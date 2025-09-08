Rendkívüli

Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

vb-selejtező Portugália motiváció magyar válogatott

Mi nyomasztja ezen a napon Marco Rossit? A kapitány keresetlen választ adott

Vajon megszakad-e a magyar labdarúgás múltja alapján szinte felfoghatatlan rossz sorozat: sikerül-e végre tétmérkőzésen is legyőzni Portugáliát. Marco Rossi is ezt szeretné, igaz, szeptember nyolcadikán őt kellemetlen emlék nyomasztja. A magyar válogatott szövetségi kapitánya ismét beszélt Szoboszlai Dominik szerepéről, Cristiano Ronaldóról és amit ő jelent, s szeretné, ha mosolyt csalnának a szurkolók arcára.

Novák Miklós
2025. 09. 08. 13:53
Marco Rossi készen áll az újabb feladatra, a Magyarország-Portugália világbajnoki selejtezőre Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyarország–Portugália 0-3. A végeredmény alapján roppant sima mérkőzés volt a négy évvel ezelőtt, a 2021-es Európa-bajnokságon játszott találkozó . Ám nem volt olyan régen, hogy ne emlékeznénk rá, a magyar válogatott sokáig derekasan tartotta magát, a 84. percig 0-0 volt az állás, a mieink csak a hajrára omlottak össze. Marco Rossi kedden persze ennél jobb eredményt szeretne elérni.

Marco Rossi 2021-ben az Európa-bajnokságon már irányította a magyar válogatottat Portugália ellen. Most vb-selejtezőn kellene kitalálnia valamit
Marco Rossi 2021-ben az Európa-bajnokságon már irányította a magyar válogatottat Portugália ellen. Most vb-selejtezőn kellene kitalálnia valamit (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

A hétfői sajtótájékoztatón Marcio Rossi előbb még az Írország elleni találkozót elevenítette fel, kitérve a játékvezető ténykedésére.

– A bírói döntések természetesen sok mindent befolyásoltak. Ráadásul Sallai Rolandot nélkülözünk kell, sőt ne felejtsük el azt sem, hogy több játékosunk sárga lapot kapott, emiatt eltiltás veszélye fenyegeti őket

A játékvezetők, akár csak a játékosok, meg kell, hogy értsék, mi forog kockán. Ezekkel a döntésekkel jelentősen befolyásolhatják egy csapat jövőbeli mérkőzéseit

– fogalmazott meg Rossi óvatos bírálatot a játékvezetőknek.

Milyen eredménnyel lenne elégedett Marco Rossi?

Marco Rossi nem kerülte meg a kérdést, kimondta, milyen eredménnyel lenne elégedett Portugália ellen.

– Nagyon örülnék a jó eredménynek, ami azt jelentené, hogy pontokkal mennénk haza. Meg kell próbálnunk nyerni, de minimum döntetlent kell elérnünk. Persze rengeteg nehézséggel állunk szemben. A legfontosabb az, hogy kihajtsák magukat a pályán, lélekkel játsszanak! – felelte Rossi, majd igyekezett a szurkolók kedvében járni, amikor hozzátette:

– Családok, kisgyerekek előtt fogunk játszani, azt szeretném, ha a lefújás után mosolyt látnék a szurkolók arcán.

Szükségtelen motiválni Portugália és Cristiano Ronaldo ellen

Marco Rossi szerint egy ilyen mérkőzés előtt nincs különösebb dolga a motivációval:

Ha egy futballistának lehetősége nyílik egy olyan csapat ellen pályára lépnie, amely tele van világklasszisokkal, ráadásul egy legenda, Cristiano Ronaldo is ott van, akkor ha a motivációja nincs rendben, rossz munkát választott, nem kellene a labdarúgással foglalkoznia

Marco Rossi természetesen kitért Szoboszlai szerepére is:

– Dominik a kulcsjátékosunk, nagy egyéniség, aki tudja kezelni a nyomást. Gólokat, gólpasszokat várnak tőle, de ő is ember, neki is lehet rossz napja. A célunk, hogy minél többször bevonjuk a játékba, főleg amikor nálunk van a labda

Mi történt hét évvel ezelőtt Rossi és a magyar válogatott életében?

A sajtótájékoztatón szóba került, hogy Marco Rossi napra pontosan hét éve mutatkozott be a válogatott kispadján, s bizony a finnek elleni vereség nem tartozik pályafutása legszebb emlékei közé. Hogy mit is érez, ha erre gondol, azt egyetlen szótagból álló szóval fejezte ki...

Az elmúlt hét év összességében persze sikertörténet. A legújabb fejezet sem kezdődött rosszul, bízzunk a jó folytatásban.

Esélylatolgatás a Rapid Sporton:

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Tóth Tamás Antal
idezojelekSztálin

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Tóth Tamás Antal avatarja

Az önök oktatási rendszere megbukott!

