Jürgen Klopp dobta Gulácsiékat a csapat mai fontos Bundesliga-meccse előtt

A Bayern München elleni sokkoló idényrajt után Jürgen Klopp személyesen tett azért, hogy a Lipcse dolgai kiegyenesedjenek: a legendás német edző válságértekezletet is tartott a 6-0-s müncheni vereség után, majd többször is személyesen jelen volt Gulácsi Péterék meccsein. A rá következő hazai fellépésen, a Heidenheim ellen például nemcsak a Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozó Klopp, hanem a teljes csapata, benne a korábbi német válogatott Mario Gomez és a Lipcsét a tavasszal beugró edzőként irányító Lőw Zsolt is felsorakozott a lelátón.

Jürgen Klopp (középen) és Lőw Zsolt (mögötte) is személyesen tett azért, hogy a Lipcse kijöjjön a gödörből, Gulácsiék azonban ma nem számíthatnak a német legendára. Fotó: JAN WOITAS / DPA

Klopp hatása jót tett, a Lipcse magára talált, a Bayern elleni fiaskó óta Gulácsi és Willi Orbán vezérletével az együttes mindhárom Bundesliga-meccsét megnyerte és a Német Kupában is továbbjutott. Ma a Dárdai Bencét is a soraiban tudó Wolfsburg ellen folytathatja jó sorozatát az RB Leipzig, amely nem számíthat könnyű találkozóra a hazai pályán bárki ellen veszélyes zöld-fehérek ellen.

Mi lesz Gulácsi Péterékkel Jürgen Klopp nélkül?

Ráadásul Jürgen Klopp levette a kezét a Lipcséről. Miután a jelek szerint az RB Leipzig dolgai rendeződtek, a német szakember a Red Bull-csoport másik csapatához utazott rendet tenni a Bild információja szerint. Klopp így a Lipcse Bundesliga-találkozója helyett az Egyesült Államokban tűnik fel, ahol a bajba jutott New York Red Bulls helyzetét kell megoldania.