Nyolc év után 38 évesen tért vissza a BL-be David Luiz, de biztosan nem így képzelte

Idegenben szerzett értékes pontot a Bajnokok Ligája-újonc Páfosz, amely 0-0-ra végzett a görög Olimpiakosz Pireusz otthonában. A ciprusiak másfél félidőt emberhátrányban játszottak, s már a 33. percben elvesztették David Luizt. A 38 esztendős brazil védő megsérült, és nem tudta folytatni a játékot. A 2024-es Konferencialiga-győztes görög csapat képtelen volt betalálni a Páfosz kapujába. Nem tudni, mennyire súlyos a nyolc év után a BL-be visszatérő David Luiz izomsérülése, de van még ideje, hogy felépüljön volt csapata, a Chelsea elleni januári mérkőzésre.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 18. 12:20
David Luiz Pireusz, 2025. szeptember 17. David Luizt, a Pafosz játékosát eltalálja Gabriel Strefezzának, az Olimpiakosz játékosának lába a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulójában játszott Olimpiakosz-Pafosz mérkőzésen a pireuszi Jeórji
David Luizt fejbe rúgták, de nem emiatt kellett lejönnie idő előtt a pályáról Fotó: Pétrosz Jannakurisz Forrás: MTI/AP
Még mindig képes meglepetést okozni, ezúttal azonban nem a játékával, hanem egy újabb sérüléssel hívta fel magára a figyelmet. David Luiz a klubvilágbajnokságon remeklő másik veteránhoz, Thiago Silvához hasonlóan még mindig magas szinten teljesít. A 38 éves brazil védő visszatért a Bajnokok Ligájába.

David Luiz
David Luiz (középen) izomsérülést szenvedett (Fotó: ANGELOS TZORTZINIS / AFP)

Legutóbb 2017 őszén szerepelt négy találkozón a legrangosabb európai kupasorozatban. A Roma ellen gólt szerzett, a Qarabag elleni idegenbeli 4-0-s győzelem pedig úgy tűnt, a végső búcsúját jelenti a Bajnokok Ligájától. 

Talán David Luiz sem gondolta, hogy visszatér, de nyolc év elteltével ismét a pályán hallgathatta a BL-himnuszt az immár 38 éves brazil védő. 

A Benfica, a Chelsea és a PSG 57-szeres brazil válogatott sztárja az Arsenallal nemzetközi porondon „csak” az Európa-ligában szerepelt. Amikor 2021-ben hazatért Brazíliába, távol került az európai rivaldafénytől. Idén nyáron viszont elcsábította az újdonsült ciprusi bajnok Páfosz, amely még nélküle harcolta ki a főtáblás szereplést a Bajnokok Ligájában. David Luiz így tért vissza, ám csak fél óra jutott neki: 

azt még talpon kibírta, hogy fejbe rúgták, ám a 33. percben izomsérülés miatt volt kénytelen elhagyni a pályát.

 Az ekkor már emberhátrányban lévő csapata bravúros módon kihúzta gól nélküli döntetlennel (0-0) az Olimpiakosz Pireusz otthonában.

David Luiz sérülései

A keménységéről és kiváló lövőtechnikájáról ismert focista pályafutását végigkísérték a sérülések. 

Érdekesség, hogy hosszabb kihagyásra egyszer kényszerült: 2008-ban lábközépcsont-törés miatt szinte az egész éve ráment a gyógyulásra a Benficánál. 

A Chelsea-nél mindössze 11 meccset hagyott ki 2017 végén térdsérülés miatt, izomszakadással is csupán bő egy hónapot hiányzott. Igaz, akkor korán tért vissza és nagy árat fizetett: a combján ma is ott éktelenkedik a nyoma, hogy végigjátszotta a Bayern München otthonában hosszabbítás után tizenegyesekkel megnyert Bajnokok Ligája-döntőt

Kimentem a pályára, 120 percet játszottam, berúgtam a tizenegyesemet combhajlító sérülésem ellenére. A mai napig nagy rés van a lábam között. A sebhely, a jel, amit soha nem fogok elfelejteni

– idézte fel hősiességét a BBC-nek. 

Szabályváltoztatás

David Luiz neve és egy emlékezetes esete összeforr a labdarúgás egyik új szabályának megszületésével. Még 2020-ban összeütközött Raúl Jiménezzel, az Arsenal játékosa olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy meg kellett műteni. Luiznak csak a fejét kötözték be, majd többször is előfordult, hogy a fején átvérzett a turbánja. 

Ezek után vizsgálták meg a fejsérüléseket, majd 2024 nyarán bevezették, hogy a fejsérülést szenvedett játékosok cseréje rendkívüli módon történjen, azaz ne számítson bele a maximális számú csere közé. 

Az indoklás szerint a fejsérülések rendkívül veszélyesek, különösen, ha a sérültet nem látják el azonnal és szakszerűen. 

Nem tudni, David Luiz lába mennyire sérült meg, ugyanakkor eleve egy combsérülés után érkezett Ciprusra, vélhetően az újult ki. A brazil veteránra nagy szüksége lenne a Páfosznak, amely szeptember 30-án a Bayern Münchent fogadja. Luiz újra farkasszemet nézhetne Manuel Neuerrel. Januárban pedig a Stamford Bridge-en, a Chelsea otthonában léphetne pályára – vendégként.

 

 

