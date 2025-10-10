  • Magyar Nemzet
  Hoppon maradhat az RTL, forradalmi változás jöhet a Bajnokok Ligájában
Hoppon maradhat az RTL, forradalmi változás jöhet a Bajnokok Ligájában

Az európai labdarúgás egyik legfontosabb versenysorozata hamarosan történetének talán legnagyobb közvetítési átalakulásán eshet át. Az UEFA jelenlegi televíziós szerződései a 2026–2027-es idény végén lejárnak, és a szervezet máris új modellben gondolkodik a következő hatéves ciklusra. Az elképzelések szerint 2027-től a digitális platformok jóval hangsúlyosabb szerepet kaphatnak a Bajnokok Ligája-közvetítésekben – különösen az olyan streamingóriások, mint a Netflix, a Disney+ vagy az Amazon Prime.

Bacsinszki Ádám
2025. 10. 10. 5:39
Nagy változások jöhetnek a BL-közvetítésekben Fotó: Stefan Koops Forrás: NurPhoto/AFP
Az UEFA tervei alapján a jövőben lehetőség nyílhat arra, hogy egy kiválasztott streamingplatform világszerte közvetítsen egy-egy mérkőzést minden Bajnokok Ligája-fordulóból. Ez a jog nem csupán technikai vagy formai újdonság lenne, hanem gyökeresen átalakíthatná a futballfogyasztás jelenlegi rendszerét. A tervezett konstrukció értelmében az adott platform – például a Netflix – minden fordulóban elsőként választhatna mérkőzést a kínálatból, azonban ez a lehetőség korlátozott lenne annak érdekében, hogy a közvetítési jogok ne egy csapat köré koncentrálódjanak. Így elkerülhető lenne, hogy például a Real Madrid vagy a Manchester City minden héten ugyanazon szolgáltatónál tűnjön fel.

Könnyen előfordulhat, hogy néhány év múlva már csak streamingszolgáltatókon keresztül nézhetünk Bajnokok Ligája-mérkőzéseket
Könnyen előfordulhat, hogy néhány év múlva már csak streamingszolgáltatókon keresztül nézhetünk Bajnokok Ligája-mérkőzéseket (Fotó: Babeth Aloy/Hans Lucas)

Kihasználnák a Bajnokok Ligája népszerűségét

Ez a modell azért is jelentős, mert korábban a különböző piacok (országok) jogait általában külön-külön pályázták meg. Az újítás lényege, hogy a médiavállalatok és streamingplatformok egyszerre több piacon is kínálhassanak csomagokat — vagy akár globális ajánlatot tegyenek. Ez a nagy lépés illeszkedik abba az irányba, amely felé az UEFA és a nagy klubok elmozdulni kívánnak. A cél egyértelmű: növelni a közvetítési bevételeket és szélesíteni a nézői bázist, különösen a fiatalabb generációk körében, akik egyre inkább az online térben fogyasztják a tartalmakat.

A becslések szerint az új struktúra révén az UEFA akár évi ötmilliárd eurós bevételre is szert tehet, ami mintegy tízszázalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.

A klubok reményei szerint mindez hosszú távon pénzügyi stabilitást és versenyképességet biztosíthat számukra. 

A streamingplatformok oldaláról nézve ez hatalmas lehetőséget jelent. A Netflix – amely eddig elsősorban dokumentumfilmekkel és sporttematikájú sorozatokkal jelent meg a sport területén – NFL- és bokszmeccset már közvetített, de először nyitna az európai klubfutball felé, ráadásul rögtön a világ egyik legértékesebb klubtornájával. Az Amazon Prime már jelen van néhány nemzeti bajnokságban, például Angliában vagy Németországban, de a Bajnokok Ligája globális jogainak egy része jelentős presztízst adna a platformnak, és versenyelőnyhöz juttathatná a streamingpiacon.

Vegyes érzésekkel fogadhatják a szurkolók

A nézők számára az új rendszer kettős hatással járhat:

  • kényelmesebbé válhat a hozzáférés, hiszen az élő sportközvetítések egyre több eszközön elérhetők lesznek – mobiltelefonon, tableten, okostelevízión keresztül
  • megnőhet a „streamingfáradtság” veszélye.

A szétszabdalt jogstruktúra miatt egy-egy szurkolónak akár több előfizetést is igénybe kell majd vennie, hogy minden mérkőzést élőben követhessen.

Ez különösen problémás lehet azokban az országokban, ahol a hagyományos közvetítések még mindig a lineáris tévécsatornákhoz kötődnek.  

A streamingtérnyerésre már most is látunk példát: a női Bajnokok Ligája közvetítési jogait nemrég a Disney+ szerezte meg Európában, így a sorozat minden mérkőzése kizárólag ezen a platformon lesz elérhető a következő öt évben. Ez is jelzi, hogy az UEFA nyitott az új megoldásokra, és a női labdarúgás mint „kísérleti terep” lehetővé teszi a digitális modell tesztelését a nagyobb, férfi-versenysorozatok előtt.

Minket is érinthet a változás

Magyarországon a közvetítési viszonyokat különösen érzékenyen érintheti ez az átalakulás. Jelenleg az RTL rendelkezik a BL-közvetítési jogokkal 2027 nyaráig – valamint a Sport Tv csatornáin is megtekinthető néhány összecsapás –, de már most is látható, hogy a magyar szabályozás és a jogi megállapodások sajátosságai befolyásolhatják, kik és hogyan sugározhatnak mérkőzéseket. Hazánkban a legtöbb néző a hagyományos tévécsatornák közvetítése jelentette formátumhoz szokott, az új modell azonban hosszú távon változásokat hozhat.

Az UEFA jövőbeli stratégiája tehát nem csak üzleti szempontból jelentős, kulturális értelemben is mérföldkő lehet. A kérdés így már nem az, jön-e a változás, hanem hogy milyen gyorsan, milyen formában, és kik lesznek az igazi nyertesei.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

