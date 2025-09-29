Rendkívüli

Itt vannak a legújabb fejlemények az ukrán kémügyben

VadóczállomáshelygigaüzletBerlinátigazolás

Újra csapatot váltott a magyar vándormadár, megvan a 18. klubja is

Ha nem lenne lassan világrekord, szinte szóra sem lenne érdemes: a finn negyedosztályból a német hetedosztályba igazolt 42-szeres magyar válogatott középpályás. A negyvenéves Vadócz Krisztián aláírt a Berlin Hilalsporhoz, amely máris megatranszferként ünnepli a játékos érkezését.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 13:16
Vadócz lassan világszám lesz, annyi helyen játszott már
Vadócz lassan világszám lesz, annyi helyen játszott már Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem akarunk tiszteletlenek lenni, de vélhetően róla fogják megmintázni a vándormadár szobrát, miután huszonkettedszer is klubot váltott az egykori magyar válogatott középpályás. Vadócz Krisztián negyvenévesen valószínűleg nem élete szerződését kötötte, amikor a német hetedosztályban érdekelt berlini Hilalspor csapatába került, ahol folytatja eddigi igencsak fordulatos pályafutását. 

Vadócz Krisztián 2017-ben a honkongi bajnokságban játszott a Kitchee csapatában
Vadócz Krisztián 2017-ben a hongkongi bajnokságban játszott a Kitchee csapatában      Fotó: Facebook

Vadócz Krisztián már a 13. országban lép pályára

Vadócz 17 évesen debütált a Honvéd első csapatában a magyar élvonalban. Az Nb1.hu azt írta, hogy három évvel később elkezdődött az az utazása, ami egészen egyedülálló – de nem csak a magyar labdarúgásban.

  • 22 alkalommal igazolt át máshova
  • 18. csapata a Berlin Hilalspor
  • 13 országban lépett pályára
  • 42-szeres válogatott (2004–2018), 2 gólt lőtt
  • klubjaiban összesen 439 meccsen lépett pályára, 53 gólt szerzett

Vadócz karrierje alatt megfordult Franciaországban, Skóciában, Spanyolországban, Hollandiában, Dániában, Indiában, Svájcban, Ausztráliában, Hongkongban, Uruguayban, Görögországban és Finnországban is, játszott többek között az Osasunában és a Penarolban is, legutóbbi állomáshelye a finn ötödosztályú Kajaanin Haka volt.
 

Új csapata a klub történetének legnagyobb fogásának tartja Vadóczot

Legújabb állomáshelyén gigaüzletként harangozza be a német hetedosztályban szereplő csapata, nagy kérdés, hogy mindez igaz-e Vadócz számára is. Idén ez már a harmadik igazolása a korábbi 42-szeres magyar válogatottnak.

  • január 24-én az akkor még a másik magyar vándormadár Bajner Bálint akkori klubjához, a görög negyedik ligás Episzkopi csapatához igazolt
  • április 24-én a finn negyedosztályú Kajaanin Haka hivatalosan is bejelentette a szerződtetését
  • szeptember 27-én bejelenti a német hetedosztályú Berlin Hilalspor a magyar játékos érkezését

– Tapasztalat. Minőség. Mentalitás. Több mint 40 válogatottsággal Magyarország színeiben, valamint La Liga-, uruguayi, indiai és hongkongi állomásokkal a háta mögött Vadócz Krisztián magával hoz mindent, hogy a csapatunkat a következő szintre emelje – áll a Hilalspor Berlin közleményében.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.