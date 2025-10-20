Al-Ittihadszaúdi bajnokságLeicester CityVilágsztárnői foci

A női Ronaldo, aki a brit helyett a szaúdi Premier League-et választotta

Amikor Ashleigh Plumptre-nak 2023-ban lejárt a szerződése a Leicester csapatánál és megérkezett számára az ajánlat Szaúd-Arábiából, a 25 éves hátvéd első reakciója az volt, hogy nemet mond. Azonban Plumptre úgy érezte, karrierje miatt muszáj valami újba belevágnia, ahol emberként és futballistaként is értékesnek érzi magát, így először elutasította, majd átgondolva a lehetőséget, elfogadta az al-Ittihad szerződésajánlatát. Mindezt nőként egy olyan országban, ahol a hölgyek emberi jogait csak mostanság kezdik helyreállítani. Ashleigh Plumptre elmondta, a döntését azóta sem bánta meg, nagyobb biztonságban érzi magát Dzsiddában, mint ahogy annak idején a ködös Albionban.

Molnár László
2025. 10. 20. 5:15
Ashleigh Plumptre a szaúdi Al-Ittihad női csapatának legnagyobb sztárja Fotó: AFP/ACTION FOTO SPORT Forrás: NurPhoto
2023-ban mérföldkőhöz érkezett a Leicester védőjének a pályafutása, ugyanis egyrészt lejárt a szerződése az angol női bajnokságban szereplő klubjánál, másrészt a nyáron bemutatkozhatott választott hazája, Nigéria válogatottjában a világbajnokságon. Azonban nem ez volt a legizgalmasabb lehetőség Ashleigh Plumptre számára, hanem a BBC Sport riportja szerint az, hogy édesapja, aki a pályafutását egyengette, azzal a hírrel lepte meg, hogy a Leicester mellett megkereste az éppen akkor induló szaúdi női Premier League egyik csapata, az al-Ittihad, amely kétéves szerződést kínált a játékosnak. Mivel Ashleigh Plumptre éppen akkor azt érezte, hogy a karrierjét pozitív irányba elmozgatva valami új projektbe vágna bele szívesen, olyan klubba igazolna legszívesebben, ahol új motivációt nyerhet, valamint emberként és futballistaként is értékesnek érzi magát. Éppen ezért elsőre nemet mondott a szaúdi ajánlatra, ám másodszor is végiggondolta azt, végül elfogadta a felkínált szerződést.

Ashleigh Plumptre egy pillanatra sem bánta meg, hogy 2023-ban a formálódó női szaúdi bajnokságot választotta
Ashleigh Plumptre egy pillanatra sem bánta meg, hogy 2023-ban a formálódó női szaúdi bajnokságot választotta (Fotó: AFP/JOSE BRETON / NurPhoto)

Történelmet írt a szaúdi női ligában Ashleigh Plumptre

Az újraindított tárgyalások és egy közel-keleti látogatás után a nigériai válogatott játékos úgy döntött, hogy belevág a számára sok izgalmat rejtő kalandba, és ő lett az első játékos, aki az angol női szuperligából (WSL) a szaúdi női Premier League-ra (SWPL) váltott. Ezzel mintegy 

lemásolta Cristiano Ronaldo útját, aki a Manchester United után kötött ki az al-Nasszr csapatánál, és a portugál világsztár érkezése indította el igazán a klasszisok érkezését a szaúdi profi ligába. Ashleigh Plumptre érkezése a dzsiddai klubhoz valami hasonlót indított el a közel-keleti országban, ma már több világklasszis – a kétszeres női Bajnokok Ligája-győztes Asisat Oshoala, a francia válogatott Kheira Hamraoui és Amel Majri, vagy a marokkói válogatott, az elmúlt két idény gólkirálya, Ibtissam Jraïdi – is az SWPL-ben játszik. 

Noha új klubja nem tartozik a legerősebb csapatok közé a szaúdi női bajnokságban, a ma már 27 éves védő egyáltalán nem bánta meg azt, hogy belevágott ebbe a lehetőségbe, és klubja is hasonlóan vélekedik róla, és idén nyáron szerződést hosszabbított Plumptre-ral.

Ashleigh Plumptre a Leicester színeiben vált igazi klasszis labdarúgóvá, a klubbal angol bajnoki címet is szerzett
Ashleigh Plumptre a Leicester színeiben vált igazi klasszis labdarúgóvá, a klubbal angol bajnoki címet is szerzett     Fotó: AFP/MI NEWS / NurPhoto

Ashleigh Plumptre karrierjének statisztikája

Klubfutball

  • 2014/15 – Notts County: 10 meccs, 1 gól
  • 2015-2019 – az Egyesült Államokban egyetemen tanult, ott is futballozott, ahol többek között az LA Galaxiban is játszott
  • 2019-2023 – Leicester City: 80 meccs, 4 gól, 2020/21-ben bajnoki címet szerzett
  • 2023-tól – Al-Ittihad: 18 meccs, 10 gól

Válogatott

  • 2016 decemberig – angol utánpótlás-válogatott (U17-től U23-ig): 30 meccs, 10 gól
  • 2022-től – Nigéria: 25 meccs

A nigériai válogatottba apai nagyapja után kerülhetett be, és a 2023-as világbajnokságon az afrikai nemzeti csapat mind a négy mérkőzésén pályára léphetett. Nigéria továbblépett a csoportból és Plumptre talán legszívbemarkolóbb meccsét játszotta a nyolcaddöntőben, amikor Anglia volt az ellenfél, és a 0-0-ra végződő összecsapást végül az angolok nyerték meg büntetőkkel. 

Viszont 2025-ben a válogatott vezére volt akkor, amikor Nigéria megnyerte a női Afrikai Nemzetek Kupáját, és a teljesítményét az ország második legmagasabb állami kitüntetésével, valamint egy háromszobás luxuslakással ismerték el.

Plumptre egy remek szabadrúgása a nigériai válogatott tagjaként:

Nem vehetik fel a versenyt a férfi szupersztárokkal, de tisztességesen megfizetik a női labdarúgókat is a szaúdiak

A szaúdi női bajnokságban összesen 24 csapat található három nyolcfős ligára osztva, és a klubok mindhárom osztályban legfeljebb hat külföldi játékost igazolhatnak. Természetesen a most formálódó női liga hírverésben, színvonalban és főleg fizetésben messze elmarad a férfiak bajnokságától, ahol olyan világsztárok játszanak hétről hétre, mint például Cristiano Ronaldo és Karim Benzema.

Plumptre képviselői nem kívántak nyilatkozni a játékos fizetéséről és az al-Ittihadnál kötött új szerződéséről, maga a játékos pedig azt mondta, hogy a projekt volt a fő vonzerő, nem pedig a pénz. Mindenesetre a női labdarúgók, elsősorban a külföldi sztárok a szaúdi Premier League-ben jobban keresnek, mint például az angol Szuperligában, a WSL-ben. 

A szaúdi ligát az állam Közbefektetési Alapja (PIF) finanszírozza: a külföldi játékosok fizetése évi 44 000 és 89 000 font között mozog adómentesen, míg a WSL-ben az átlagos fizetés 47 000 font körül mozog, igaz, a legjobbak ennél többet kapnak.

A szaúdi női Premier Leage (SWPL) csapatai 

  1. al-Ahli: Dzsidda, Mohammed Abdullah Al-Faisal herceg Stadion, befogadóképesség: 10 000 fő
  2. al-Hilal: Rijád, Inaya Medical Colleges Stadion, befogadóképesség: 2000 fő
  3. al-Ittihad: Dzsidda, Al-Ittihad Klubstadion, befogadóképesség: 15 000 fő
  4. al-Nasszr: Rijád, Szaúd bin Dzsalawi herceg Sportvárosi Stadion, befogadóképesség: 11 000 fő
  5. al-Kadszia: Khobar, Szaúd bin Dzsalawi herceg Sportvárosi Stadion, befogadóképesség: 11 000 fő
  6. al-Ula: Medina, Mohammed Bin Abdulaziz herceg Sportvárosi Stadion, befogadóképesség: 24 000 fő
  7. Eastern Flames, Dammám,  Al-Safa Klubstadion, befogadóképesség: 3500 fő
  8. Neom: Tabuk, King Khalid Sportvárosi Stadion, befogadóképesség: 12 000 fő
Azért az Al-Ittihad női csapata és a szurkolók is tudnak ünnepelni egy-egy siker után
Azért az Al-Ittihad női csapata és a szurkolók is tudnak ünnepelni egy-egy siker után     Fotó: AFP/JOSE BRETON / NurPhoto

A szaúdi élet a 27 éves nő szerint maga a béke szigete

Sok más szaúd-arábiai külföldihez hasonlóan Plumptre is egy zárt lakóközösségben él. Ezek a lakóövezetek inkább a nyugati kertvárosra jellemző életmódot kínálnak, és edzőtermekkel, medencékkel, éttermekkel és egyéb szolgáltatásokkal rendelkezik minden egyes lakópark. Néhányukban még nem hivatalos bárok is találhatók, ahol alkoholt szolgálnak fel, ami egyébként Szaúd-Arábia más területén szigorúan tilos. Plumptre azt mondja, boldogabbnak és biztonságosabbnak érzi magát nőként Dzsiddában, mint az Egyesült Királyságban.

– Ismerek olyan külföldi játékosokat, akik idejöttek, és ők is azt érzik, amit én biztonságosabbnak és nyugodtabbnak tartják az itteni életet, mint az Egyesült Királyságban. Egy barátom, aki itt járt, úgy jellemezte ezt a helyet, mint a béke szigetét. 

Itt egy bevásárlóközpont előtt ott merem hagyni az autómat járó motorral, amíg bent gyorsan megveszek mindent, amit például Angliában biztosan nem tehetnék meg.

Természetesen mindenki fél egy kicsit éjszaka mászkálni, de nekem ezzel sincs gondom. Éppen emiatt a biztonságérzet miatt nem értek egyet a nyugati világ egyes nézeteivel erről a helyről – jelentette ki Plumptre.

Az al-Ittihad női sztárja szerint a hölgyek emberi jogai terén sokat javult Szaúd-Arábiában a helyzet, hiszen például 

  • 2018 óta vezethetnek
  • 2019 óta a 21 év felettiek útlevelet kérvényezhettek
  • már nem kell engedélyt kérniük az egészségügyi ellátáshoz vagy az oktatáshoz. 

Ugyanakkor tény, a gyámság, vagy „wilaya” fogalma még mindig központi szerepet játszik a szaúdi kultúrában, és hagyományosan minden nőnek van egy „wali”-ja, egy férfi gyámja, aki a nevében hoz döntéseket, valamint 

a nők továbbra is erősen korlátozottak abban, hogy mit tehetnek, viselhetnek és mit mondhatnak nyilvános helyeken.

– Egyáltalán nem érzem magam fenyegetve itt azért, mert nő vagyok – állította a labdarúgó.

Plumptre tökéletesen érzi magát Szaúd-Arábiában, ahol szerinte nagyobb a biztonság, mint Angliában
Plumptre tökéletesen érzi magát Szaúd-Arábiában, ahol szerinte nagyobb a biztonság, mint Angliában    Fotó: AFP/JOSE BRETON / NurPhoto

A stadionok üresen konganak a női meccseken, de minden adott a csapatoknak a fejlődéshez

Bár az SWPL-ben messze nem játszik annyi világsztár, mint a férfi Pro League, Plumptre és a többi női klasszis sztárokat megillető bánásmódban részesülnek, beleértve a repülőjegyeket a meccsekre, hogy elkerüljék a hosszú utazási időt egy ilyen nagy országban. Ugyanakkor 

a női bajnokságban igencsak szembetűnő az a tudásbeli különbség, ami a pályán meglátszik a külföldi klasszisok és a hazai, akár válogatott játékosok között. A másik fő probléma pedig a szurkolók hiánya sok mérkőzésen. 

Plumptre elismeri, hogy rengeteg a felzárkóznivaló, de biztos abban, hogy sikerülni fog.

– Azért vagyunk itt, mi külföldiek, hogy példát mutassunk. Ez nem olyasmi, ami elől valaha is elbújnék. Igen, 

a színvonal nem olyan, amihez az angol bajnokságban vagy a nemzetközi szinten hozzászoktam, és nem tagadom, eleinte féltem attól, hogy ez hogyan fog hatással lenni rám és a fejlődésemre.

Az egyik klub- és válogatotttársam, Francisca Ordega azt mondta, hogy többet kell tennünk, hiszen a mi felelősségünk, hogy elinduljon a fejlődés – állította védő.

Plumptre szerint ugyanakkor a létesítmények jók, a klub 2023 óta alkalmazkodik a női futball létéhez isérkezéséhez, bár a legmodernebb létesítményeket értelemszerűen a férfi csapat tagjai használják. Itt a csapat este edz, amikor hűvösebb van – ezt Plumptre jobban szereti, mivel ez a leicesteri akadémián töltött idő iskola utáni edzéseire emlékezteti, és így a napjai nagy része is szabadabb marad.

Amikor először idejöttem, ugyanazt a tornatermet használtuk, mint a röplabda- és a kosárlabdacsapatok. Most a férfiak korábbi, mindennel ellátott edzőtermében vagyunk, mert ők egy új, még modernebb létesítménybe költöztek. Van egy orvosi rendelőnk, hozzáférésünk jégfürdőhöz, saját öltözőnk. A főpályán edzünk, külön a férfiaktól

– adott helyzetképet Plumptre a körülményekről.

A női bajnokság meccsei a Közel-Keleten a Saudi Sports Company hálózatán és a Shahid streaming platformon nézhetők tévében. Európában a közvetítési jogok a szaúdi támogatású DAZN-nál vannak, tehát akinek van elfizetése, az akár Ronaldóék után a szaúdi női focit is nyomon követhetik.

Plumptre védő létére a gólokkal sem marad adós szaúdi csapatában:

