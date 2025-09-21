Hornyák ZsoltVARPuskás Akadémia

Hornyák Zsolt durván kiakadt a VAR miatt, a Puskás edzője beleszállt a bírókba

Úgy kapott ki hazai pályán 2-0-ra a Puskás Akadémia az ETO FC ellen, hogy a győriek az első góljuk előtt általános megdöbbenésre kaptak tizenegyest, majd a felcsútiak szépítő gólját visszavonta a VAR. Hornyák Zsolt emiatt teljesen kiakadt, keményen számon kérte a játékvezetőket. Szerinte a VAR-on mindenki csak nevet, és a Puskás Akadémia edzője szerint azon is el kellene gondolkodni, milyen szintű bírók vannak az NB I-ben.

2025. 09. 21.
Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője nagyon nincs kibékülve a VAR és a bírók munkájéval az NB I-ben Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Zsinórban a harmadik meccsén maradt nyeretlen a Puskás Akadémia, amely az NB I 7. fordulójának szombati játéknapján hazai pályán szenvedett 2-0-s vereséget az ETO FC ellen. Már a 24. percben kétgólos hátrányban volt Hornyák Zsolt csapata, amely ellen a 12. percben érdekes körülmények között ítéltek tizenegyest. A játékvezető szerint Wojciech Golla elsodorta Nadir Benboualit, és a VAR is így látta, de az eset minimum véleményes volt.

A Puskás Akadémai elhasalt az ETO FC ellen, Hornyák Zsolt a VAR-t és a bírót okolta
A Puskás Akadémai elhasalt az ETO FC ellen, Hornyák Zsolt a VAR-t és a bírót okolta. Fotó: Kovács Péter

Ezután az 55. percben következett az újabb, felcsútiakat rosszul érintő VAR-ítélet, amikor Németh András 952 nap után újra gólt szerzett klubmeccsen, de nem sokáig örülhetett neki, mivel Lukács Dániel lökése miatt visszavonták a Puskás Akadémia szépítő gólját, ami után újra nyílt lehetett volna a meccs. Hornyák Zsolt számára a két bírói ítélet együtt már elfogadhatatlan volt.

Hornyák Zsolt: Ne haragudjatok, hogy ezt hangosan kimondom, de…

– Mi szerintünk egyértelműen szépítettünk – jelentette ki Hornyák Németh elvett góljáról az M4 Sportnak. – Ami jelzés van a tévében, mindenki nevet rajta. Ezen el kellene gondolkodni, hogy minek van a VAR, vagy hogy egy NB I-es szintű bíró, partjelző bedobásból lest int. Ne haragudjatok, hogy ezt hangosan mondom, de ezzel valamit kellene csinálni. 

Az, hogy a csapatom kikapott, az egy másik dolog, de szerintem, ha 2-1-re alakul, még mindig játékban vagyunk. Ilyen tizenegyeseket, VAR mellett… Mert ha a bíró téved, le a kalappal előtte, van tévedés is, de az, hogy visszanézzük a jelenetet és nevetünk rajta, szomorú vagyok.

Hornyák szerint domináltak a meccsen, de újra hibákból kaptak gyorsan két gólt, a helyzeteikkel pedig nem tudtak élni, kiemelte, hogy a válogatott Nagy Zsolt üres kapura hibázott. A Puskás Akadémia edzője szerint most minden a csapata ellen van, és mindenkinek el kell gondolkodnia a teljesítményén.

A vitatott jelenetek:

Az előző idényben ezüstérmes felcsútiak a hatodik helyen állnak az NB I-ben jelenleg, míg az ETO FC a második a vasárnapi meccsek előtt.

NB I, 7. FORDULÓ

péntek: 
Ferencváros–DVTK 2-2 (0-2), Budapest, 11 769 néző, jv: Bogár. Gólszerzők: Gruber (68., 90+1.), illetve Babos (33.), Acolatse (45+3.) 
szombat: 
Nyíregyháza–Paks 1-1 (0-0), Nyíregyháza, 4535 néző, jv: Kovács I. Gólszerzők: Edomwonyi (86.), illetve Hahn (46.)
Kazincbarcika–Újpest 2-0 (2-0), Mezőkövesd, jv: Molnár A. Gólszerzők: Ubochioma (17.), Sós B. (27.)
Puskás Akadémia–ETO FC 0-2 (0-2), Felcsút, jv: Berke. Gólszerzők: Anton (12. – 11-esből), Benbuali (24.)
vasárnap: 
Kisvárda–DVSC 17.45 (Tv: M4 Sport) 
MTK–Zalaegerszeg 20.00 (Tv: M4 Sport) 

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg!

 

