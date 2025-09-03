Rendkívüli

A tavalyi kampányban engedély nélkül nyilatkozó EP-képviselőjelölt a Tisza etyeki baklövésének egyik főszereplője

Ezen a konfúz NB I-en már senki sem tud eligazodni

Nehezen lehet kiigazodni néhány csapat formáján, eredményein a magyar labdarúgó-bajnokságban. Az NB I most jobb, izgalmasabb meccseket kínál a szurkolóknak, akik egy hétig álmodoznak, majd három hétig dühöngenek. Újra a Fradi és a Paks között zajlik a versenyfutás az aranyért? A Rapid sportban ezt is megbeszéltük.

Az Újpest az első fordulóban látványos játékkal legyőzte a Diósgyőrt, majd mély szakadékba zuhant. Az MTK hazai pályán két meccsen összesen tíz gólt kapott, majd idegenben legyőzte az Újpestet. A gyengének tűnő Nyíregyháza története során először Debrecenben verte el a Lokit az NB I-ben.

NB I: ki tud ezen kiigazodni?

Csak három epizód az eddig eltelt hat fordulóból, az NB I megfejthetetlen titkai közül. Mert az eddigi eredményeken a legharcedzettebb szurkolók is nehezen igazodnak ki. Nekünk sem volt könnyű dolgunk a Rapid sport legújabb adásában, de legalább megpróbáltuk.

 

