Durván lerendezték a magyarok lányok a mezőnyt, maguk cipelték a hajójukat

Kettős magyar sikerek születtek, kenuban Csorba Zsófia arany-, Kisbán Zsófia ezüst-, kajakban Csikós Zsóka arany-, Kiszli Vanda bronzérmet nyert a győri maratoni világbajnokságon. Kajak-kenu-válogatottunk férfi tagjai sem tétlenkedtek, a kenus Adolf Balázs bronzérmet szerzett 3,6 kilométeren, amelyen a hajóval futni is kellett. A kajakos Varga Ádám egy hellyel maradt le a dobogóról. Ifjúsági és paraversenyzőink is szépen csillogó érmeket gyűjtöttek.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 04. 18:58
kajak-kenu
Csikós Zsóka és a kajak-kenu-válogatott Győrben is remekel
A nyitónapon a 3,6 kilométeres, azaz a rövid körön 4 döntőt is rendeztek a győri maratoni világbajnokságon. A magyar kajak-kenus versenyzők egészen elképesztő teljesítménnyel rukkoltak ki a Mosoni-Duna és a Rába folyó torkolatánál kialakított pályán.

kajak-kenu
Csorba Zsófia Milánóban 5000 méteren, Győrben 3,6 kilométeren lett világbajnok a kajak-kenu vb-n Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Kettős magyar siker

A női kenusok között induló két magyar figyelmen kívül hagyta, hogy másik 16 versenyző is rajthoz állt. Csorba Zsófia és Kisbán Zsófia azonnal kisajátította magának az első két pozíciót. A háromkörös verseny első harmadának végén is az első két helyen szálltak partra, és kezdték meg a hajóval futást. A második etap után is ez volt a helyzet, Csorba vezetett, de nagyon közelről követte Kisbán, míg a riválisok közül csak az ukrán versenyző tartotta velük a lépést „lőtávon” belül. 

Végül senki sem tudta még csak megszorongatni sem a magyarokat, akik között a sorrend nem változott: Csorba Zsófia szerezte meg a világbajnoki címet, Kisbán Zsófia lett az ezüstérmes.

 Csorba, aki a szezon közben azon gondolkodott, hogy háttérbe szorítja a kenuzást, két hete a gyorsasági vb-n a négyessel és egyéniben 5000 méteren is a világ legjobbja lett, vezeti a szakág női világranglistáját!

Adolf bronzérmes

A férfi kenusoknál a moldáv Szergej Tarvovszki és a spanyol Jaime Duro hagyta gyorsan faképnél a mezőnyt. Adolf Balázs a második kör végére feljött a harmadik helyre, utolérte Tarnovszkit, ám Duro tetemes előnyre tett szert. A spanyol nem is engedte ki a kezéből a győzelmet, Tarnovszkié lett a második pozíció. A gyorsasági szakágban, olimpiai számban, ezer méteren vb-bronzérmes Adolf Balázs maratonon is a harmadik helyen ért a célba 3,6 kilométeren. A mindössze 21 éves Uhrin Dávid – közel egy perccel elmaradva a győzteshez képest – az előkelő 5. helyen végzett.

kajak-kenu
Csikós Zsóka Milánóban hajót szerelve lett 5., most simán győzött Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Visszavágó a világbajnokságon

Pikáns magyar párharcot ígért a női kajakosok rövid távja a győri maratoni világbajnokságon. Újra összemérhette az erejét az év elején a nem olimpiai sportágak legnagyobb versenyéért már egymással megküzdő Csikós Zsóka és Kiszli Vanda. Akkor utóbbi nyerte a hazai válogatott, majd szerzett két ezüstérmet a Világjátékokon. A rögös úton a legjobbak közé jutó Csikós a gyorsasági szakágban kárpótolta magát, háromszoros Európa-bajnok lett, a milánói világbajnokságon ezer egyesben arany-, olimpiai számban, 500-on bronzérmet szerzett, ötezren technikai nehézségek miatt meg kellett elégednie az ötödik hellyel. 

Ezúttal a 24 éves szolnoki kajakos semmit nem bízott a véletlenre, rajt-cél győzelmet aratott 3,6 kilométeren. Csikós Zsóka ezzel a világbajnoki címmel feltette a koronát az idei teljesítményére! 

A négyes üldözőboly is csak a hátát nézte, a végén óriási hajrával közelített a Milánóban 5000 méteren első svéd Melina Anderson és Kiszli Vanda, de csak akkor érték utol, amikor megállt a cél után, hogy fogadja a gratulációkat. Jár az elismerés a bronzérmes Kiszli Vandának is.

Kajak-kenu taktika 

A férfi kajakosoknál a gyorsasági vb-n 500 méteren második, 5000-en harmadik Varga Ádám és a fiatal Péli Zalán kőkemény mezőnyben próbált szerencsét. Az elnyűhetetlen portugál, Fernando Pimenta hatalmas iramot diktálva kezdett, vele tartott honfitársa, Ramalho és a dán Pedersen. Be is vált Pimenta taktikája, ő lett a világbajnok, Pedersené az ezüst-, Ramalhóé a bronzérem. 

Varga Ádám a negyedik-ötödik helyen haladt, végül a negyedik lett, 23 másodpercet vert rá Pimenta. Péli Zalán a 9. helyet szerezte meg.

Az ifjúsági korosztályban Kolozsvári Lili világbajnok lett, Reisz Janka a harmadik helyen végzett. A parasportolók között Varga Katalin ezüst-, Molnár Nikoletta bronzérmet szerzett. 

A győri maratoni kajak-kenu világbajnokság pénteken korosztályos és para-versenyekkel folytatódik, szombaton és vasárnap rendezik a felnőttek számára a hosszabb távú, tényleg maratoni egyéni- és páros megméretéseket. Addig is videónkban megtekintheti Csikós Zsóka és Kiszli Vanda remek versenyzését:

 

