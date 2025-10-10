Hoppon maradhat az RTL, forradalmi változás jöhet a Bajnokok Ligájában

Az UEFA tervei alapján a jövőben lehetőség nyílhat arra, hogy egy kiválasztott streamingplatform világszerte közvetítsen egy-egy mérkőzést minden Bajnokok Ligája-fordulóból. Ez a jog nem csupán technikai vagy formai újdonság lenne, hanem gyökeresen átalakíthatná a futballfogyasztás jelenlegi rendszerét. A tervezett konstrukció értelmében az adott platform – például a Netflix – minden fordulóban elsőként választhatna mérkőzést a kínálatból, azonban ez a lehetőség korlátozott lenne annak érdekében, hogy a közvetítési jogok ne egy csapat köré koncentrálódjanak. Így elkerülhető lenne, hogy például a Real Madrid vagy a Manchester City minden héten ugyanazon szolgáltatónál tűnjön fel.

Könnyen előfordulhat, hogy néhány év múlva már csak streamingszolgáltatókon keresztül nézhetünk Bajnokok Ligája-mérkőzéseket (Fotó: Babeth Aloy/Hans Lucas)

Kihasználnák a Bajnokok Ligája népszerűségét

Ez a modell azért is jelentős, mert korábban a különböző piacok (országok) jogait általában külön-külön pályázták meg. Az újítás lényege, hogy a médiavállalatok és streamingplatformok egyszerre több piacon is kínálhassanak csomagokat — vagy akár globális ajánlatot tegyenek. Ez a nagy lépés illeszkedik abba az irányba, amely felé az UEFA és a nagy klubok elmozdulni kívánnak. A cél egyértelmű: növelni a közvetítési bevételeket és szélesíteni a nézői bázist, különösen a fiatalabb generációk körében, akik egyre inkább az online térben fogyasztják a tartalmakat.

A becslések szerint az új struktúra révén az UEFA akár évi ötmilliárd eurós bevételre is szert tehet, ami mintegy tízszázalékos növekedést jelentene a jelenlegi szinthez képest.

A klubok reményei szerint mindez hosszú távon pénzügyi stabilitást és versenyképességet biztosíthat számukra.

A streamingplatformok oldaláról nézve ez hatalmas lehetőséget jelent. A Netflix – amely eddig elsősorban dokumentumfilmekkel és sporttematikájú sorozatokkal jelent meg a sport területén – NFL- és bokszmeccset már közvetített, de először nyitna az európai klubfutball felé, ráadásul rögtön a világ egyik legértékesebb klubtornájával. Az Amazon Prime már jelen van néhány nemzeti bajnokságban, például Angliában vagy Németországban, de a Bajnokok Ligája globális jogainak egy része jelentős presztízst adna a platformnak, és versenyelőnyhöz juttathatná a streamingpiacon.