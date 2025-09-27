  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Egyre elégedetlenebbek az Újpest szurkolói, Damir Krznar nekik is üzent a meccs után
Damir KrznarNB INyíregyházaÚjpest

Egyre elégedetlenebbek az Újpest szurkolói, Damir Krznar nekik is üzent a meccs után

Az Újpest edzője, Damir Krznar a játékosai hozzáállásával, küzdeni akarásával elégedett volt a Nyíregyháza elleni 2-2-es döntetlen után. Az NB I nyolcadik fordulójának nyitómérkőzése utáni sajtótájékoztatón az Újpest szakembere kitért arra is, hogy a szurkolók ismét számonkérték a játékosokat. Az Újpest legutóbb augusztus 23-án nyert a bajnokságban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 6:30
Damir Krznar csapata, az Újpest megint nem nyert az NB I-ben
Damir Krznar csapata, az Újpest megint nem nyert az NB I-ben Fotó: Illyés Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Újpest több mint egy hónap után pontot szerzett a labdarúgó NB I-ben, de a szurkolók a Nyíregyháza elleni 2-2-es döntetlen után is elégedetlenek voltak. Az ultrák a lefújás után elbeszélgettek az újpesti játékosokkal, noha ez most nem volt olyan durva, mint egy hete a Kazincbarcika ellen. A játékosok végül füttyszó közepette vonultak az öltözőbe. Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője alatt továbbra is inog a kispad, a szurkolók ennél többet várnak el a csapatuktól. Mindeközben a Nyíregyháza is küszködik, négy meccse nyeretlen már Szabó István együttese.

Hiába fordított az Újpest az első félidőben, a szünetben már nem vezetett
Hiába fordított az Újpest az első félidőben, a szünetben már nem vezetett Májer Milánnak köszönhetően  Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Az Újpest edzője a pályán nyújtott játékba szeretne kapaszkodni

– Nem lehetünk elégedettek ezzel az eredménnyel hazai pályán – kezdte Krznar a meccset követő sajtótájékoztatót, majd kiemelte játékosai hozzáállását a második félidőben. – Mindent megtettek a srácok, győzelmet érdemelt a csapat. A második félidőben nagy erőket mozgattunk, főleg a hajrában. A játékosok hozzáállása, győzni akarása rendben volt. De azért egy döntetlent nem fogunk ünnepelni…

– Még mindig nem jönnek a megfelelő eredmények. Nem egyszerű hét van mögöttünk, a kazincbarcikai vereség után a játékosokba rendkívül nehéz volt lelket önteni. De úgy érzem, hogy sokat dolgoztak azért, hogy ma megmutassák, mire is képesek a pályán – folytatta a horvát szakember, miután lapunk arról kérdezte őt, hogy az Újpestnek jelen helyzetben mennyire értékes az egy pont.

Szóváltás a szurkolókkal? Nincs ezzel semmi baj

A sajtótájékoztatón természetesen szóba került az is, hogy a szurkolók ismét súlyos kritikákat fogalmaztak meg a játékosokkal szemben a lefújás után. 

– Előbb-utóbb minden játékosnak eljön ez a pillanat a karrierjében, hogy szembe kell néznie a szurkolók elvárásaival. Tisztában vagyunk azzal, hogy ők többet akarnak, de mi is. 

Muszáj őszintének és nyitottnak lenni velük, el kell ismerni, nem játszunk jól. Sokan nem hiszik el, hogy a szurkolók szándéka ilyen helyzetekben is csak a biztatás, a segítség nyújtása. Ilyen a valós támogatás, ezért űzik, hajtják a játékosokat 

– zárta Damir Krznar, aki még egyszer hangsúlyozta, hogy sokat javultak a múltkori mérkőzéshez képest, de ez még mindig messze van az ideálistól.

A mérkőzés összefoglalójában megnézheti, hogy az Újpest-szurkolók milyen véleménnyel vannak kedvenc csapatukról:

NB I, 8. forduló

Újpest–Nyíregyháza 2-2 (2-2)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4430 néző, játékvezető: Rúsz Márton
Gólszerzők: Matko (17., 24.), illetve Babunszki (12.), Májer (42.)

Szombat:

  • Zalaegerszeg–Kazincbarcika, 15.30
  • Diósgyőr–Debreceni VSC, 17.30
  • Paks–Puskás Akadémia, 20.00

Vasárnap:

  • MTK Budapest–Kisvárda, 14.15
  • Győri ETO– Ferencváros, 18.00

A tabellát ITT tekinthető meg.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekKína

Kína újra tengeri nagyhatalom

Faggyas Sándor avatarja

A XV. század elején felépítették a világ legnagyobb hadiflottáját, mely hét nagy expedíciót vitt végbe nyugat felé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu