Az Újpest edzője megdöbbentő dolgot állított a csapatát pocskondiázó szurkolókról

Az Újpest zsinórban a harmadik vereségét könyvelte el, az MTK elleni 2-1-es bajnoki fiaskót és a Kecskemét elleni kupabúcsút követte a Kazincbarcika elleni 2-0-s botlás Mezőkövesden. Ez utóbbi ráadásul történelmi vereség volt, hiszen az NB I újonca fennállása első győzelmét aratta az élvonalban. Az újpesti szurkolók ezt már nem viselték jól, a lefújás után számon kérték a játékosokat és Damir Krznar edzőt.

Az Újpest kínos vereséget szenvedett a Kazincbarcika ellen, a szurkolók látványosan kiakadtak, de Damir Krznar edző ezt másként értelmezte. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A horvát szakember vállalta a felelősséget, odament a szurkolókhoz, és megpróbált beszélni velük, cserébe az arcába ordítottak, miközben a lelátóról a „k...a gyenge” rigmus volt hallható. Ez eléggé egyértelmű jele annak, hogy a drukkerek nem elégedettek a dolgok jelenlegi állásával.

Ehhez képest megdöbbentő, ahogy Damir Krznar fogalmazott a meccs után:

Köszönöm a szurkolóknak, hogy még mindig mögöttünk állnak.

Tehát az Újpest edzője szerint az Újpest szurkolói még mindig mögötte és a csapat mögött állnak. Az alábbi videóban mintha mást látnánk…



Az Újpest edzője gyilkos ösztönt és hadsereget emleget

Damir Krznar természetesen tudja, hogy ennél több kell a csapatától. Az Újpest jelenleg a hetedik helyen áll az NB I-ben, és ugye már a kupából is kiesett. A horvát edző hiányolja a gyilkos ösztönt a csapatából.

– Minden felelősséget vállaltam a szurkolók előtt, én vezetem ezt a hadsereget. Bár ezekben a napokban mindennek tűntünk, csak hadseregnek nem, nem láttam a játékosokban a kurázsit, a gyilkos ösztönt – fogalmazott az Újpest edzője.

– Az én munkám kirángatni a csapatot ebből a helyzetből, le kell szűrni a tanulságokat. Még mindig hiszek abban, hogy erre képes vagyok. Nem szabad feladni, egymás szemébe kell néznünk, be kell vallani, hogy ez a teljesítmény nem elég.