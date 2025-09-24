Egymásnak ugrott a két bokszzseni, hogy melyikük a világ legjobb profi bunyósa

Talán sokan emlékeznek arra, amikor a Rocky Balboa című filmben egy számítógépes játék segítségével akarták eldönteni, hogy a korábbi világbajnok, vagy éppen a nehézsúlyt akkor uraló Mason Dixon a nagyobb bajnok. Valami ilyesmit él át most a profi boksz világa, csak éppen valós szereplőkkel, ugyanis most arról folyik a vita, vajon Floyd Mayweather (50-0, 27 KO) vagy éppen a nemrég történelmet író Terence Crawford (42-0, 31 KO) a jobb bokszoló. Abban mindenki megegyezik, hogy két fantasztikus bunyósról beszélünk, akik a maguk módján már ott vannak a profi ökölvívás történelemkönyvének aranyoldalain.

Mayweather a 21 éves Canelót verte pontozással, míg Crawford a 35 éves mexikóit intézte el (Fotó: Getty Images North America/Al Bello)

Mayweather és Crawford emberemlékezet óta nem szenvedett vereséget

Az nyilvánvaló volt, hogy amikor Crawford legyőzte Canelót – akit egyébként Mayweather is simán kipontozott – előjönnek majd az olyan összehasonlítások, hogy ki a jobb, és az is benne volt a levegőben, hogy ez a virtuális csata éppen a két amerikai bunyós között fog lezajlani. Ha megnézzük kettejük ringstatisztikáját, azonnal látjuk, a döntés bizony nem lesz egyszerű, feltéve, ha egyáltalán eredményt lehet majd hirdetni a két bunyós között.

Mayweather amatőr statisztikája: 84 győzelem

8 vereség

olimpiai bronzérmes (1996, Atlanta)

utolsó veresége: 1996 az atlantai olimpia elődöntője, a bolgár Serafim Todorov 10-9-es pontozással verte Mayweather profi statisztikája: 50 győzelem

0 vereség

27 KO

összesen öt súlycsoportban volt világbajnok

Crawford nemcsak kivédekezte Canelót, de ha a helyzet úgy kívánta, bizony a verekedésben is jobb volt a mexikóinál (Fotó: Getty Images North America/Steve Marcus)

Crawford amatőr statisztikája: 70 hivatalos meccs

58 győzelem

12 vereség

utolsó veresége: a 2007-es olimpiai kvalifikációs versenyen kapott ki pontozással Szamán Alitól Crawford profi statisztikája: 42 meccs

42 győzelem

31 KO

öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.

Elképesztő számok mindkét oldalon – ha létezik szinte eldönthetetlen kérdés, akkor az, hogy kettejük közül ki a jobb.

Floyd Mayweather elképesztő technikával védekezett és csodálatos pontossággal ütött (Fotó: AFP/Alfredo Estrella)

Mayweather mindenkit megvert, aki a korában számított – Crawford csak azokat, akik kiálltak ellene

Ha megnézzük, vajon ők ketten kik ellen érték el történelmi sikereiket, akkor azt láthatjuk, hogy Crawford saját korszakban sokkal ijesztőbb az ellenfelek számára, mint a Money Boyként ismert Mayweather.

Utóbbit a boksztörténelem egyik legjobb védekező ökölvívójaként tartják számon, aki ráadásul a legpontosabb ütő is a profi bunyósok között, nem véletlen, hogy a legmagasabb plusz-mínusz aránnyal rendelkezik, azaz jóval többször talált, mint amennyi ütést kapott.

Elképesztő adat, de 26 alkalommal védte meg vb-címeit zsinórban, emellett 24 győzelemmel (7 KO) rendelkezik korábbi vagy jelenlegi világbajnokok, valamint 8 győzelemmel (3 KO) a Nemzetközi Boksz Hírességek Csarnokába beiktatottak ellen.