső pozícióban lévő Mallorca csapata közleményben reagált játékosa kifakadására és az Arrasatét ért kritikára.

Az RCD Mallorca bejelenti, hogy Dani Rodríguezt fizetés nélkül felfüggesztette, továbbá a klub azonnali hatállyal megfosztja őt csapatkapitányi tisztségétől is

írta a klub.

A Mallorca három forduló után egy ponttal áll – igaz, a két vereségét a Real Madrid (1-2) és a Barcelona (0-3) ellen szenvedte el –, legközelebb szeptember 15-én az Espanyol együtteséhez látogat. Jelen állás szerint ezt Rodríguez nélkül teszi majd meg, a spanyol futballista cikkünk megjelenéséig nem reagált a büntetésére.

 

