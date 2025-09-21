kerékpárTadej Pogacarvilágbajnokságországúti kerékpárRemco Evenepoel

Tadej Pogacart tönkreverték a világbajnokságon, csapata korszakos rekordot döntött meg

A nők és a férfiak időfutamával indult el az országúti kerékpárosok ruandai világbajnoksága. A világbajnoki címeket Marlen Reusser és Remco Evenepoel szerezte meg – utóbbi óriási különbséggel előzte meg a rivális Tadej Pogacart, aki végül dobogóra sem állt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 16:55
Tadej Pogacar időfutamban esélytelen volt, de a mezőnyversenyben még címet védhet (Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat)
A svájci Marlen Reusser egy nappal a 34. születésnapja után a holland Anna van der Breggen és a szintén holland Demi Vollering előtt győzött a nők 31,2 kilométeres időfutamában az országúti kerékpárosok világbajnokságán. Ezután a férfiak azonos, 40,6 km távú vb-száma következett, a lelkes szurkolók itt is dobokkal és énekkel buzdították a kerékpárosokat. Előzetesen a belga Remco Evenepoel és a szlovén Tadej Pogacar csatáját várták a szakértők, ám végül az kétszeres címvédő és a számban olimpiai bajnok Evenepoel nem adott esélyt a riválisának (sem), és óriási fölénnyel lett ismét világbajnok.

Remco Evenepoelnak Tadej Pogacar sem volt ellenfél az országúti kerékpáros vb időfutamán
Remco Evenepoelnak Tadej Pogacar sem volt ellenfél az országúti kerékpáros-vb időfutamán (Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat)

Evenepoel sorozatban harmadszor időfutam-világbajnok

Evenepoel már az első ellenőrző pontnál negyvenöt másodperccel vezetett Pogacar előtt a dombos időfutamon. A szlovén klasszis hátránya a folytatásban is nőtt, még az ausztrál Jay Vine is megelőzte őt, sőt a harmadik helyet sem sikerült végül megszereznie: a belga Ilan Van Wilder bő másfél másodperccel gyorsabb volt nála.

Remco Evenepoel két és fél perccel rajtolt Tadej Pogacar után – ők indultak utolsó két versenyzőként –, a cél előtt két kilométerrel mégis megelőzte a riválisát, így az idei Tour de France győztese utolsó versenyzőként fejezte be a számot.

Pogacar csapata világrekordot döntött

A Tadej Pogacart is foglalkoztató UAE–XRG vasárnap megszerezte idénybeli 86. győzelmét, ezzel immár a közel-keleti tulajdonú kerékpárcsapaté minden idők legsikeresebb profiidénye országúton. A csúcsot a Grand Prix Cycliste de Montréalon egy hete beállító amerikai Brandon McNulty a luxemburgi körverseny összetettjében diadalmaskodott, ezzel az UAE–XRG maga mögé utasította a Team Columbia–HTC-t, amely 2009-ben – a többi között Mark Cavendish-sel és André Greipellel a keretben – 85 győzelemmel zárta az évet.

Az időfutamokban egyetlen magyar kerékpáros sem érdekelt a vb-n , a mezőnyversenyekben viszont négy is. A felnőtteknél egyformán olimpiai negyedik helyezett Vas Blanka és Valter Attila, az U23-as korosztályban Feldhoffer Bálint, a juniorok között pedig Révész Ádám áll rajthoz.

Ruandai országúti kerékpáros-vb, időfutam, felnőttek

nők:

  1. Marlen Reusser (Svájc) 43:09 perc
  2. Anna van der Breggen (Hollandia) 52 másodperc hátrány
  3. Demi Vollering (Hollandia) 1:05 perc hátrány

férfiak:

  1. Remco Evenepoel (Belgium) 49:46 perc
  2. Jay Vine (Ausztrália) 1:05 perc hátrány
  3. Ilan Van Wilder (Belgium) 2:36 perc hátrány
  4. Tadej Pogacar (Szlovénia) 2:37 perc hátrány

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

