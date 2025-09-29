MLSZ: Nem lesz magyar–orosz mérkőzés

Az Sport24 oldalon hétfő délelőtt jelent meg egy írás arról, hogy a 2026-os versenynaptárat tervező szövetségek képviselői felvették egymással a kapcsolatot, hogy egy esetleges Oroszország–Magyarország barátságos mérkőzés megrendezéséről tárgyaljanak. A Magyar Labdarúgó-szövetség szerint azonban a orosz sajtóhírek hamisak, az MLSZ nem tervez mérkőzést Oroszország ellen.

Az MLSZ kimondta: a magyar válogatott nem lép pályára az orosz csapat ellen felkészülési meccsen (Fotó: Pool/Dimitar Dilkoff)

A két válogatott egyébként legutóbb a 2020-as Nemzetek Ligájában futballozott egymás ellen: a magyar válogatott Budapesten 3-2-s vereséget szenvedett 2020 szeptemberében, de Szoboszlai Dominikék egy hónappal később Oroszországban javítottak, 0-0-s döntetlent játszottak az oroszok ellen.

Fontos megjegyezni, hogy Oroszország 2022 óta, az ukrajnai háború kirobbanása óta ki van tiltva az európai futballversenyekből. Az orosz válogatott vb- és Eb-selejtezők hiányában barátságos mérkőzésekkel tölti fel a versenynaptárát, de az eltiltás óta az UEFA-tagállamok közül csupán Szerbiával és a szintén büntetésekkel sújtott Fehéroroszországgal játszott felkészülési meccset.