A Liverpool megszakíthatta a tárgyalásokat Arne Slot új szerződéséről

Lezuhant egy kis repülőgép Kenyában, nyolc magyar meghalt

Zsinórban négy Premier League-meccset veszített el a Liverpool, és sokan úgy gondolják, hogy a válságért Arne Slot egy személyben a felelős. Angliában már az utódjelöltekről cikkeznek, bedobnak olyan nem túl valószínű opciókat is, mint Zinedine Zidane vagy a visszatérő Jürgen Klopp. Mindenesetre angol források szerint a Liverpool valóban felfüggeszthette a tárgyalásokat Arne Slot új szerződéséről. Fabrizio Romano szerint azonban nem fogják kirúgni a hollandot.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 12:09
Arne Slot jövője veszélybe került a Liverpool élén? Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
Kilenc forduló után mindössze a hetedik helyen áll a címvédő Liverpool a Premier League-ben, és a hátránya máris hét pont az éllovas Arsenal mögött. Arne Slot csapata a legutóbbi négy bajnokiját egyaránt elveszítette, ráadásul már olyan vélemények is megfogalmazódnak Angliában, hogy Szoboszlai Dominik kivételével mindenki alulteljesít. Tehát itt már rendszerszintű problémáról van szó, nem egy-egy játékos visszaeséséről, amiért edzőként Arne Slotot teszik felelőssé.

Arne Slot most még Szoboszlainak ad utasításokat a Liverpool edzőjeként
Arne Slot most még Szoboszlainak ad utasításokat a Liverpool edzőjeként. Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Néhány hete még arról szóltak a hírek, hogy Slot máris új szerződést kaphat a Liverpooltól, ami elismerése annak, hogy az elmúlt harminc évben Jürgen Klopp mellett ő az egyetlen edző, aki bajnoki címre vezette a csapatot a Premier League-ben. Most viszont a gyenge eredmények fényében megszakadhattak az erről szóló tárgyalások, erről a Bors számolt be angliai forrásokra hivatkozva.

Zidane, Klopp vagy Kerkez Milos előző edzője? Utódjelöltek záporoznak

Mindeközben Angliában már arról írnak, kik lehetnek Slot utódjelöltjei. Az Origo cikke szerint bebobták a 2021 óta csapat nélküli Zinedine Zidane nevét is, akivel kapcsolatban érdekesség, hogy amikor még a Real Madrid edzője volt, állítólag felhívta Szoboszlai Dominiket, hogy Salzburgból igazoljon a spanyol gigászhoz, de végül Lipcsében kötött ki. Zidane azonban korábban arról nyilatkozott, hogy Angliában nem vállalna munkát, mert nem érzi elég jónak hozzá az angoltudását.

Előkerült Jürgen Klopp neve is, aki megmentőként térhetne vissza Liverpoolba. Sokan eleve azzal érvelnek, hogy Slot az előző idényben egy kész csapatot vett át a német legendától, azzal lett bajnok, most pedig, hogy a nyáron elkezdte a saját csapatát építeni, a klub soha nem látott összeget, több mint 480 millió eurót költött el új igazolásokra, hirtelen minden összeomlott az Anfielden. 

Klopp azonban jelenleg a Red Bull futballhálózatának a feje, és elmondása szerint nem is vágyik arra, hogy újra edző legyen.

Izgalmas név a Bournemouth edzőjéé, Andoni Iraolaé, aki az elmúlt két évben kihozta azt a teljesítményt Kerkez Milósból a Premier League-ben, ami alapján a Liverpool leigazolta a nyáron. Slot azonban nem az erősségeire épít, olyan feladatokba kényszeríti bele a magyar védőt, ami nem illik a profiljához, és ez meg is látszik a teljesítményén. Iraola érkezése biztos jó hír lenne Kerkeznek.

Fabrizio Romano: Arne Slot kirúgása nem téma a Liverpoolnál

Csakhogy egyelőre arról nincs szó, hogy a Liverpool kirúgná Arne Slotot. Ezt a nemzetközi futballban bennfentesnek számító Fabrizio Romano jelentette ki.

– A tulajdonosok, a klubnál dolgozó összes ember nagyon-nagyon megbízik Arne Slotban – jelentette ki Romano. – Száz százalékig meg vannak győződve arról, hogy Arne Slot a legjobb ember ennek a helyzetnek a kezelésére. Nyilvánvalóan rosszul indult a szezon, de a Liverpoolnál hisznek abban, hogy minden rendben lesz, csak időbe telik, mire felmérik a keretet az új igazolásokkal, és változtassanak valamin, amivel visszatéretnek az előző idénybeli útra.

De még egyszer: a Liverpool teljes mértékben megbízik Slotban. Nagyon jó napi kommunikáció folyik az igazgatók, a klub vezetősége és Arne Slot között.

Valójában nincs is ok arra, hogy elhamarkodott döntést hozzon a klub Slotról. A jelenlegi szerződése 2027 nyaráig szól, és az, hogy esetleg felfüggesztették a tárgyalásokat ennek a megújításáról, az főleg a nyilvánosságnak szólhat. Nem lenne előnyös úgy bejelenteni a hosszabbítást, hogy közben ilyen gyászosak az eredmények, így kivárhatnak a tárgyalásokkal.

Másfelől Slot bár kész csapatot kapott Klopptól, a finomhangolásaival megvoltak a maga érdemei a bajnoki címben, elég csak Ryan Gravenberch fejlődésére gondolni, de ide vehetjük Szoboszlai látványos előrelépését is.

