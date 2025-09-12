Moldovavb-selejtezőNorvégia

A döbbenetes kudarc csak a jéghegy csúcsa volt, valójában ebbe bukott bele a szövetségi kapitány

A 11-1-es vereség az edző állásába került. Miután kedden, vb-selejtezőn Norvégia valósággal kiütötte Moldovát, Serghei Clescenco, a moldovai válogatott szövetségi kapitánya bejelentette lemondását. A történelmi kudarc után ez elvárható volt, igaz, már a korábbi eredmények is azt sejtették, hogy valami félrement.

2025. 09. 12. 10:54
Serghei Clescenco számára csúfos vereséggel ért véget a szövetségi kapitányi időszak Moldova élén. Fotó: NurPhoto/Marcin Golba
Az ötgólos Erling Haaland vezényletével Norvégia porrá zúzta Moldovát a világbajnoki-selejtezők I csoportjának keddi mérkőzésén. A 11-1-es vereség után a moldávok szövetségi kapitánya, Serghei Clescenco számára nem sok választási lehetőség maradt, a tréner lemondott posztjáról.

A norvég válogatott tönkreverte Serghei Clescenco csapatát
A norvég válogatott tönkreverte Serghei Clescenco csapatát (Fotó: NTB/Fredrik Varfjell)


Serghei Clescenco búcsúzóul elnézést kért

Az 53 éves Clescenco 2022 januárjában irányíthatta először a válogatottat. Vezetésével Moldova tavaly még feljutást ünnepelhetett, miután a Nemzetek Ligája D ligának egyik csoportját megnyerve kvalifikálta magát a C divízióba. Ezt megelőzően, a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőjében 10 pontot szereztek a moldovaiak, ezzel csupán egyetlen ponttal maradtak le a rájátszásról, ami óriási siker lett volna.

A megközelítőleg négy év alatt számos érzelmet éltünk át közösen, köztük néhány kevésbé kellemeset, amelyekért elnézést kérek. Ugyanakkor volt köztük sok szép is

 – fogalmazott a távozó kapitány a moldovai szövetség honlapján.

 

A tavalyi sikerek után pofozógép lett Moldova

Hogy valami megtört, azt nem csak a moldovai nemzeti csapat történetének legsúlyosabb veresége, a Norvégia elleni 1-11 mutatja meg. Már az előzmények is vészjóslóak voltak: az idén eddig lejátszott mind a hat meccse után vesztesen hagyta el a pályát Moldova, amely öt vb-selejtezőn és egy barátságos meccsen bukott. Norvégia már márciusban is öt, az izraeli csapat pedig szeptember 5-én négy góllal terhelte a moldovaiak kapuját, ráadásul mindkétszer Moldovában, ahol Észtország is nyerni tudott. Lengyelország és Olaszország saját pályáján győzte le Clescenco csapatát, amely az idei bukdácsolással szemben 2024-ben tíz találkozójából csak kettőn maradt pont nélkül. Látva mindezt nem kérdés: a norvégiai vereség csak a jéghegy csúcsa volt. Tegyük hozzá: tavaly, az NL D divíziójában azért jóval szerényebb játékerőt képviselő riválisokkal sorsolták össze Moldovát.

Haaland (labdával) és Norvégia több szinttel a moldáv csapat felett volt kedden
Haaland (labdával) és Norvégia több szinttel a moldáv csapat felett volt kedden (Fotó: NTB/Cornelius Poppe)

A moldáv válogatott tehát Serghei Clescenco nélkül folytatja, a világbajnoki selejtezősorozatban ugyanakkor már csak a szépítés lehet a célja. Moldova öt forduló után pont nélkül áll az I jelű selejtezőcsoportban, a gólkülönbsége 3-25.

Venezuela, illetve Peru szövetségi kapitánya is távozni kényszerült, mivel a két válogatott nem jut ki a világbajnoksgára, menesztették Fernando Batistát és Oscar Ibanezt is.

 

 

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

