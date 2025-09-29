OroszországMLSZfelkészülési mérkőzésmagyar válogatott

MLSZ: Nem lesz magyar–orosz mérkőzés

Az orosz Sport24 információi szerint a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) és az Orosz Labdarúgó-szövetség arról tárgyal, hogy a két válogatott felkészülési meccset játsszon egymással 2026-ban. Az MLSZ azonban rögtön meg is cáfolta a sajtóhíreket, szerinte szó sincs ilyesmiről.

C. Kovács Attila
2025. 09. 29. 15:47
A magyar válogatott 2020 októberében játszott utoljára az azóta eltiltott orosz válogatott ellen. Forrás: DIMITAR DILKOFF/POOL
Az Sport24 oldalon hétfő délelőtt jelent meg egy írás arról, hogy a 2026-os versenynaptárat tervező szövetségek képviselői felvették egymással a kapcsolatot, hogy egy esetleges Oroszország–Magyarország barátságos mérkőzés megrendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Labdarúgó-szövetség szerint azonban a orosz sajtóhírek hamisak, az MLSZ nem tervez mérkőzést Oroszország ellen. 

Az MLSZ kimondta: a magyar válogatott nem lép pályára az orosz csapat ellen felkészülési meccsen
Az MLSZ kimondta: a magyar válogatott nem lép pályára az orosz csapat ellen felkészülési meccsen (Fotó: Pool/Dimitar Dilkoff)

A két válogatott egyébként legutóbb a 2020-as Nemzetek Ligájában futballozott egymás ellen: a magyar válogatott Budapesten 3-2-s vereséget szenvedett 2020 szeptemberében, de Szoboszlai Dominikék egy hónappal később Oroszországban javítottak, 0-0-s döntetlent játszottak az oroszok ellen.

Fontos megjegyezni, hogy Oroszország 2022 óta, az ukrajnai háború kirobbanása óta ki van tiltva az európai futballversenyekből. Az orosz válogatott vb- és Eb-selejtezők hiányában barátságos mérkőzésekkel tölti fel a versenynaptárát, de az eltiltás óta az UEFA-tagállamok közül csupán Szerbiával és a szintén büntetésekkel sújtott Fehéroroszországgal játszott felkészülési meccset.

 

A magyar válogatottra kulcsfontosságú október vár

A magyar válogatottra októberben ismét fontos vb-selejtezők várnak, Marco Rossi tanítványai először Örményország legjobbjait fogadják a Puskás Arénában október 11-én, majd három nappal később Lisszabonban lépnek pályára Portugália ellen. 

