Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Nem csak az Újpest remeghet, eredménykényszerben van a Nyíregyháza is
NyíregyházaNB IÚjpest

Nem csak az Újpest remeghet, eredménykényszerben van a Nyíregyháza is

Pénteken két olyan csapat összecsapása nyitja a labdarúgó NB I hétvégi fordulóját, amely a mezőny második feléhez tartozik. Az Újpest hét ponttal a nyolcadik, a Nyíregyháza pedig öttel tizedik, így a vendégek vállát is nyomja az eredménykényszer terhe a Szusza Ferenc Stadionban. A középpályás, Kovács Milán pontot, pontokat remél.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 15:26
A fehérmezes Nyíregyháza a mostani szezonban eddig csupán a DVSC elleni rangadót tudta megnyerni az NB I-ben. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Nem csak az Újpest számára lehet vízválasztó az NB I 8. fordulójának pénteki nyitómérkőzése. Miközben a Nyíregyháza elleni hazai mérkőzésen akár a lila-fehéreket felkészítő Damir Krznar állása is lehet a tét, a vendégcsapat is győzelmi kényszerben játszik.

Szabó István vezetőedző irányításával egyelőre adós a győzelmekkel a Nyíregyháza az NB I-ben
Szabó István vezetőedző irányításával egyelőre adós a győzelmekkel a Nyíregyháza az NB I-ben (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

 

Hét meccsen csupán egyszer nyert a Nyíregyháza

A Nyíregyháza az eddig lejátszott hét bajnokijából két döntetlen mellett csupán egyet nyert meg, augusztus 17-én győzött először és mostanáig utoljára,a nagy rivális Debrecen ellen, ezzel pedig kiesőjelöltnek számít. A csapat a múlt héten 1-1-es döntetlent ért el a legutóbb bronzérmes Paksi FC ellen, azt megelőzően kikapott a győri ETO FC-től és a Diósgyőrtől is.

A Paks ellen szervezettek voltunk, és erre lesz szükség pénteken is. Szeretnénk pontot, pontokat szerezni a fővárosban, ehhez az is kell, hogy a helyzeteinket jól használjuk ki

 – nyilatkozta a Nyíregyháza középpályása, Kovács Milán, aki sérülése után a Paks ellen játszott először a szezonban.

A paksiak ellen végig a pályán volt az eddigi összes bajnokit végigjátszó hátvéd, Katona Levente is, aki eredményesebb folytatásban bízik.

– Az Újpest az utóbbi időben nem olyan eredményeket ért el, amelyeket a szurkolók elvárnak, ettől függetlenül remek csapatról beszélünk, tele minőségi játékosokkal – dicsérte a pénteki ellenfelet Katona. – Parázs mérkőzésre számítok, a Megyeri úton mindig kiváló a hangulat. Mi is tartozunk a drukkereknek, a klubnak és a városnak is a jó eredményekkel. Remélem pénteken meg tudjuk örvendeztetni őket.

A mostani szezonban eddig mindössze egy győzelemnek örülhettek a Nyíregyháza játékosai
A mostani szezonban eddig mindössze egy győzelemnek örülhettek a Nyíregyháza játékosai (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Azért is volna fontos pontot, pontokat szereznie a Nyíregyházának, mert a mögötte álló két klub, az egyelőre négy-négy pontos Zalaegerszeg és a Kazincbarcika szombaton éppen egymás ellen játszik, így egy győzelemmel esélyt kap arra, hogy előzzön. Ez a lehetőség csak akkor nem áll fenn, ha a Nyíregyháza legyőzi az Újpestet. Az Újpest–Nyíregyháza bajnoki pénteken 20.00-kor kezdődik.

NB I, 8. forduló
Péntek
Újpest–Nyíregyháza 20.00 (tv.: M4 Sport)

Szombat
Zalaegerszeg–Kazincbarcika 15.30 (tv.: M4 Sport+)
Diósgyőr–Debrecen 17.30 (tv.: M4 Sport)
Paks–Puskás Akadémia 20.00 (tv.: M4 Sport)

Vasárnap
MTK Budapest–Kisvárda 14.15 (tv.: M4 Sport+)
ETO FC–Ferencváros 18.00 (tv.: M4 Sport)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

