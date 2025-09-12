VueltaIzraelpalesztinpártipilar alegría

Sportszerűtlen? Kemény üzenet: nem kér Izraelből Spanyolország

Soha nem hangzott még el ennyire határozott Izrael-ellenes kijelentés egy európai kormánytagtól. Pilar Alegría spanyol sportminiszter a Vuelta a Espanán történt incidensek miatt arra szólította fel a nemzetközi sportszervezeteket, hogy tiltsák ki az izraeli csapatokat a sporteseményekről, hasonlóan ahhoz, ahogy 2022-ben Oroszországot szankcionálták.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 8:02
Jellemző kép az idei Vueltáról. Palesztinpárti tüntetők az útvonal mentén Fotó: ARETX MENDIETA Forrás: ANADOLU
Az idei Vuelta a Españát nemcsak a sporteredmények, hanem a politikai feszültségek is meghatározzák. A mezőnyben szereplő Israel–Premier Tech klubcsapat jelenléte miatt több palesztinpárti tüntetés zavarta meg a versenyt: a 11. és 16. szakaszt le kellett rövidíteni, a 18. szakasz időfutamát pedig biztonsági okokból szintén módosították. Korábban tüntetők a pályára is berohantak, baleseteket okozva.

A Vuelta incidensei miatt Pilar Alegria spanyol sportminiszter Izrael kizárását követeli a sporteseményekről
Fotó: NurPhoto/Alberto Gardin

A madridi hatóságok vasárnapra, a zárószakaszra szokatlanul nagy biztonsági készültséget rendeltek el: csaknem 800 helyi rendőr ügyel majd a rendre, és 1100 rendőr pedig az ország más részeiről érkezik, hogy a 111 kilométeres útvonalon ne fordulhasson elő újabb incidens.

A Vuelta incidensei miatt a spanyol sportminiszter kizárná Izraelt

Ezek után nyilatkozott Pilar Alegría spanyol sportminiszter, aki kijelentette: Izraelt ugyanúgy kellene szankcionálni, mint Oroszországot 2022-ben, amikor a sportolóik csak semleges zászló alatt indulhattak.

– Nehéz megmagyarázni a kettős mércét. Több mint hatvanezer halott, kórházak romokban, éhező gyermekek, ez olyan helyzet, amelyben a sportnak is állást kell foglalnia – mondta Alegría.

Nem elszigetelt jelenség Európában

A spanyol miniszter szavai mérföldkövet jelentenek: eddig egyetlen európai kormánytag sem tett ennyire határozott kijelentést Izrael kizárása mellett. A palesztinpárti tiltakozások azonban más sportágakat is elértek. A Debrecenben játszott Izrael–Olaszország labdarúgó-vb-selejtezőn az olasz drukkerek transzparensekkel tiltakoztak Izrael részvétele ellen, a mérkőzés alatt feszültség kísérte az eseményeket.

Mint a Magyar Nemzet korábban megírta, az olasz edzők társasága – bár maga a szövetség nem – szintén azt javasolta, hogy Izraelt zárják ki a sorozatból. Az eset jelzi: a palesztinpárti tiltakozás immár európai szinten is szervezett, és nem csupán a civil mozgalmak szintjén zajlik, hanem a sport világának legfelsőbb körei felé is eljutott.

Ehhez hasonlóan Norvégia attól ódzkodik, hogy hazai pályán fogadja Izraelt a magas biztonsági kockázat és várható tiltakozások miatt.

Oroszország példáját emlegetik

A Vuelta körüli tüntetések, valamint Alegría kijelentése azt mutatják, hogy a palesztin–izraeli konfliktus immár közvetlenül a nemzetközi sportéletet is kettészakítja. Miközben a szervezők igyekeznek megóvni a verseny biztonságát és tekintélyét, egyre erősebben hangzik el a követelés: Izraellel szemben is alkalmazzák azokat a szankciókat, amelyek Oroszországot 2022-ben sújtották. Hogy a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség vagy más szervezetek meghajlanak-e a politikai nyomás előtt, az a következő hetekben dőlhet el.

 

