Rekordot döntött a Liverpool játékosa a BL-ben, Szoboszlait is felülmúlta

Bár a frankfurtiak a 26. percben megszerezték a vezetést, de az első félidő hajrájában a Liverpool háromszor is betalált, így még a szünet előtt megnyugtató előnybe került. A harmadik találatot a magyar válogatott csapatkapitánya készítette elő egy szögletrúgással. A Liverpool a fordulás után sem állt le, Arne Slot csapata gólzáporos sikerrel vetett véget négymérkőzéses vereségsorozatának, ráadásul egyik játékosa, Curtis Jones új rekordot ért el a BL-ben.

Curtis Jones új BL-rekordot ért el a Liverpool színeiben. Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

BL-rekord a Liverpool győzelme mellé

Az angol Curtis Jones új rekordot jelentő hatékonysággal passzol a Bajnokok Ligájában az Eintracht Frankfurt elleni mérkőzésen. A középpályás kulcsszerepet játszott abban, hogy a Vörösök visszatérjenek az utóbbi hetek lejtmenetéből, az angol csapat magabiztos, 5-1-es sikert aratott Németországban.

A 24 éves középpályás remekül játszott a Frankfurt otthonában, rettentően hatékony volt, szinte alig hibázott: Jones 127 passzkísérletéből 122-t sikeresen célba juttatott. Ezzel a 110 passzából 105-ször pontos Szoboszlait is felülmúlta. Az Opta statisztikái szerint (amelyek 2003/2004-es idény óta állnak rendelkezésre) a legmagasabb szám, amit valaha Liverpool-játékos elért Bajnokok Ligája-találkozón.