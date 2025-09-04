Az UEFA kibabrált Szoboszlaiékkal, a Liverpool egy magyarját is feláldozta

A Liverpool kihirdette a keretét a Bajnokok Ligája alapszakaszára, ám voltak benne keserű meglepetések. A csapat két magyar alapembere, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos természetesen szerepel a listán, de Pécsi Ármin nem került be a BL-keretbe, így a nyáron a Puskás Akadémiától igazolt kapus biztosan lemarad az őszi meccsekről. A legnagyobb hullámokat azonban Federico Chiesa kimaradása verte.

Federico Chiesa kimaradt a Liverpool Bajnokok Ligája-keretéből (Fotó: PAUL ELLIS / AFP)

Alapesetben az olaszok Európa-bajnok csatára szinte biztosan ott lett volna Arne Slot BL-keretében, csakhogy a Liverpool a szokásos 25 helyett csak 22 játékost nevezhetett be a sorozatba. Ennek egy szigorú UEFA-szabály az oka, ugyanis az európai szövetség előírja, hogy a 25-ből nyolcnak hazai nevelésű futballistának kell lennie. Mivel a Liverpoolban csak öt ilyen van, csökkent a benevezhető labdarúgók száma.

Újra megalázó helyzetbe került Federico Chiesa

Federico Chiesa az előző idényben abszolút mellékszereplő volt a bajnokcsapatban, ennek ellenére a Liverpool szurkolói imádják, dalt is írtak róla. A népszerű, Európa-bajnok olasz támadó a nyáron közel állt a távozáshoz, az ázsiai edzőtáborba sem utazott el, végül mégis maradt, és a Premier League nyitányán, csereként fontos gólt lőtt a Bournemouth ellen.

Ezután Arne Slot dicsérte Chiesát, azt mondta róla, hogy sokkal jobb állapotban van, mint tavaly, így számít rá. A 27 éves olasz pályára is lépett mindhárom eddigi bajnokin az új szezonban, így váratlanul maradt ki a BL-keretből. Slot helyette a 16 éves csodagyereket, a Newcastle ellen gólt szerző Rio Ngumohát választotta be a 22 játékos közé.

Pécsi Ármin sem számít hazai nevelésűnek Angliában, így csak az A-listára lehetett volna nevezni, de a limitált létszám miatt oda végül nem fért be.

A Liverpool kerete a Bajnokok Ligája alapszakaszára