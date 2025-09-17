Takács Boglárka sorsa a célba érése után húsz perccel dőlt el a világbajnokságon

Miután az atlétikai vb nyitónapján 100 méteren megtette, a női 200 méteres síkfutásban is reális cél volt Takács Boglárka részéről, hogy bejusson a világbajnoki elődöntőbe. A Budapesti Honvéd SE 24 éves sprintere a júniusi csapat Európa-bajnokság óta 22,65 másodperces idővel tartja a magyar rekordot a versenyszámban, és azt lehetett várni, hogy ehhez közeli idő kell a továbbjutáshoz. A hat előfutamból biztosan csak az első három-három helyezett került a vb-elődöntőbe, mellettük pedig a hat legjobb idő birtokosa – Takács rögtön az első előfutamban, annak is az 5-ös pályáján szerepelt.

Takács Boglárka 200 méteres síkfutásban nem jutott elődöntőbe a tokiói atlétikai világbajnokságon (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Takács Boglárka 200 méteren nem vb-elődöntős

Két éve, Budapesten Takács Boglárka 23,24 mp-es ideje nem volt elég a világbajnoki elődöntőhöz, azóta viszont további fejlődésen ment keresztül a távon világranglista-46. magyar futó, és ez a szerdai sprintjén is látszott a magas páratartalom és hőség ellenére. Az elefántcsontparti Marie Josée Ta Lou-Smith és az amerikai Anavia Battle a papírformának megfelelően nagy különbséggel megelőzte a BHSE atlétáját,

Takács végül a harmadik helyért zajló szoros verseny végén elfáradt, 23,18 másodperccel ötödikként zárt, így a folytatásban izgulhatott, továbbjut-e a következő körbe.

A futama után tehát a második helyen állt a várólistán – ahonnan a legfeljebb negyedikként záró sprinterek közül hatan örülhettek a végén –, majd a másodikban két hellyel csúszott hátrébb. A harmadik előfutam után Takács Boglárka már „csak” az ötödik pozícióban állt, a negyedik – szintén amerikai elsőséget hozó – futás után pedig eldőlt: nem lesz magyar továbbjutás. Takács végül a 32. helyen zárta a versenyszámot.

A női 200 méter elődöntőit közép-európai idő szerint csütörtökön 14.24 órától, a döntőt pénteken 15.22-től rendezik a tokiói atlétikai vb-n.