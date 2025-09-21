Hornyák Zsolt durván kiakadt a VAR miatt, a Puskás edzője beleszállt a bírókba

Zsinórban a harmadik meccsén maradt nyeretlen a Puskás Akadémia, amely az NB I 7. fordulójának szombati játéknapján hazai pályán szenvedett 2-0-s vereséget az ETO FC ellen. Már a 24. percben kétgólos hátrányban volt Hornyák Zsolt csapata, amely ellen a 12. percben érdekes körülmények között ítéltek tizenegyest. A játékvezető szerint Wojciech Golla elsodorta Nadir Benboualit, és a VAR is így látta, de az eset minimum véleményes volt.

A Puskás Akadémai elhasalt az ETO FC ellen, Hornyák Zsolt a VAR-t és a bírót okolta. Fotó: Kovács Péter

Ezután az 55. percben következett az újabb, felcsútiakat rosszul érintő VAR-ítélet, amikor Németh András 952 nap után újra gólt szerzett klubmeccsen, de nem sokáig örülhetett neki, mivel Lukács Dániel lökése miatt visszavonták a Puskás Akadémia szépítő gólját, ami után újra nyílt lehetett volna a meccs. Hornyák Zsolt számára a két bírói ítélet együtt már elfogadhatatlan volt.

Hornyák Zsolt: Ne haragudjatok, hogy ezt hangosan kimondom, de…

– Mi szerintünk egyértelműen szépítettünk – jelentette ki Hornyák Németh elvett góljáról az M4 Sportnak. – Ami jelzés van a tévében, mindenki nevet rajta. Ezen el kellene gondolkodni, hogy minek van a VAR, vagy hogy egy NB I-es szintű bíró, partjelző bedobásból lest int. Ne haragudjatok, hogy ezt hangosan mondom, de ezzel valamit kellene csinálni.

Az, hogy a csapatom kikapott, az egy másik dolog, de szerintem, ha 2-1-re alakul, még mindig játékban vagyunk. Ilyen tizenegyeseket, VAR mellett… Mert ha a bíró téved, le a kalappal előtte, van tévedés is, de az, hogy visszanézzük a jelenetet és nevetünk rajta, szomorú vagyok.

Hornyák szerint domináltak a meccsen, de újra hibákból kaptak gyorsan két gólt, a helyzeteikkel pedig nem tudtak élni, kiemelte, hogy a válogatott Nagy Zsolt üres kapura hibázott. A Puskás Akadémia edzője szerint most minden a csapata ellen van, és mindenkinek el kell gondolkodnia a teljesítményén.

A vitatott jelenetek:

Az előző idényben ezüstérmes felcsútiak a hatodik helyen állnak az NB I-ben jelenleg, míg az ETO FC a második a vasárnapi meccsek előtt.