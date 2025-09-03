Aranylabdáshoz hasonlítja magát a Frankfurt magyarja, aki követné csapattársát Liverpoolba

Rendkívüli

Az aranylabdás Rodrihoz hasonlítja játékát, a Liverpoolnak igent mondana, Szélesi Zoltánnal olykor németül beszél, emellett pedig a magyar válogatottba vágyik. Utóbbi érdekében akár az NB I-be is jönne kölcsönbe, akárcsak Lisztes Krisztián. Fenyő Noah az Origo Sportnak adott interjút.

Magyar Nemzet
2025. 09. 03. 8:03
Fenyő Noah jelenleg a Frankfurt második csapatának játékosa.
Sok mindenre kitért Fenyő Noah, akinek szemei előtt nagy célok lebegnek (Fotó: Reuters/IMAGO)
Fenyő Noah Frankfurtban született, az Eintracht csapatának ranglétráját végigjárta, egyre közelebb a tűzhöz, vagyis a Bundesligában vitézkedő felnőttcsapathoz. Jelenleg a Frankfurt ötödosztályban szereplő U21-es gárdájának a tagja, de az előző idényben már egy Bundesliga- és nyolc Európa-liga-meccsen is leülhetett az első csapat kispadjára. Emellett a válogatottban is számítanak rá: tizenkilenc évesen most kapott először meghívót az U21-es nemzeti csapat keretébe, amely jelenleg a jövő keddi Európa-bajnoki selejtezőre készül.

Számítanak Fenyő Noah játékára Frankfurtban.
Megjöhet az áttörés Fenyő Noah karrierjében (Fotó: X/Eintracht Frankfurt)

Akár Lisztes Krisztián példáját is követné a Frankfurt magyarja

Fenyő Noah szinte tökéletesen beszél magyarul, ugyanis elsajátította az anyanyelvét annak ellenére, hogy Németországban nőtt fel. Elmondta, hogy a válogatottban igyekszik csak magyarul beszélni.

– Ha valamit nem jól mondok vagy nem értek, akkor megkérdezem, illetve a szövetségi edzővel, Szélesi Zoltánnal is néha németül beszélek, hiszen ő is beszéli a nyelvet. 

De azon vagyok, hogy lehetőleg mindig magyarul szólaljak meg

– mondta Fenyő Noah az Origo Sportnak adott interjúban. Meglátása szerint erős az U21-es magyar keret, ami sikeres lehet. A játékosok egyéni képességei alapján győzelemre számít a litvánok elleni Eb-selejtezőn.

Nem egyedüli magyarként volt eddig Frankfurtban Fenyő Noah, ugyanis Lisztes Krisztián csapattársa volt a tartalékcsapatban. Azóta viszont változtak a dolgok, Lisztes kölcsönben hazatért a Ferencvároshoz.

Sokat beszéltem vele erről, de szerintem számára ez volt most a legjobb, ami történhetett. 

Sok sérülése volt Frankfurtban, ilyenkor talán jobb egyet visszalépni. Ha játszani fog és jól teljesít, akkor csak jól jöhet ki ebből a kölcsönszerződésből – reagált csapattársa váltására Fenyő, aki szintén elgondolkodott már rajta, hogy kölcsönben távozzon. Akár Magyarországra is hazatérhet, ugyanis elmondása alapján már akadt is két-három klub, amelyikkel tárgyaltak.

– Szívesen élnék Magyarországon, szeretem az országot és a fővárost, Budapestet is. 

Hallottam én is, hogy a fiatal játékosok jobb eséllyel kerülhetnek csapatba az új szabály miatt, ezért jó lehetőség lenne számomra egy magyarországi kölcsönjáték

– hangsúlyozta a fiatal játékos, aki egyelőre nehezen tudná megmondani, hogy a Frankfurt első csapatánál mikor jön el az ideje.

Rodriéhoz és Kimmichéhez hasonlítja játékát Fenyő Noah

Több poszton is bevetették már Frankfurtban Fenyő Noah-t, volt szélső, csatár, középpályás, de védő is. Ő bárhol kész futballozni.

A Manchester Cityből Rodrit említeném a védekező középpályás pozícióján.

De Kimmich is nagyon tetszik a Bayern Münchenből, én is hasonlóan univerzális szeretnék lenni, és ott játszani, ahol a kvalitásaim a legjobban kijönnek – mondta arra a kérdésre, hogy a játéka kiéhez hasonlítható.

Fenyő Noah megjegyezte, hogy rendkívül fontos volt karrierjében az, hogy a negyedosztályban szerepelhetett, ugyanis ezek voltak az első lépései a felnőtt futballban, sokat tanult ebből. 

Boldog a klubnál, ahol érzi a bizalmat, ám a 19 éves játékosnak még lehet, szüksége van 2-3 évre ahhoz, hogy bekerüljön a felnőtt csapatba. Kitért a magyar válogatottságra is:

Én mindig tudtam, hogy a magyar válogatottban akarok játszani. 

Remélem, hogy eljön az idő, amikor a felnőttben is lehetőséget kapok. Mindent megteszek azért, hogy a frankfurti első csapatba és a magyar A-válogatottba is bekerülhessek – mondta. Klubtársa, Hugo Ekitiké a nyáron Liverpoolba szerződött, a fiatal magyar zárásként elárulta, hogy természetesen azonnal igent mondana az angol bajnok hívására.

Az Origo Sport teljes interjúját ide kattintva lehet elolvasni.

