Szoboszlai liverpooli posztriválisa duplával üzent, mégsem kezdetnék a rangadón

Alexis Mac Allister idénye nem úgy indult, ahogy azt a világbajnok futballista várta. A korábbi alapember a sérülései óta még nem nyerte vissza teljesen a legjobb formáját, s mivel közel sincs százszázalékos állapotban, Arne Slot sem számít rá rendszeresen kezdőként a Liverpoolban.

Könnyen előfordulhat, hogy Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister közül csak az egyikük kezd a Manchester United ellen. Fotó: AFP/Franck Fife

A 26 esztendős középpályás most tett egy lépést pozitív irányba, végigjátszotta az argentin válogatott Puerto Rico ellen 6-0-ra megnyert felkészülési mérkőzését, és kétszer is betalált. – Az ilyen összecsapások segítenek ismét felvenni a ritmust. Boldog vagyok az eredmény miatt. A srácok zrikáltak a szünetben, kérdezték, hogy meglesz-e a mesterhármas, és bár nem jött össze, nem esem kétségbe. Szeretek gólokat szerezni, de a legfontosabb, hogy mindent beleadjak a csapatért. Ugyanakkor fontosak a gólok, önbizalmat adnak. Az idény nem a legjobban kezdődött az én szempontomból, így az ilyen pillanatok fontosak. A lehető legjobb formába szeretnék kerülni, ezek a találkozók segítenek elérni – értékelt Mac Allister.

Alexis Mac Allister kimaradhat

Az argentin most visszatér a Liverpoolhoz, amelyre – nevében – rangadó vár a Manchester United ellen az Anfielden vasárnap. Mac Allister legutóbb a Chelsea ellen 2-1-re elveszített bajnokin a kezdőcsapatban kapott helyet, most azonban közel sem biztos, hogy ismét bizalmat szavaz neki Slot.

Jelenleg azt mondanám, hogy Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch kezdjen a középpályán

– mondta a kilencszeres angol válogatott Danny Murphy, aki 1997 és 2004 között futballozott a Liverpoolban. – Mindkét játékos rendkívül atletikus, rengeteg területet lefednek. Eléjük pedig Florian Wirtzet tenném. Szoboszlai képes jobbra kihúzódni, és besegíteni a szélső hátvédnek a védekezésben, amíg Mohamed Szalah magasan fent marad. Ez elég szépen kirajzolódott a Chelsea ellen, bár úgy érzem, védekezhetett volna kicsit jobban is.

– A Liverpoolnak szüksége van Szoboszlai és Gravenberch atletikus képességére. Nem arról van szó, hogy nem szeretem Mac Allister játékát, szerintem csodálatos labdarúgó, akárcsak Curtis Jones. Ugyanakkor Mac Allister kihagyta az előszezont, és ez hatással van rá. Nem bírja a tempót, látszik, hogy fizikailag nincs azon a szinten, mint az előző idényben, és ez normális, ha kihagyod a nyári alapozást. Nehéz lesz visszaszereznie a korábbi formáját.