Mi nyomasztja ezen a napon Marco Rossit? A kapitány keresetlen választ adott

Magyarország–Portugália 0-3. A végeredmény alapján roppant sima mérkőzés volt a négy évvel ezelőtt, a 2021-es Európa-bajnokságon játszott találkozó . Ám nem volt olyan régen, hogy ne emlékeznénk rá, a magyar válogatott sokáig derekasan tartotta magát, a 84. percig 0-0 volt az állás, a mieink csak a hajrára omlottak össze. Marco Rossi kedden persze ennél jobb eredményt szeretne elérni.

Marco Rossi 2021-ben az Európa-bajnokságon már irányította a magyar válogatottat Portugália ellen. Most vb-selejtezőn kellene kitalálnia valamit (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

A hétfői sajtótájékoztatón Marcio Rossi előbb még az Írország elleni találkozót elevenítette fel, kitérve a játékvezető ténykedésére.

– A bírói döntések természetesen sok mindent befolyásoltak. Ráadásul Sallai Rolandot nélkülözünk kell, sőt ne felejtsük el azt sem, hogy több játékosunk sárga lapot kapott, emiatt eltiltás veszélye fenyegeti őket.

A játékvezetők, akár csak a játékosok, meg kell, hogy értsék, mi forog kockán. Ezekkel a döntésekkel jelentősen befolyásolhatják egy csapat jövőbeli mérkőzéseit

– fogalmazott meg Rossi óvatos bírálatot a játékvezetőknek.

Milyen eredménnyel lenne elégedett Marco Rossi?

Marco Rossi nem kerülte meg a kérdést, kimondta, milyen eredménnyel lenne elégedett Portugália ellen.

– Nagyon örülnék a jó eredménynek, ami azt jelentené, hogy pontokkal mennénk haza. Meg kell próbálnunk nyerni, de minimum döntetlent kell elérnünk. Persze rengeteg nehézséggel állunk szemben. A legfontosabb az, hogy kihajtsák magukat a pályán, lélekkel játsszanak! – felelte Rossi, majd igyekezett a szurkolók kedvében járni, amikor hozzátette:

– Családok, kisgyerekek előtt fogunk játszani, azt szeretném, ha a lefújás után mosolyt látnék a szurkolók arcán.

Szükségtelen motiválni Portugália és Cristiano Ronaldo ellen

Marco Rossi szerint egy ilyen mérkőzés előtt nincs különösebb dolga a motivációval:

Ha egy futballistának lehetősége nyílik egy olyan csapat ellen pályára lépnie, amely tele van világklasszisokkal, ráadásul egy legenda, Cristiano Ronaldo is ott van, akkor ha a motivációja nincs rendben, rossz munkát választott, nem kellene a labdarúgással foglalkoznia

Marco Rossi természetesen kitért Szoboszlai szerepére is: