Szoboszlai is érintett a liverpooli vitában, a sztárigazolás miatt a padra szorulhat

Noha a válogatott szünet miatt Szoboszlai Dominik jelenleg a magyar válogatottal készül a keddi, Portugálok elleni vb-selejtezőre, Liverpoolban továbbra is beszédtéma a magyar válogatott csapatkapitánya. A liverpooli újságok arról tanakodnak, hogy a brit átigazolási rekordért érkező svéd támadó, Alexander Isak hogyan lesz a kezdőben, és ez milyen hatással lesz a társaira.

Szoboszlai Dominik és a válogatott társai az írek elleni vb-selejtezőn szombaton (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

Szoboszlai Dominikra milyen hatással lesz a rekordpénzért érkező Isak?

A Liverpool Echo két szakírója, Paul Gorst és Joe Rimmer írt arról, hogyan fog kinézni az Arne Slot vezette Liverpool kezdője. A csapatok között vannak eltérések, az egyik éppen az, hogy Gorstnál Szoboszlai csak kispados.

Paul Gorst kezdője: Alisson – Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgi van Dijk, Kerkez Milos – Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch – Mohamed Szalah, Florian Wirtz, Cody Gakpo – Alexander Isak.

A szakíró kifejti, Kerkez helye megkérdőjelezhetetlen a védelem bal oldalán, övé a jövő ezen a poszton. Gorst a jobb-bekk helyére Frimpongot tette, aki jelenleg sérült, ezért az elmúlt két fordulóban Szoboszlai lett hátrasorolva, ahol remekül helytállt. A Newcastle United és az Arsenal ellen is a mérkőzés legjobbja volt, utóbbin ráadásul óriási szabadrúgásgólja három pontot ért. A szerző leírja, Slotnak kellemes helyzet, hogy a középpályán a két hatos posztra Gravenberch, Mac Allister és Szoboszlai között kell választania.

Noha azt Gorst is megemlíti, hogy Szoboszlai remekül kezdte az új idényt, ő inkább a holland és argentin játékost választaná ezekre a posztokra.

Szoboszlai szabadrúgása az Arsenal ellen (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Egy sorral feljebb a magyar válogatott csapatkapitányának neve fel sem tűnik, noha az előző idényben végig ott játszott. Itt egyértelműen Wirtz élvez bizalmat, aki szintén több mint 100 millió euróért érkezett a klubhoz. Slot ezért nem nagyon teheti meg, hogy a kispadra rakja, főleg most, amikor az északíreknek hatalmas gólt lőtt szabadrúgásból. Gorst Szoboszlai mellett még az első három meccsen két gólt szerző Hugo Ekitikét rakta a padra, így Isak lenne az egyetlen csatár.