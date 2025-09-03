Aranylabdáshoz hasonlítja magát a Frankfurt magyarja, aki követné csapattársát Liverpoolba

Fenyő Noah Frankfurtban született, az Eintracht csapatának ranglétráját végigjárta, egyre közelebb a tűzhöz, vagyis a Bundesligában vitézkedő felnőttcsapathoz. Jelenleg a Frankfurt ötödosztályban szereplő U21-es gárdájának a tagja, de az előző idényben már egy Bundesliga- és nyolc Európa-liga-meccsen is leülhetett az első csapat kispadjára. Emellett a válogatottban is számítanak rá: tizenkilenc évesen most kapott először meghívót az U21-es nemzeti csapat keretébe, amely jelenleg a jövő keddi Európa-bajnoki selejtezőre készül.

Megjöhet az áttörés Fenyő Noah karrierjében (Fotó: X/Eintracht Frankfurt)

Akár Lisztes Krisztián példáját is követné a Frankfurt magyarja

Fenyő Noah szinte tökéletesen beszél magyarul, ugyanis elsajátította az anyanyelvét annak ellenére, hogy Németországban nőtt fel. Elmondta, hogy a válogatottban igyekszik csak magyarul beszélni.

– Ha valamit nem jól mondok vagy nem értek, akkor megkérdezem, illetve a szövetségi edzővel, Szélesi Zoltánnal is néha németül beszélek, hiszen ő is beszéli a nyelvet.

De azon vagyok, hogy lehetőleg mindig magyarul szólaljak meg

– mondta Fenyő Noah az Origo Sportnak adott interjúban. Meglátása szerint erős az U21-es magyar keret, ami sikeres lehet. A játékosok egyéni képességei alapján győzelemre számít a litvánok elleni Eb-selejtezőn.

Nem egyedüli magyarként volt eddig Frankfurtban Fenyő Noah, ugyanis Lisztes Krisztián csapattársa volt a tartalékcsapatban. Azóta viszont változtak a dolgok, Lisztes kölcsönben hazatért a Ferencvároshoz.

Sokat beszéltem vele erről, de szerintem számára ez volt most a legjobb, ami történhetett.

Sok sérülése volt Frankfurtban, ilyenkor talán jobb egyet visszalépni. Ha játszani fog és jól teljesít, akkor csak jól jöhet ki ebből a kölcsönszerződésből – reagált csapattársa váltására Fenyő, aki szintén elgondolkodott már rajta, hogy kölcsönben távozzon. Akár Magyarországra is hazatérhet, ugyanis elmondása alapján már akadt is két-három klub, amelyikkel tárgyaltak.

– Szívesen élnék Magyarországon, szeretem az országot és a fővárost, Budapestet is.

Hallottam én is, hogy a fiatal játékosok jobb eséllyel kerülhetnek csapatba az új szabály miatt, ezért jó lehetőség lenne számomra egy magyarországi kölcsönjáték

– hangsúlyozta a fiatal játékos, aki egyelőre nehezen tudná megmondani, hogy a Frankfurt első csapatánál mikor jön el az ideje.