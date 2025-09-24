Rendkívüli

Kocsis Máté: Államellenes puccskísérlet zajlik a Semjén Zsolt elleni rágalomhadjárat mögött

  • Egymásnak ugrott a két bokszzseni, hogy melyikük a világ legjobb profi bunyósa
Floyd MayweatherösszehasonlításCrawfordOscar De La HoyaBernard Hopkinsprofi boksz

Egymásnak ugrott a két bokszzseni, hogy melyikük a világ legjobb profi bunyósa

Még igazából le sem vehette a bokszkesztyűjét Terence Crawford a mexikói Saul Canelo Alvarez elleni, történelmi győzelme után, úgy kapta meg eddigi pályafutásának legnagyobb csatáját, hogy ringbe sem kell hozzá lépnie. Ugyanis a rajongók, az egykori és jelenlegi klasszisok máris azt találgatják, vajon a sportágban egyedül három súlycsoportban is vitathatatlan bajnok 37 éves Crawford, vagy az 50 győztes meccs után visszavonult, szintén öt súlycsoportban vb-övet szerző Floyd Mayweather a jobb.

Molnár László
2025. 09. 24. 11:33
Crawford történelmet írt Canelo ellen, de azt nem sokan tudják eldönteni, jobb-e Mayweathernél (Fotó: Zuffa LLC/Ed Mulholland)
Talán sokan emlékeznek arra, amikor a Rocky Balboa című filmben egy számítógépes játék segítségével akarták eldönteni, hogy a korábbi világbajnok, vagy éppen a nehézsúlyt akkor uraló Mason Dixon a nagyobb bajnok. Valami ilyesmit él át most a profi boksz világa, csak éppen valós szereplőkkel, ugyanis most arról folyik a vita, vajon Floyd Mayweather (50-0, 27 KO) vagy éppen a nemrég történelmet író Terence Crawford (42-0, 31 KO) a jobb bokszoló. Abban mindenki megegyezik, hogy két fantasztikus bunyósról beszélünk, akik a maguk módján már ott vannak a profi ökölvívás történelemkönyvének aranyoldalain.

Mayweather a 21 éves Canelót verte pontozással, míg Crawford a 35 éves mexikót intézte el
Mayweather a 21 éves Canelót verte pontozással, míg Crawford a 35 éves mexikóit intézte el (Fotó: Getty Images North America/Al Bello)

Mayweather és Crawford emberemlékezet óta nem szenvedett vereséget

Az nyilvánvaló volt, hogy amikor Crawford legyőzte Canelót – akit egyébként Mayweather is simán kipontozott – előjönnek majd az olyan összehasonlítások, hogy ki a jobb, és az is benne volt a levegőben, hogy ez a virtuális csata éppen a két amerikai bunyós között fog lezajlani. Ha megnézzük kettejük ringstatisztikáját, azonnal látjuk, a döntés bizony nem lesz egyszerű, feltéve, ha egyáltalán eredményt lehet majd hirdetni a két bunyós között.

Mayweather amatőr statisztikája:

  • 84 győzelem
  • 8 vereség
  • olimpiai bronzérmes (1996, Atlanta)
  • utolsó veresége: 1996 az atlantai olimpia elődöntője, a bolgár Serafim Todorov 10-9-es pontozással verte

Mayweather profi statisztikája:

  • 50 győzelem
  • 0 vereség
  • 27 KO
  • összesen öt súlycsoportban volt világbajnok
Crawford nemcsak kivédekezte Canelót, de ha a helyzet úgy kívánta, bizony a verekedésben is jobb volt a mexikóinál
Crawford nemcsak kivédekezte Canelót, de ha a helyzet úgy kívánta, bizony a verekedésben is jobb volt a mexikóinál (Fotó: Getty Images North America/Steve Marcus)

Crawford amatőr statisztikája:

  • 70 hivatalos meccs
  • 58 győzelem
  • 12 vereség
  • utolsó veresége: a 2007-es olimpiai kvalifikációs versenyen kapott ki pontozással Szamán Alitól

Crawford profi statisztikája:

  • 42 meccs
  • 42 győzelem
  • 31 KO
  • öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.

Elképesztő számok mindkét oldalon – ha létezik szinte eldönthetetlen kérdés, akkor az, hogy kettejük közül ki a jobb.

Floyd Mayweather elképesztő technikával védekezett és csodálatos pontossággal ütött
Floyd Mayweather elképesztő technikával védekezett és csodálatos pontossággal ütött (Fotó: AFP/Alfredo Estrella)

Mayweather mindenkit megvert, aki a korában számított – Crawford csak azokat, akik kiálltak ellene

Ha megnézzük, vajon ők ketten kik ellen érték el történelmi sikereiket, akkor azt láthatjuk, hogy Crawford saját korszakban sokkal ijesztőbb az ellenfelek számára, mint a Money Boyként ismert Mayweather. 

Utóbbit a boksztörténelem egyik legjobb védekező ökölvívójaként tartják számon, aki ráadásul a legpontosabb ütő is a profi bunyósok között, nem véletlen, hogy a legmagasabb plusz-mínusz aránnyal rendelkezik, azaz jóval többször talált, mint amennyi ütést kapott. 

Elképesztő adat, de 26 alkalommal védte meg vb-címeit zsinórban, emellett 24 győzelemmel (7 KO) rendelkezik korábbi vagy jelenlegi világbajnokok, valamint 8 győzelemmel (3 KO) a Nemzetközi Boksz Hírességek Csarnokába beiktatottak ellen. 

Ez utóbbival ugyan nem tud versenyezni a még mindig aktív Crawford, ugyanakkor az kijelenthető, hogy korszakának legjobbja, miután első férfi bunyósként három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerzett. 

Ugyanakkor ő nemcsak pazarul védekezik, de ha kell – és ezt a Canelo elleni meccsen is megmutatta –, bizony kőkemény támadó bokszra is képes. 

Nem véletlen, hogy sokan csak addig jutottak el ellene, hogy a szájkaratéban benne voltak, a ringbeli ütközetben már nem. Kettejük között a szurkolói szimpátia is dönthet, hiszen amíg Mayweather állandóan egy pénzhajhász pökhendi embert alakít az életben, addig Crawford mélyen vallásos, sokkal visszahúzódóbb életet él, akinek egy sima polgári háza van, négy gyermeket nevel, akiket egy Dodge-ban szállít, ahova éppen kell.

Mayweather pályafutásának talán legnagyobb meccsét Pacquiao ellen vívta:

Bernard Hopkins szerint Crawford magának harcolta ki ezt az összehasonlítást

A profi ökölvívás egy harmadik legendája, Bernard Hopkins (55-8-2, 32 KO) – akit sokan Mayweather-szintű védekező bunyósnak tartanak – a secondsout.com portálnak elmondta, a nemrég történelmet író Crawford csak magának köszönheti, hogy ilyen helyzetbe került.

– Crawfordnak a legrosszabb volt az a pillanat, amikor már a saját korszakában nem találtak neki méltó ellenfelet, így a korábbi nagy bajnokok kerültek terítékre. Ilyenkor természetesen elindul a párbeszéd, ki a jobb ebben, ki a jobb abban. 

Mivel egymás ellen nem bunyózhatnak, ami eldönthetné, ki a jobb, így ezt a vitát feleslegesnek tartom.

Manny számos jobb ellenféllel nézett szembe, mint Bud, míg utóbbi elérte azt, ami senki másnak nem sikerült. Ez a vita sosem fog eldőlni – állította Hopkins.

A Fight Hype-nak nyilatkozva Oscar De La Hoya (39-6, 30 KO) kijelentette, hogy nem ért egyet Canelo azon állításaival, miszerint Crawford valójában jobb bokszoló, mint Mayweather, mivel szerinte korábbi riválisa „sokkal jobb”, mint Bud.

– Crawford inkább egy harcos bunyós, Mayweather inkább technikás bokszoló. 

Szerintem Mayweather sokkal jobb, mint Crawford.

Nemcsak azért, mert legyőzött engem és szoros meccs volt, vagy mert Mayweatherrel léptem ringbe, de úgy érzem, hogy technikailag Mayweather jobb bokszoló – fogalmazott a Golden Boy.

A legismertebb magyar promóter, Rácz Félix szerint kár ilyen összehasonlítgatásokra időt vesztegetni, ugyanis sosem lehet eldönteni, melyikük a jobb. Ugyanakkor nem titkolja, számára Crawford a kedvesebb bunyós inkább.

– Mayweather kétséget kizáróan messze a legjobb védekező bunyós, ám ebben Crawford is nagyon jó. Ugyanakkor utóbbi sokszor igazolta, ha kell, igencsak bele tud állni a verekedésbe, illetve rendkívül széles repertoárral képes bokszolni az ellenfeleivel. 

Nem lehet dönteni, nem is vállalkozom erre, ugyanakkor nem tagadom, hozzám Crawford bunyója áll közelebb

– mondta el lapunknak Rácz Félix.

Crawford sporttörténelmi sikere Canelo ellen:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

