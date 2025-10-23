Bajnokok LigájaEintracht FrankfurtCurtis JonesArne SlotSzoboszlai DominikLiverpool FC

Rekordot döntött a Liverpool játékosa a BL-ben, Szoboszlait is felülmúlta

Szoboszlai Dominik góljának és gólpasszának is köszönhetően a Liverpool 5-1-re nyert az Eintracht Frankfurt otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának szerdai harmadik fordulójában. Az idegenbeli mérkőzésen a Liverpool játékosa, Curtis Jones új BL-rekordot ért el az angol bajnokcsapat színeiben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 23. 9:32
Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
Bár a frankfurtiak a 26. percben megszerezték a vezetést, de az első félidő hajrájában a Liverpool háromszor is betalált, így még a szünet előtt megnyugtató előnybe került. A harmadik találatot a magyar válogatott csapatkapitánya készítette elő egy szögletrúgással. A Liverpool a fordulás után sem állt le, Arne Slot csapata gólzáporos sikerrel vetett véget négymérkőzéses vereségsorozatának, ráadásul egyik játékosa, Curtis Jones új rekordot ért el a BL-ben.

Curtis Jones új Bl-rekordot ért el a Liverpool színeiben.
Curtis Jones új BL-rekordot ért el a Liverpool színeiben. Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

BL-rekord a Liverpool győzelme mellé

Az angol Curtis Jones új rekordot jelentő hatékonysággal passzol a Bajnokok Ligájában az Eintracht Frankfurt elleni mérkőzésen. A középpályás kulcsszerepet játszott abban, hogy a Vörösök visszatérjenek az utóbbi hetek lejtmenetéből, az angol csapat magabiztos, 5-1-es sikert aratott Németországban.

A 24 éves középpályás remekül játszott a Frankfurt otthonában, rettentően hatékony volt, szinte alig hibázott: Jones 127 passzkísérletéből 122-t sikeresen célba juttatott. Ezzel a 110 passzából 105-ször pontos Szoboszlait is felülmúlta. Az Opta statisztikái szerint (amelyek 2003/2004-es idény óta állnak rendelkezésre) a legmagasabb szám, amit valaha Liverpool-játékos elért Bajnokok Ligája-találkozón.

 

