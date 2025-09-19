A magyar gólvágót imádják a görögök, most osztályt lépett és máris betalált új csapatában

Az egykori magyar U19-es válogatott csatár a magyar foci egyik nagy reménysége volt, és sokan úgy is vélekednek, hogy az immár 34 éves játékos az is maradt. Nem véletlenül vált szállóigévé, miszerint „No Bajner, no party..”. Mind idehaza, mind pedig külföldön olyan klubok igazolt játékosa volt, amelyekben igazán kiteljesedhetett volna a támadó, ugyanis karrierje során megfordult a német Borussia Dortmundban – gólt is rúgott a német sztárcsapatban –, az angol Ipswichben és Notts Countyban, az olasz Modenában, vagy éppen itthon Pakson, Pécsett és szülővárosában, Szombathelyen, a Haladás csapatánál. Ha finoman akarunk fogalmazni, túl sok emléket egyik csapatnál sem őriznek Bajnerról. Nem úgy Görögországban...

Bajner Bálint az Episzkopiban 13 meccsen kilencszer talált a kapuba (Forrás: Instagram/Episzkopi)

Bajner a görögöknél megtalálhatja végre a számítását

Amikor már-már kezdték elfelejteni, Bajner a görög Episzkopi együttesébe igazolt, ám amikor kiderült, hogy a csapat a görög negyedosztályban játszik, újfent sokan legyintettek mosolyogva. A magyar csatár azonban rácáfolt a gúnyolódókra, és a csapat gólfelelősévé lépett elő, és azon a 13 meccsen, amin pályára lépett, összesen kilenc gólt szerzett – írta a vaol.hu. Hogy nem volt még ennél is eredményesebb, abban egy súlyos vakbélgyulladás és az azt követő műtét akadályozta meg.

Bajner Bálint karrierjének statisztikája (Transfermarkt)

169 meccsen lépett pályára

25 gólt rúgott

8 gólpasszt adott

összesen 8018 percet játszott

15 klub igazolt játékosa volt (több csapatban többször is előfordult)

Bajner Episzkopiban nyújtott teljesítményére felfigyeltek a történelmi múlttal rendelkező Szalamisz szigetén – az ókor egyik legnagyobb tengeri ütközetét vívta itt az athéni és a perzsa hajóhad –, és a támadót szerződtette a görög harmadosztályú Aias Salamina FC. A csatár nem is mutatkozhatott volna be jobban új csapatában, hiszen az első meccsén 15 perc is elég volt neki, hogy gólt lőjjön, és a találatával 2-1-re nyert a Salamia.

– Nagyon örülök, hogy ilyen nagy múltú klubhoz szerződtem, ahol a cél a feljutás a másodosztályba és ezért minden tőlem telhetőt megteszek: 200 százalékot fogok dolgozni edzéseken. Nagyon sok szurkolója van a klubnak, alig várom, hogy hétvégén bemutatkozhassak a bajnokságban is. Léptem egy lépcsőfokot és remélem, ezzel a csapattal sikerül az osztályváltás – nyilatkozta a vaol.hu portálnak Bajner Bálint.

Bajner gólja a Dortmund színeiben: