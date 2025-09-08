Alexander IsakLiverpoolArne SlotFlorian WirtzSzoboszlai Dominik

Szoboszlai is érintett a liverpooli vitában, a sztárigazolás miatt a padra szorulhat

Nincs nap, hogy a liverpooli sajtó ne írna Szoboszlai Dominikról. A Vörösöknél a harmadik szezonját kezdő Szoboszlai parádésan indított az új idényben, még jobbhátvédként is remekelt. Most mégis, az új sztárigazolás, Alexander Isak érkezésével szakírók vesztek össze, hogy a 24 éves magyar játékosnak a kezdőben van-e a helye.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 9:40
Szoboszlai Dominik is érintett a legújabb liverpooli problémában
Szoboszlai Dominik is érintett a legújabb liverpooli problémában Fotó: Adam Vaughan Forrás: MTI/EPA
Noha a válogatott szünet miatt Szoboszlai Dominik jelenleg a magyar válogatottal készül a keddi, Portugálok elleni vb-selejtezőre, Liverpoolban továbbra is beszédtéma a magyar válogatott csapatkapitánya. A liverpooli újságok arról tanakodnak, hogy a brit átigazolási rekordért érkező svéd támadó, Alexander Isak hogyan lesz a kezdőben, és ez milyen hatással lesz a társaira. 

Szoboszlai Dominik és a válogatott társai az írek elleni vb-selejtezőn szombaton
Szoboszlai Dominik és a válogatott társai az írek elleni vb-selejtezőn szombaton (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség)

Szoboszlai Dominikra milyen hatással lesz a rekordpénzért érkező Isak?

A Liverpool Echo két szakírója, Paul Gorst és Joe Rimmer írt arról, hogyan fog kinézni az Arne Slot vezette Liverpool kezdője. A csapatok között vannak eltérések, az egyik éppen az, hogy Gorstnál Szoboszlai csak kispados.

  • Paul Gorst kezdője: Alisson – Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgi van Dijk, Kerkez Milos – Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch – Mohamed Szalah, Florian Wirtz, Cody Gakpo – Alexander Isak.

A szakíró kifejti, Kerkez helye megkérdőjelezhetetlen a védelem bal oldalán, övé a jövő ezen a poszton. Gorst a jobb-bekk helyére Frimpongot tette, aki jelenleg sérült, ezért az elmúlt két fordulóban Szoboszlai lett hátrasorolva, ahol remekül helytállt. A Newcastle United és az Arsenal ellen is a mérkőzés legjobbja volt, utóbbin ráadásul óriási szabadrúgásgólja három pontot ért. A szerző leírja, Slotnak kellemes helyzet, hogy a középpályán a két hatos posztra Gravenberch, Mac Allister és Szoboszlai között kell választania. 

Noha azt Gorst is megemlíti, hogy Szoboszlai remekül kezdte az új idényt, ő inkább a holland és argentin játékost választaná ezekre a posztokra. 

Szoboszlai szabadrúgása az Arsenal ellen
Szoboszlai szabadrúgása az Arsenal ellen (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

Egy sorral feljebb a magyar válogatott csapatkapitányának neve fel sem tűnik, noha az előző idényben végig ott játszott. Itt egyértelműen Wirtz élvez bizalmat, aki szintén több mint 100 millió euróért érkezett a klubhoz. Slot ezért nem nagyon teheti meg, hogy a kispadra rakja, főleg most, amikor az északíreknek hatalmas gólt lőtt szabadrúgásból. Gorst Szoboszlai mellett még az első három meccsen két gólt szerző Hugo Ekitikét rakta a padra, így Isak lenne az egyetlen csatár.

Eltérő vélemények Liverpoolban, Szoboszlain megy a vita

  • Ezzel szemben Joe Rimmer kezdője: Alisson – Conor Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Wirtz – Isak.

A védelembe Frimpong helyett az északír Bradley került be, ugyanakkor nála nagy kérdés, hogy meddig tud egészséges maradni – a szezon elején kisebb sérülést szedett össze, de a válogatottban már mindkétszer kezdett. Kerkez ugyanott ott van a kezdőben, ahogy a középpályán Gravenberch és Mac Allister is.

A legnagyobb különbség viszont egy sorral feljebb van: Rimmernél Szoboszlai a tízes, a támadó középpályás – ahogy az előző idényben –, a bal szélen pedig nem Gakpo, hanem Wirtz van. Az író szerint Szoboszlai adja a balanszot a csapatnak, ezért a kezdőből kihagyhatatlan, mindegy, hogy milyen poszton játszik.

Florian Wirtz kihagyhatatlan a Liverpool kezdőjéből
Florian Wirtz kihagyhatatlan a Liverpool kezdőjéből (Fotó: Paul Ellis / AFP)

A liverpoolgoals Instagram-oldal is beszállt a vitába, itt viszont Szoboszlai mindhárom esetben a kezdőcsapatban van, ugyanakkor a jobbhátvéd poszton.

Ekkor játszik újra a Liverpool

Az angol bajnokság címvédője a Premier League következő fordulójában szeptember 14-én, vasárnap a Burnley otthonában lép pályára magyar idő szerint 15 órától. A bajnokin minden bizonnyal egy fokkal tisztább képet kapunk a fentebbi kérdésekre, ugyanakkor Alexander Isak valószínűleg nem lesz még a kezdőben, hiszen továbbra is a felkészülését végzi a sztrájkolás után. A svédek szövetségi kapitánya ugyanakkor a hétfői vb-selejtezőn már csereként számít rá. A Liverpoolnál szeptemberben megindul a nagyüzem, minden héten két mérkőzés vár a csapatra, ezért Slot a kezdőben is több cserét fog meccsről meccsre végrehajtani – ebből pedig a két magyar sem maradhat ki.

