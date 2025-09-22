Április óta nyeretlen a csapat a bajnokságban, edzője szerint még idő kell neki

Bajban a ZTE. A szezon előtt kinevezett Nuno Campos együttese négy döntetlennel kezdte a bajnokságot, azóta viszont három vereséget szenvedett, a múlt hétvégi játéknap végére az utolsó pozícióban találta magát.

A Zalaegerszeg játékosai egyelőre Nuno Campos vezetésével sem tudtak visszatalálni a győztes útra (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Nuno Campos időt kér

A zalaiak vasárnap este, az MTK Budapest otthonában sem tudtak javítani. A házigazda 1-0-s győzelmét a 75. percben eredményes Molnár Ádin biztosította be. Klausz Milán révén ugyan a rendes játékidő ráadásában a Zalaegerszeg egyenlíthetett volna, a fejes viszont nem talált utat a kapuba.

– Én azt gondolom, hogy az első győzelem megvan, hiszen a kupában már nyerni tudtunk, de a bajnokságban valóban nem győztünk még. Az első dolog, amit meg kell tanulni, hogy a mérkőzés addig tart, amíg a bíró le nem fújja. Ha kell, a 95. percig – idézte a ZTE-t felkészítő tréner, Nuno Campos szavait a Csakfoci.

Úgy gondolom, ebben a mérkőzésben legalább a döntetlen, de akár a győzelem is benne volt, mert ismét megteremtettük a helyzeteket. A keret, ahogy azt a mai kezdőcsapat is mutatta, rendkívül fiatal és csak néhány hónapja dolgozunk együtt, ezért a szezon korai szakasza is komoly kihívást jelent számunkra. Fontos hangsúlyozni, hogy egy projekt elején járunk, és időre van szükség ahhoz, hogy igazán eredményesek legyünk.

Április óta húzódó bajnoki nyeretlenség

A ZTE szeptember 13-án valóban nyert egy tétmérkőzést a Magyar Kupában – a vármegyei I. osztályban szereplő Vásárosnamény otthonában 13-0-ra –, ám ebbe aligha érdemes kapaszkodnia Nuno Camposnak.

A zalaiak már a július 1-jén munkába állt szakember érkezése előtt, az előző bajnoki évad hajrájában sem voltak túl eredményesek, a 2024/2025-ös bajnokság utolsó hét játéknapján is nyeretlenek maradtak. Akkor ennek ellenére is 10. lett, azaz bennmaradt a csapat.

Most elkerülhetetlen lesz az osztályváltás, ha nem kezd el meccseket nyerni az NB I-ben legutóbb április 6-án, Székesfehérváron nyerő Zalaegerszeg.

A zalaegerszegi együttes legközelebb szeptember 27-én, szombaton játszik az élvonalban, akkor az utolsó előtti helyen álló, első győzelmét két napja, az Újpest legyőzésével megszerző Kazincbarcika látogat a ZTE Arénába.

Az MTK–Zalaegerszeg összefoglalója: