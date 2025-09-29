Újra csapatot váltott a magyar vándormadár, megvan a 18. klubja is

Nem akarunk tiszteletlenek lenni, de vélhetően róla fogják megmintázni a vándormadár szobrát, miután huszonkettedszer is klubot váltott az egykori magyar válogatott középpályás. Vadócz Krisztián negyvenévesen valószínűleg nem élete szerződését kötötte, amikor a német hetedosztályban érdekelt berlini Hilalspor csapatába került, ahol folytatja eddigi igencsak fordulatos pályafutását.

Vadócz Krisztián 2017-ben a hongkongi bajnokságban játszott a Kitchee csapatában Fotó: Facebook

Vadócz Krisztián már a 13. országban lép pályára

Vadócz 17 évesen debütált a Honvéd első csapatában a magyar élvonalban. Az Nb1.hu azt írta, hogy három évvel később elkezdődött az az utazása, ami egészen egyedülálló – de nem csak a magyar labdarúgásban.

22 alkalommal igazolt át máshova

18. csapata a Berlin Hilalspor

13 országban lépett pályára

42-szeres válogatott (2004–2018), 2 gólt lőtt

klubjaiban összesen 439 meccsen lépett pályára, 53 gólt szerzett

Vadócz karrierje alatt megfordult Franciaországban, Skóciában, Spanyolországban, Hollandiában, Dániában, Indiában, Svájcban, Ausztráliában, Hongkongban, Uruguayban, Görögországban és Finnországban is, játszott többek között az Osasunában és a Penarolban is, legutóbbi állomáshelye a finn ötödosztályú Kajaanin Haka volt.



Új csapata a klub történetének legnagyobb fogásának tartja Vadóczot

Legújabb állomáshelyén gigaüzletként harangozza be a német hetedosztályban szereplő csapata, nagy kérdés, hogy mindez igaz-e Vadócz számára is. Idén ez már a harmadik igazolása a korábbi 42-szeres magyar válogatottnak.

január 24-én az akkor még a másik magyar vándormadár Bajner Bálint akkori klubjához, a görög negyedik ligás Episzkopi csapatához igazolt

április 24-én a finn negyedosztályú Kajaanin Haka hivatalosan is bejelentette a szerződtetését

szeptember 27-én bejelenti a német hetedosztályú Berlin Hilalspor a magyar játékos érkezését

– Tapasztalat. Minőség. Mentalitás. Több mint 40 válogatottsággal Magyarország színeiben, valamint La Liga-, uruguayi, indiai és hongkongi állomásokkal a háta mögött Vadócz Krisztián magával hoz mindent, hogy a csapatunkat a következő szintre emelje – áll a Hilalspor Berlin közleményében.