A női Ronaldo, aki a brit helyett a szaúdi Premier League-et választotta

2023-ban mérföldkőhöz érkezett a Leicester védőjének a pályafutása, ugyanis egyrészt lejárt a szerződése az angol női bajnokságban szereplő klubjánál, másrészt a nyáron bemutatkozhatott választott hazája, Nigéria válogatottjában a világbajnokságon. Azonban nem ez volt a legizgalmasabb lehetőség Ashleigh Plumptre számára, hanem a BBC Sport riportja szerint az, hogy édesapja, aki a pályafutását egyengette, azzal a hírrel lepte meg, hogy a Leicester mellett megkereste az éppen akkor induló szaúdi női Premier League egyik csapata, az al-Ittihad, amely kétéves szerződést kínált a játékosnak. Mivel Ashleigh Plumptre éppen akkor azt érezte, hogy a karrierjét pozitív irányba elmozgatva valami új projektbe vágna bele szívesen, olyan klubba igazolna legszívesebben, ahol új motivációt nyerhet, valamint emberként és futballistaként is értékesnek érzi magát. Éppen ezért elsőre nemet mondott a szaúdi ajánlatra, ám másodszor is végiggondolta azt, végül elfogadta a felkínált szerződést.

Ashleigh Plumptre egy pillanatra sem bánta meg, hogy 2023-ban a formálódó női szaúdi bajnokságot választotta (Fotó: AFP/JOSE BRETON / NurPhoto)

Történelmet írt a szaúdi női ligában Ashleigh Plumptre

Az újraindított tárgyalások és egy közel-keleti látogatás után a nigériai válogatott játékos úgy döntött, hogy belevág a számára sok izgalmat rejtő kalandba, és ő lett az első játékos, aki az angol női szuperligából (WSL) a szaúdi női Premier League-ra (SWPL) váltott. Ezzel mintegy

lemásolta Cristiano Ronaldo útját, aki a Manchester United után kötött ki az al-Nasszr csapatánál, és a portugál világsztár érkezése indította el igazán a klasszisok érkezését a szaúdi profi ligába. Ashleigh Plumptre érkezése a dzsiddai klubhoz valami hasonlót indított el a közel-keleti országban, ma már több világklasszis – a kétszeres női Bajnokok Ligája-győztes Asisat Oshoala, a francia válogatott Kheira Hamraoui és Amel Majri, vagy a marokkói válogatott, az elmúlt két idény gólkirálya, Ibtissam Jraïdi – is az SWPL-ben játszik.

Noha új klubja nem tartozik a legerősebb csapatok közé a szaúdi női bajnokságban, a ma már 27 éves védő egyáltalán nem bánta meg azt, hogy belevágott ebbe a lehetőségbe, és klubja is hasonlóan vélekedik róla, és idén nyáron szerződést hosszabbított Plumptre-ral.