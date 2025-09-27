Egyre elégedetlenebbek az Újpest szurkolói, Damir Krznar nekik is üzent a meccs után

Az Újpest több mint egy hónap után pontot szerzett a labdarúgó NB I-ben, de a szurkolók a Nyíregyháza elleni 2-2-es döntetlen után is elégedetlenek voltak. Az ultrák a lefújás után elbeszélgettek az újpesti játékosokkal, noha ez most nem volt olyan durva, mint egy hete a Kazincbarcika ellen. A játékosok végül füttyszó közepette vonultak az öltözőbe. Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője alatt továbbra is inog a kispad, a szurkolók ennél többet várnak el a csapatuktól. Mindeközben a Nyíregyháza is küszködik, négy meccse nyeretlen már Szabó István együttese.

Hiába fordított az Újpest az első félidőben, a szünetben már nem vezetett Májer Milánnak köszönhetően Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Az Újpest edzője a pályán nyújtott játékba szeretne kapaszkodni

– Nem lehetünk elégedettek ezzel az eredménnyel hazai pályán – kezdte Krznar a meccset követő sajtótájékoztatót, majd kiemelte játékosai hozzáállását a második félidőben. – Mindent megtettek a srácok, győzelmet érdemelt a csapat. A második félidőben nagy erőket mozgattunk, főleg a hajrában. A játékosok hozzáállása, győzni akarása rendben volt. De azért egy döntetlent nem fogunk ünnepelni…

– Még mindig nem jönnek a megfelelő eredmények. Nem egyszerű hét van mögöttünk, a kazincbarcikai vereség után a játékosokba rendkívül nehéz volt lelket önteni. De úgy érzem, hogy sokat dolgoztak azért, hogy ma megmutassák, mire is képesek a pályán – folytatta a horvát szakember, miután lapunk arról kérdezte őt, hogy az Újpestnek jelen helyzetben mennyire értékes az egy pont.

Szóváltás a szurkolókkal? Nincs ezzel semmi baj

A sajtótájékoztatón természetesen szóba került az is, hogy a szurkolók ismét súlyos kritikákat fogalmaztak meg a játékosokkal szemben a lefújás után.

– Előbb-utóbb minden játékosnak eljön ez a pillanat a karrierjében, hogy szembe kell néznie a szurkolók elvárásaival. Tisztában vagyunk azzal, hogy ők többet akarnak, de mi is.

Muszáj őszintének és nyitottnak lenni velük, el kell ismerni, nem játszunk jól. Sokan nem hiszik el, hogy a szurkolók szándéka ilyen helyzetekben is csak a biztatás, a segítség nyújtása. Ilyen a valós támogatás, ezért űzik, hajtják a játékosokat

– zárta Damir Krznar, aki még egyszer hangsúlyozta, hogy sokat javultak a múltkori mérkőzéshez képest, de ez még mindig messze van az ideálistól.