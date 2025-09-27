  • Magyar Nemzet
  Vas Blanka megküzdött a történelmi vb körülményeivel, felbosszantotta egy kulacs
Vas Blankaruandakerékpár

Vas Blanka megküzdött a történelmi vb körülményeivel, felbosszantotta egy kulacs

Szombaton rendezték Ruandában az országúti kerékpáros-világbajnokság női mezőnyversenyét. Magyar színekben az olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka indult, aki korai akciója után ezúttal nem tudott a legjobb helyekért harcolni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 16:53
Vas Blanka aktívan versenyzett, de a ruandai országúti kerékpáros vb pályája nem igazán feküdt neki Fotó: Belga via AFP/Dirk Waem
Az idei a 98. országúti kerékpáros-világbajnokság, de az első, amelyet Afrikában rendeznek. A történelmi vb-helyszín Ruanda, amely szombaton a női mezőnyversenynek adott otthont. Vas Blanka is ott volt a mezőnyben, az olimpiai negyedik, korábbi U23-as világbajnok magyar kerekes korai akciót is vállalt.

A kanadai Magdeleine Vallieres (balra) óriási meglepetésre lett világbajnok Ruandában, az országúti kerékpáros vb női mezőnyversenyén
A kanadai Magdeleine Vallieres (balra) óriási meglepetésre lett világbajnok Ruandában, az országúti kerékpáros vb női mezőnyversenyén (Fotó: Belga via AFP/Dirk Waem)

A szokatlan helyszínen a körülményeket dicsérte a verseny előtt Vas Blanka, bár hozzátette, hogy a hivatalos útvonalat elhagyva már nem igazán voltak edzésre alkalmasak a ruandai utak, egy alkalommal pedig kis híján balesetet is szenvedett a helyi autósok hozzáállása miatt.

Vas Blanka aktívan versenyzett

A mezőnyverseny 164 kilométeres távjának még a fele hátravolt, amikor Vas Blanka meglógott a főmezőnytől, de miután senki sem tartott vele, a szólóakciót viszonylag hamar feladta.

Amikor utolérték, Vas Blanka mosolyogva beszélgetett egyik riválisával, előtte viszont bosszankodott, amikor kulacsot kapott, vélhetően nem olyat, amilyet szeretett volna.

A magyar versenyző később, 35 km-rel a cél előtt újra támadott, aztán viszont leszakadt azoktól, akik a végső győzelemért harcoltak.

Igaz, ezt a csoportot nehéz volt behatárolni: az előzetesen legnagyobb esélyesnek tartott kerekesek közül többen meglepően passzívan versenyeztek Ruandában.

Óriási meglepetés a ruandai világbajnokságon

Ebből aztán teljesen váratlan eredmény sült ki: az esélyeseket megtréfálva a kanadai Magdeleine Vallieres ért célba elsőként, Niamh Fisher-Black Új-Zélandnak nyert ezüstöt, a mezőny legidősebb tagja, a 41 éves spanyol Mavi García lett a harmadik. Vas Blanka végül a 37. helyen ért célba, 11:31 perccel a győztes Vallieres mögött.

Vasárnap következik a férfimezőnyverseny, a Vashoz hasonlóan olimpiai negyedik Valter Attilával, aki előzetesen úgy fogalmazott: fekszik neki a pálya.

 

