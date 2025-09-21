Újpest FCLabdarúgó NB IKazincbarcika SC

Az Újpest edzője megdöbbentő dolgot állított a csapatát pocskondiázó szurkolókról

Történelmi vereséget szenvedett az Újpest labdarúgócsapata, amely az NB I 7. fordulójának szombati játéknapján az újonc Kazincbarcika ellen kapott ki 2-0-ra. A meccs után az Újpest drukkerei kiakadtak, a „k...a gyenge” rigmussal egyértelműen kinyilvánították véleményüket. Mindezt meglehetősen sajátosan értelmezte az Újpest edzője, Damir Krznar, aki gyilkos ösztönt és hadsereget is emlegetett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 7:16
Damir Krznar, az Újpest edzője sajátosan értelmezte a szurkolók dühét Forrás: Nemzeti Sport/Török Attila
Az Újpest zsinórban a harmadik vereségét könyvelte el, az MTK elleni 2-1-es bajnoki fiaskót és a Kecskemét elleni kupabúcsút követte a Kazincbarcika elleni 2-0-s botlás Mezőkövesden. Ez utóbbi ráadásul történelmi vereség volt, hiszen az NB I újonca fennállása első győzelmét aratta az élvonalban. Az újpesti szurkolók ezt már nem viselték jól, a lefújás után számon kérték a játékosokat és Damir Krznar edzőt.

Az Újpest kínos vereséget szenvedett a Kazincbarcika ellen, a szurkolók látványosan kiakadtak, de Damir Krznar edző ezt másként értelmezte
Az Újpest kínos vereséget szenvedett a Kazincbarcika ellen, a szurkolók látványosan kiakadtak, de Damir Krznar edző ezt másként értelmezte. Fotó:  Nemzeti Sport/Török Attila

A horvát szakember vállalta a felelősséget, odament a szurkolókhoz, és megpróbált beszélni velük, cserébe az arcába ordítottak, miközben a lelátóról a „k...a gyenge” rigmus volt hallható. Ez eléggé egyértelmű jele annak, hogy a drukkerek nem elégedettek a dolgok jelenlegi állásával.

Ehhez képest megdöbbentő, ahogy Damir Krznar fogalmazott a meccs után:

Köszönöm a szurkolóknak, hogy még mindig mögöttünk állnak.

Tehát az Újpest edzője szerint az Újpest szurkolói még mindig mögötte és a csapat mögött állnak. Az alábbi videóban mintha mást látnánk…


Az Újpest edzője gyilkos ösztönt és hadsereget emleget

Damir Krznar természetesen tudja, hogy ennél több kell a csapatától. Az Újpest jelenleg a hetedik helyen áll az NB I-ben, és ugye már a kupából is kiesett. A horvát edző hiányolja a gyilkos ösztönt a csapatából.

– Minden felelősséget vállaltam a szurkolók előtt, én vezetem ezt a hadsereget. Bár ezekben a napokban mindennek tűntünk, csak hadseregnek nem, nem láttam a játékosokban a kurázsit, a gyilkos ösztönt – fogalmazott az Újpest edzője.

– Az én munkám kirángatni a csapatot ebből a helyzetből, le kell szűrni a tanulságokat. Még mindig hiszek abban, hogy erre képes vagyok. Nem szabad feladni, egymás szemébe kell néznünk, be kell vallani, hogy ez a teljesítmény nem elég.

NB I, 7. FORDULÓ

péntek: 
Ferencváros–DVTK 2-2 (0-2), Budapest, 11 769 néző, jv: Bogár. Gólszerzők: Gruber (68., 90+1.), illetve Babos (33.), Acolatse (45+3.) 
szombat: 
Nyíregyháza–Paks 1-1 (0-0), Nyíregyháza, 4535 néző, jv: Kovács I. Gólszerzők: Edomwonyi (86.), illetve Hahn (46.)
Kazincbarcika–Újpest 2-0 (2-0), Mezőkövesd, jv: Molnár A. Gólszerzők: Ubochioma (17.), Sós B. (27.)
Puskás Akadémia–ETO FC 0-2 (0-2), Felcsút, jv: Berke. Gólszerzők: Anton (12. – 11-esből), Benbuali (24.)
vasárnap: 
Kisvárda–DVSC 17.45 (Tv: M4 Sport) 
MTK–Zalaegerszeg 20.00 (Tv: M4 Sport) 

A tabella állását és a mérkőzések jegyzőkönyveit itt tekintheti meg!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

