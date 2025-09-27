  • Magyar Nemzet
Jürgen KloppGulácsi PéterRB Leipzig

Jürgen Klopp dobta Gulácsiékat a csapat mai fontos Bundesliga-meccse előtt

Magyaros rangadót rendeznek ma (15.30) a Bundesliga 5. fordulójában, amelyben az RB Leipzig a Dárdai Bencét a soraiban tudó Wolfsburg vendége lesz. Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatát azonban ezúttal nem kíséri el Jürgen Klopp a fontos meccsre: a Red Bull globális futballigazgatójának fontosabb dolga akadt a Lipcse mérkőzésénél.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 11:53
Jürgen Klopp meglátásaira Lipcse után New Yorkban is számítanak Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP
A Bayern München elleni sokkoló idényrajt után Jürgen Klopp személyesen tett azért, hogy a Lipcse dolgai kiegyenesedjenek: a legendás német edző válságértekezletet is tartott a 6-0-s müncheni vereség után, majd többször is személyesen jelen volt Gulácsi Péterék meccsein. A rá következő hazai fellépésen, a Heidenheim ellen például nemcsak a Red Bull globális futballigazgatójaként dolgozó Klopp, hanem a teljes csapata, benne a korábbi német válogatott Mario Gomez és a Lipcsét a tavasszal beugró edzőként irányító Lőw Zsolt is felsorakozott a lelátón.

Jürgen Klopp (középen) és Lőw Zsolt (felette balra) is személyesen tett azért, hogy a Lipcse kijöjjön a gödörből, Gulácsiék azonban ma nem számíthatnak a német legendára
Jürgen Klopp (középen) és Lőw Zsolt (mögötte) is személyesen tett azért, hogy a Lipcse kijöjjön a gödörből, Gulácsiék azonban ma nem számíthatnak a német legendára. Fotó: JAN WOITAS / DPA

Klopp hatása jót tett, a Lipcse magára talált, a Bayern elleni fiaskó óta Gulácsi és Willi Orbán vezérletével az együttes mindhárom Bundesliga-meccsét megnyerte és a Német Kupában is továbbjutott. Ma a Dárdai Bencét is a soraiban tudó Wolfsburg ellen folytathatja jó sorozatát az RB Leipzig, amely nem számíthat könnyű találkozóra a hazai pályán bárki ellen veszélyes zöld-fehérek ellen.

Mi lesz Gulácsi Péterékkel Jürgen Klopp nélkül?

Ráadásul Jürgen Klopp levette a kezét a Lipcséről. Miután a jelek szerint az RB Leipzig dolgai rendeződtek, a német szakember a Red Bull-csoport másik csapatához utazott rendet tenni a Bild információja szerint. Klopp így a Lipcse Bundesliga-találkozója helyett az Egyesült Államokban tűnik fel, ahol a bajba jutott New York Red Bulls helyzetét kell megoldania.

Az együttes tavaly döntőt játszott az MLS-ben, amelyben szűk, 2-1-es vereséget szenvedett az LA Galaxy ellen, ám a mostani idényben jelentősen visszaesett a gárda teljesítménye. Sandro Schwarz edző csapata mindössze a tizedik helyen áll a Keleti főcsoportban, így aggódnia kell a rájátszásba jutás miatt.

Vasárnap (magyar idő szerint hajnali 1.30-kor) a New York Red Bulls városi rangadón a New York City FC ellen lép pályára, és a Bild szerint Klopp a helyszínre utazott, hogy maga felügyelje a csapat dolgait.

Az új szerződésre váró Gulácsinak és csapatának így ma a Dortmund és a Liverpool legendás edzője nélkül kell megoldaniuk a Wolfsburg elleni feladatot.

Bundesliga, az 5. forduló programja:

szombaton játsszák:

  • Heidenheim–Augsburg 15.30
  • Mainz–Borussia Dortmund 15.30
  • St. Pauli–Bayer Leverkusen 15.30
  • Wolfsburg–RB Leipzig 15.30
  • Mönchengladbach–Eintracht Frankfurt 18.30

vasárnap játsszák:

  • Freiburg–Hoffenheim 15.30
  • Köln–Stuttgart 17.30
  • Union Berlin–Hamburg 19.30

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekKollár Kinga

Akkor hogy is állnak a fiatalok?

Bayer Zsolt avatarja

Érdemes vetni egy pillantást a valóságra.

