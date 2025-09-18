Nyolc év után 38 évesen tért vissza a BL-be David Luiz, de biztosan nem így képzelte

Még mindig képes meglepetést okozni, ezúttal azonban nem a játékával, hanem egy újabb sérüléssel hívta fel magára a figyelmet. David Luiz a klubvilágbajnokságon remeklő másik veteránhoz, Thiago Silvához hasonlóan még mindig magas szinten teljesít. A 38 éves brazil védő visszatért a Bajnokok Ligájába.

David Luiz (középen) izomsérülést szenvedett (Fotó: ANGELOS TZORTZINIS / AFP)

Legutóbb 2017 őszén szerepelt négy találkozón a legrangosabb európai kupasorozatban. A Roma ellen gólt szerzett, a Qarabag elleni idegenbeli 4-0-s győzelem pedig úgy tűnt, a végső búcsúját jelenti a Bajnokok Ligájától.

Talán David Luiz sem gondolta, hogy visszatér, de nyolc év elteltével ismét a pályán hallgathatta a BL-himnuszt az immár 38 éves brazil védő.

A Benfica, a Chelsea és a PSG 57-szeres brazil válogatott sztárja az Arsenallal nemzetközi porondon „csak” az Európa-ligában szerepelt. Amikor 2021-ben hazatért Brazíliába, távol került az európai rivaldafénytől. Idén nyáron viszont elcsábította az újdonsült ciprusi bajnok Páfosz, amely még nélküle harcolta ki a főtáblás szereplést a Bajnokok Ligájában. David Luiz így tért vissza, ám csak fél óra jutott neki:

azt még talpon kibírta, hogy fejbe rúgták, ám a 33. percben izomsérülés miatt volt kénytelen elhagyni a pályát.

Az ekkor már emberhátrányban lévő csapata bravúros módon kihúzta gól nélküli döntetlennel (0-0) az Olimpiakosz Pireusz otthonában.

David Luiz sérülései

A keménységéről és kiváló lövőtechnikájáról ismert focista pályafutását végigkísérték a sérülések.

Érdekesség, hogy hosszabb kihagyásra egyszer kényszerült: 2008-ban lábközépcsont-törés miatt szinte az egész éve ráment a gyógyulásra a Benficánál.

A Chelsea-nél mindössze 11 meccset hagyott ki 2017 végén térdsérülés miatt, izomszakadással is csupán bő egy hónapot hiányzott. Igaz, akkor korán tért vissza és nagy árat fizetett: a combján ma is ott éktelenkedik a nyoma, hogy végigjátszotta a Bayern München otthonában hosszabbítás után tizenegyesekkel megnyert Bajnokok Ligája-döntőt

Kimentem a pályára, 120 percet játszottam, berúgtam a tizenegyesemet combhajlító sérülésem ellenére. A mai napig nagy rés van a lábam között. A sebhely, a jel, amit soha nem fogok elfelejteni

– idézte fel hősiességét a BBC-nek.