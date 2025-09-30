  • Magyar Nemzet
A titkolódzó Szoboszlaiékkal ellentétben Hosszú Katinka mindent felfedett

Hosszú Katinka fontos dolgokat árult el a második gyermekükről, akinek a nemét és a nevét is bejelentette. A háromszoros olimpiai bajnok közösségi oldalán tudatta, hogy kislányuk lesz, akit Szofinak fognak hívni. A januárban visszavonult sportoló és férje, Gelencsér Máté 2023-ban született első gyermeke is lány, Kamília. A várandós Hosszú Katinka időről időre tájékoztatja a követőit az életéről, míg a labdarúgó Szoboszlai Dominik és párja például titokban tartja nemrég megszületett kislányuk nevét.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 30. 19:34
Hosszú Katinka Budapest, 2025. január 13. Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó és férje, Gelencsér Máté az M4 Sport-Az Év Sportolója Gálán a Magyar Állami Operaházban 2025. január 13-án. MTI/Hegedüs Róbert
Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó és férje, Gelencsér Máté a második gyermeküket várják Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Hosszú Katinka újabb poszttal kedveskedett rajongóinak, akik közel négyszázezren követik az Instagramon. A legendás sportoló előbb felfedte, hogy bővül a családjuk, majd újabb fontos részletet is megosztott.

Hosszú Katinka
Hosszú Katinka már anyaként vett részt a 2024-es úszó országos bajnokságon Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Nagyon várunk már, Szofi! 

– küldött rövid, de lényegre törő üzenetet Hosszú Katinka születendő gyermekükről. A 36 esztendős sportember meg is mutatta szépen kerekedő pocakját, amit büszkén vállal. A rajongók „csodaszépnek” titulálták az egykori Iron Ladyt, és szépnek tartják a kicsi nevét. Érdekesség, hogy napjaink magyar sztársportolója, a Liverpool labdarúgója, Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka ellenkező utat jár be, több hírességhez hasonlóan, vélhetően adatvédelmi okokból titkolja kislányuk nevét

A januárban visszavonult Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté első gyermeke kapcsán sem titkolódzott, a 2023-ban született kislány, Kamília időről időre feltűnik egy-egy bejegyzésben.

Hosszú Katinka pocakja

Az Origo írta meg, hogy Hosszú Katinka követői közül már augusztus végén többeknek feltűnt, hogy a háromszoros olimpiai bajnok, miközben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnök asszonyát, a korábbi szintén klasszis úszót, Kirsty Coventryt látogatta meg, mintha kikerekedett pocakkal állt volna a NOB vezetője mellett.

A találgatásoknak akkor lett végleg vége, amikor az érintett osztott meg egy fotót a saját Facebook-oldalán a lassan érkező új családtag kapcsán.

Most már a kicsi nevét is elárulta. A jelek szerint Kamília is nagyon várja Szofi érkezését.

