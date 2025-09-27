Vas Blanka megküzdött a történelmi vb körülményeivel, felbosszantotta egy kulacs

Az idei a 98. országúti kerékpáros-világbajnokság, de az első, amelyet Afrikában rendeznek. A történelmi vb-helyszín Ruanda, amely szombaton a női mezőnyversenynek adott otthont. Vas Blanka is ott volt a mezőnyben, az olimpiai negyedik, korábbi U23-as világbajnok magyar kerekes korai akciót is vállalt.
A szokatlan helyszínen a körülményeket dicsérte a verseny előtt Vas Blanka, bár hozzátette, hogy a hivatalos útvonalat elhagyva már nem igazán voltak edzésre alkalmasak a ruandai utak, egy alkalommal pedig kis híján balesetet is szenvedett a helyi autósok hozzáállása miatt.
Vas Blanka aktívan versenyzett
A mezőnyverseny 164 kilométeres távjának még a fele hátravolt, amikor Vas Blanka meglógott a főmezőnytől, de miután senki sem tartott vele, a szólóakciót viszonylag hamar feladta.