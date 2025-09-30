A titkolódzó Szoboszlaiékkal ellentétben Hosszú Katinka mindent felfedett

Hosszú Katinka újabb poszttal kedveskedett rajongóinak, akik közel négyszázezren követik az Instagramon. A legendás sportoló előbb felfedte, hogy bővül a családjuk, majd újabb fontos részletet is megosztott.

Hosszú Katinka már anyaként vett részt a 2024-es úszó országos bajnokságon Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Nagyon várunk már, Szofi!

– küldött rövid, de lényegre törő üzenetet Hosszú Katinka születendő gyermekükről. A 36 esztendős sportember meg is mutatta szépen kerekedő pocakját, amit büszkén vállal. A rajongók „csodaszépnek” titulálták az egykori Iron Ladyt, és szépnek tartják a kicsi nevét. Érdekesség, hogy napjaink magyar sztársportolója, a Liverpool labdarúgója, Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka ellenkező utat jár be, több hírességhez hasonlóan, vélhetően adatvédelmi okokból titkolja kislányuk nevét.

A januárban visszavonult Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté első gyermeke kapcsán sem titkolódzott, a 2023-ban született kislány, Kamília időről időre feltűnik egy-egy bejegyzésben.

Hosszú Katinka pocakja

Az Origo írta meg, hogy Hosszú Katinka követői közül már augusztus végén többeknek feltűnt, hogy a háromszoros olimpiai bajnok, miközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnök asszonyát, a korábbi szintén klasszis úszót, Kirsty Coventryt látogatta meg, mintha kikerekedett pocakkal állt volna a NOB vezetője mellett.

A találgatásoknak akkor lett végleg vége, amikor az érintett osztott meg egy fotót a saját Facebook-oldalán a lassan érkező új családtag kapcsán.

Most már a kicsi nevét is elárulta. A jelek szerint Kamília is nagyon várja Szofi érkezését.