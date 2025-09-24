Egymásnak ugrott a két bokszzseni, hogy melyikük a világ legjobb profi bunyósa

Talán sokan emlékeznek arra, amikor a Rocky Balboa című filmben egy számítógépes játék segítségével akarták eldönteni, hogy a korábbi világbajnok, vagy éppen a nehézsúlyt akkor uraló Mason Dixon a nagyobb bajnok. Valami ilyesmit él át most a profi boksz világa, csak éppen valós szereplőkkel, ugyanis most arról folyik a vita, vajon Floyd Mayweather (50-0, 27 KO) vagy éppen a nemrég történelmet író Terence Crawford (42-0, 31 KO) a jobb bokszoló. Abban mindenki megegyezik, hogy két fantasztikus bunyósról beszélünk, akik a maguk módján már ott vannak a profi ökölvívás történelemkönyvének aranyoldalain.
Mayweather és Crawford emberemlékezet óta nem szenvedett vereséget
Az nyilvánvaló volt, hogy amikor Crawford legyőzte Canelót – akit egyébként Mayweather is simán kipontozott – előjönnek majd az olyan összehasonlítások, hogy ki a jobb, és az is benne volt a levegőben, hogy ez a virtuális csata éppen a két amerikai bunyós között fog lezajlani. Ha megnézzük kettejük ringstatisztikáját, azonnal látjuk, a döntés bizony nem lesz egyszerű, feltéve, ha egyáltalán eredményt lehet majd hirdetni a két bunyós között.
Mayweather amatőr statisztikája:
- 84 győzelem
- 8 vereség
- olimpiai bronzérmes (1996, Atlanta)
- utolsó veresége: 1996 az atlantai olimpia elődöntője, a bolgár Serafim Todorov 10-9-es pontozással verte
Mayweather profi statisztikája:
- 50 győzelem
- 0 vereség
- 27 KO
- összesen öt súlycsoportban volt világbajnok
Crawford amatőr statisztikája:
- 70 hivatalos meccs
- 58 győzelem
- 12 vereség
- utolsó veresége: a 2007-es olimpiai kvalifikációs versenyen kapott ki pontozással Szamán Alitól
Crawford profi statisztikája:
- 42 meccs
- 42 győzelem
- 31 KO
- öt súlycsoportban vb-cím, három súlycsoportban – kisváltósúlyban, váltósúlyban és nagyközépsúlyban – vitathatatlan bajnoki cím.
Elképesztő számok mindkét oldalon – ha létezik szinte eldönthetetlen kérdés, akkor az, hogy kettejük közül ki a jobb.
Mayweather mindenkit megvert, aki a korában számított – Crawford csak azokat, akik kiálltak ellene
Ha megnézzük, vajon ők ketten kik ellen érték el történelmi sikereiket, akkor azt láthatjuk, hogy Crawford saját korszakban sokkal ijesztőbb az ellenfelek számára, mint a Money Boyként ismert Mayweather.
Utóbbit a boksztörténelem egyik legjobb védekező ökölvívójaként tartják számon, aki ráadásul a legpontosabb ütő is a profi bunyósok között, nem véletlen, hogy a legmagasabb plusz-mínusz aránnyal rendelkezik, azaz jóval többször talált, mint amennyi ütést kapott.
Elképesztő adat, de 26 alkalommal védte meg vb-címeit zsinórban, emellett 24 győzelemmel (7 KO) rendelkezik korábbi vagy jelenlegi világbajnokok, valamint 8 győzelemmel (3 KO) a Nemzetközi Boksz Hírességek Csarnokába beiktatottak ellen.