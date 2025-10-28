A Liverpool megszakíthatta a tárgyalásokat Arne Slot új szerződéséről

Kilenc forduló után mindössze a hetedik helyen áll a címvédő Liverpool a Premier League-ben, és a hátránya máris hét pont az éllovas Arsenal mögött. Arne Slot csapata a legutóbbi négy bajnokiját egyaránt elveszítette, ráadásul már olyan vélemények is megfogalmazódnak Angliában, hogy Szoboszlai Dominik kivételével mindenki alulteljesít. Tehát itt már rendszerszintű problémáról van szó, nem egy-egy játékos visszaeséséről, amiért edzőként Arne Slotot teszik felelőssé.

Arne Slot most még Szoboszlainak ad utasításokat a Liverpool edzőjeként. Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Néhány hete még arról szóltak a hírek, hogy Slot máris új szerződést kaphat a Liverpooltól, ami elismerése annak, hogy az elmúlt harminc évben Jürgen Klopp mellett ő az egyetlen edző, aki bajnoki címre vezette a csapatot a Premier League-ben. Most viszont a gyenge eredmények fényében megszakadhattak az erről szóló tárgyalások, erről a Bors számolt be angliai forrásokra hivatkozva.

Zidane, Klopp vagy Kerkez Milos előző edzője? Utódjelöltek záporoznak

Mindeközben Angliában már arról írnak, kik lehetnek Slot utódjelöltjei. Az Origo cikke szerint bebobták a 2021 óta csapat nélküli Zinedine Zidane nevét is, akivel kapcsolatban érdekesség, hogy amikor még a Real Madrid edzője volt, állítólag felhívta Szoboszlai Dominiket, hogy Salzburgból igazoljon a spanyol gigászhoz, de végül Lipcsében kötött ki. Zidane azonban korábban arról nyilatkozott, hogy Angliában nem vállalna munkát, mert nem érzi elég jónak hozzá az angoltudását.

Előkerült Jürgen Klopp neve is, aki megmentőként térhetne vissza Liverpoolba. Sokan eleve azzal érvelnek, hogy Slot az előző idényben egy kész csapatot vett át a német legendától, azzal lett bajnok, most pedig, hogy a nyáron elkezdte a saját csapatát építeni, a klub soha nem látott összeget, több mint 480 millió eurót költött el új igazolásokra, hirtelen minden összeomlott az Anfielden.

Klopp azonban jelenleg a Red Bull futballhálózatának a feje, és elmondása szerint nem is vágyik arra, hogy újra edző legyen.

Izgalmas név a Bournemouth edzőjéé, Andoni Iraolaé, aki az elmúlt két évben kihozta azt a teljesítményt Kerkez Milósból a Premier League-ben, ami alapján a Liverpool leigazolta a nyáron. Slot azonban nem az erősségeire épít, olyan feladatokba kényszeríti bele a magyar védőt, ami nem illik a profiljához, és ez meg is látszik a teljesítményén. Iraola érkezése biztos jó hír lenne Kerkeznek.