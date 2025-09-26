Folytatódik Kalmár kálváriája, a Bundesliga után az NB III-as debütálás sem jött össze

Kevés pechesebb magyar labdarúgó van a technikás középpályásnál, aki 36-szor szerepelt a válogatottban. Kalmár Zsolt sok csalódás és sérülés után többször visszaküzdötte magát, ám ezúttal nem a nemzeti csapatba kerülés, hanem az NB III-as szereplés lehet a reális célja.

Kalmár Zsolt (balra) 2022 novemberében győztes gólt szerzett Görögország ellen Fotó: Mónus Márton / MTI Fotószerkesztőség

Kalmár Zsolt kés alatt

Amekkorát robbant a hír, hogy az NB I-ből kiesett székesfehérváriaktól a harmadosztályba alászállt gyirmótiakhoz igazolt, akkora csend volt Kalmár Zsolt körül az elmúlt időszakban. Pályára ugyanis nem lépett új csapatában, amely villámrajtot vett, mind a 8 bajnokiját megnyerte. A 30 éves középpályás tavaszi artroszkópos térdműtétje után menedzsmentje szerint egészségesen érkezett Gyirmótra, s most kiderült, hogy miért nem játszik.

– A játékos lába továbbra is fájt, az orvosok ezért egy korrekciós műtét elvégzését javasolták. Napjainkban már a rehabilitációs munkát végzi, hogy legkésőbb a téli alapozáskor teljes intenzitással tudjon bekapcsolódni a csapat felkészülésébe.

Bízunk benne, hogy Kalmár Zsolt lába bírja a terhelést, és jövőre a Gyirmót erősségeként tétmérkőzésen is magára öltheti csapatunk 13-as mezét. Hosszútávú megállapodás köti hozzánk, számítunk rá – tájékoztatta a kialakult helyzetről a Kisalföldet Horváth Cs. Attila, a Gyirmót FC Győr sportigazgatója.

Amikor még úgy tűnt, rendben van Kalmár Zsolt Fotó: Gyirmót FC

Hosszú kihagyások, szenvedések

Kalmár Zsoltot nem lehet azzal vádolni, hogy ne tett volna meg mindig minden tőle telhetőt a visszatérésért. Most sem az volt a terve, hogy levezessen. Lapunk a nyár elején még arról számolt be, hogy a 30 éves játékmester tárgyalóasztalhoz ült a román első osztályból kiesett Sepsi OSK-val, ám végül nem született megállapodás a felek között. A jelek szerint a hazai élvonalból sem kapott komoly ajánlatot, legalábbis szerződést biztosan nem. Pedig nagy tehetségként indult.

Még nem volt 18 éves, amikor bajnok lett a Győr színeiben, majd ottani trénere, Pintér Attila jóvoltából a 19. születésnapja előtt a felnőttválogatottban is debütált. Németországba igazolt, de hiába került a feltörekvő Lipcséhez, sérülések miatt nem tudott bemutatkozni a Bundesligában, s később el is távolodott annak az esélyétől.

Két Európa-bajnokságról is sérülés, műtét miatt maradt le, 2021-ben éppen címeres mezben szenvedett súlyos térdsérülést, ami után közel 500 napot hagyott ki. Onnan is volt visszaút, de már tartósan nem tudta visszanyerni régi formáját, s műtétek, szenvedések sorozata hátráltatta.

Kalmár Zsolt hatalmas küzdő. Rutinja bőven van abban, hogyan kell visszaküzdenie magát.