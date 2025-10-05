A futballtörténelem legszebb és legbotrányosabb gólörömei

Peter CrouchPalmerFowlerRonaldogólöröm

A futball nemcsak a gólról, hanem a hozzá tartozó gólörömről is szól. Egy-egy ünneplés gyakran mélyebb nyomot hagy a szurkolókban, mint maga a találat. Legyen szó spontán reakcióról vagy előre megtervezett mozdulatról, a játékosok egyéni stílusa és személyisége minden gólörömben megmutatkozik. Cikkünkben összeszedtük az elmúlt harmincöt év legemlékezetesebb pillanatait.

C. Kovács Attila
2025. 10. 05. 6:15
Cristiano Ronaldo legendás gólöröme, a „Siu". Forrás: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images Europe/Getty Images
Egy gólt rengeteg módon meg lehet ünnepelni. Láttunk már egyszerű, letisztult mozdulatokat, de érzelmileg túlfűtött ünnepléseket is. Nem számít, hogy rögtönzött mozdulatról vagy előre kitalált színpadi jelenetről van szó – egy jól eltalált gólöröm örökre beírhatja magát a sport történelemkönyvébe.

Legendás gólörömök: Lionel Messi legendás gólöröme a Real Madrid ellen lőtt győztes gólja után.
Legendás gólörömök: Lionel Messi legendás gólöröme a Real Madrid ellen lőtt győztes gólja után. Fotó: AFP

A gólöröm mára a futball szerves részévé vált, de nem volt ez mindig így. A sportág korai időszakában a játékosok többnyire visszafogottan, kézfogással vagy egy gyors öleléssel ünnepelték meg találataikat. Az áttörést az 1990-es világbajnokság hozta meg, amikor egy kameruni támadó, az azóta legendává vált Roger Milla góljait követően a szögletzászlóhoz futott, hogy tánccal ünnepeljen. 

A gólörömök története

Roger Milla ezzel kétségtelenül egy eddig ismeretlen dimenziót nyitott meg a labdarúgásban, példáját idővel egyre többen és többen kezdték el követni, a játékosok rengeteg új gólörömöt találtak ki a 90-es évektől kezdődően. Láthattunk közösen bemutatott koreográfiákat, tréfás és színpadias jeleneteket, de kulturális vagy személyes utalások is gyakran színesítették a palettát. 

A 2000-es évektől kezdve, a globalizáció és a televíziós közvetítések elterjedésével a gólörömök már egyenesen popkulturális jelenséggé váltak. 

Cikkünkben az elmúlt 35 év legemlékezetesebb ünnepléseiből szemezgetünk, a 90-es évektől kezdve egészen napjainkig. 

Cristiano Ronaldo – „Siuu!”

Talán Cristiano Ronaldo sem gondolta, hogy a „Siuu!” a sportág legemlékezetesebb ünneplései közé emelkedik majd. Az ötszörös aranylabdás támadó gólöröme kívülről egyszerűnek tűnik, de megvalósítása annál bonyolultabb: a portugál rendszerint a szögletzászlóhoz fut, majd lendületből felugrik, megpördül, és egy hangos „Siuu!” felkiáltással ér földet. A gólöröm az évek során egyértelműen Ronaldo védjegyévé vált.

Ronaldo pályafutása során több gólörömmel is próbálkozott átütni az ingerküszöböt, azonban egyikkel sem aratott akkora sikert, mint a Siúval:

Ronaldo „Calma Calma" gólöröme:

Peter Crouch – Robot

Ki ne emlékezne a korábbi angol válogatott csatár, Peter Crouch híres robottáncára. A hórihorgas csatár góljait követően lassú, mechanikus mozdulatokkal ünnepelt, mintha egy robot lenne. Pályafutása végéhez közeledve azonban visszavonultatta ezt a védjegyévé vált gólörömöt, és egyfajta ígéretet tett: csak akkor mutatja be újra, ha Anglia megnyeri a világbajnokságot.

Crouch egészen 2025-ig megtartotta fogadalmát, azonban idén nyáron egy liverpooli gálamérkőzésen ismét előkerült a híres robottánc:

Lionel Messi

Lionel Messi egyik legikonikusabb gólöröme 2017. április 23-án, a Santiago Bernabéu Stadionban született meg, a Real Madrid elleni El Clásicón. A találkozó tétje hatalmas volt, hiszen még a Barcelona és a Real Madrid is versenyben volt a bajnoki címért. A mérkőzés 2–2-re állt, amikor a 92. percben a Barcelona támadója egy gyors kontratámadás végén higgadtan a kapuba helyezett.

A gól után Messi levette a mezét, és a szurkolók felé tartva a magasra emelte, hogy megmutassa a nevét és a számát. A gesztus egyszerre volt provokatív és elegáns, a pillanat pedig azonnal beírta magát a futballtörténelembe. Ez az ünneplés tökéletesen megtestesítette Messi karakterét: a csendes, szavak helyett tettekkel beszélő zsenit, aki a legnagyobb nyomás alatt is képes volt meccseket eldönteni.

Bár a Barcelona az El Clásicón győzni tudott, a Real Madrid az idény végéig megőrizte vezető pozícióját, és végül megszerezte a bajnoki címet.

Andrés Iniesta

A 2010-es holland-spanyol világbajnoki döntő 116. percében győztes gólt szerző spanyol középpályás is levette a mezét, miután Maarten Stekelenburg kapujába talált. A pólóján levő felirattal a 2009-ben infarktusban elhunyt egykori csapattársa, az espanyolos Dani Jarque előtt rótta le tiszteletét.

Emmanuel Adebayor bosszút állt az Arsenalon

Adebayor 2009-ben finoman szólva sem lopta be magát az Arsenal szurkolók szívébe. A togói csatár a Manchester City színeiben talált be volt csapata, az Arsenal ellen, majd őrült tempóban a rivális szurkolók felé rohant és térdre csúszott. A provokatív ünneplés azóta is a Premier League legtöbbet emlegetett pillanatai közé tartozik, és emlékeztet arra, milyen erőteljes érzelmeket váltanak ki a gólörömök.

Mario Balotelli – „Miért mindig én?”

2011 október 23-án a Manchester City szó szerint átgyalogolt a Manchester Uniteden az Old Traffordon, a égszínkékek 6-1-re nyertek az ősi rivális otthonában. A találkozó azonban nemcsak a nagy arányú győzelem, hanem Mario Balotelli gólöröme miatt is örökre emlékezetes marad. A Manchester City olasz fenegyereke szerezte a találkozó első gólját, ami után mezét a nyaka mögé tűrte, az aláöltözetén pedig az volt olvasható: miért mindig én? Balotelli ünneplésével az őt folyamatosan kritizáló angol sajtónak üzent. 

Az olasz csatár egy évvel később az Európa-bajnokságon is alkotott, akkor a németek elleni elődöntőben vette le a mezét. Mozdulata később mémmé vált az interneten:

Robbie Keane

A Ferencváros vezetőedzője pályafutása során 325 gólt szerzett, így bőven volt lehetősége tökéletesíteni gólörömét, ami egy cigánykerékből, egy bukfencből és pár pisztolylövésből állt:

Gera Zoltán

A Ferencvároshoz szintén ezer szállal kötődő Gera Zoltán gólöröme nagyon hasonlít pályatársa, Robbie Keane ünneplésére. A magyar középpályás góljai után gyakran mutatta be jellegzetes szaltóját:

Wayne Rooney – Boksz

A Manchester United legendája a Tottenham elleni gólját egy humoros, mégis ikonikus mozdulatsorral ünnepelte: a szögletzászlónál bokszolást imitált, majd a földre rogyott – utalva a korábbi, Phil Bardsley-vel vívott otthoni „bokszmeccsére”.

A Manchester United 2011. február 12-én Wayne Rooney ollózós góljával nyert a Manchester City elleni derbin. Az angol csatár gólja, és az azt követő gólöröme is máig élénken él a United-drukkerek emlékezetében:

Robbie Fowler az Everton tábor előtt „kokainozott"

A Liverpool legendás támadója 1999-ben az Everton elleni városi derbin olyat tett, amihez foghatót addig soha nem láthattak a futballpályákon. Fowler büntetőből talált be a találkozón, majd az alapvonalhoz rohant, letérdelt, és úgy tett, mintha „felszívná a mészcsíkot”. A gesztus egyértelműen az Everton szurkolóknak szólt volt, az esetből pedig hatalmas botrány robbant ki a szigetországban. Bár Liverpool menedzsere, Gerard Houllier megpróbálta elsimítani a botrányt, az angol szövetség nem nézte jó szemmel a kokainozós gólörömöt, és Fowlert 4 mérkőzésre eltiltotta, ezenkívül az angol csatár pénzbüntetést is kapott.

Cole Palmer – „cold", azaz hideg Palmer

Cole Palmer, a Chelsea fiatal sztárja nem mindennapi gólörömöt talált ki magának, találatai után maga köré fonja a kezét, és úgy tesz, mintha fázna. A Chelsea ki is használta, hogy Palmer gólöröme futótűzként terjedt az interneten, hiszen a klub tavalyi első számú mezét is részben Palmer jellegzetes gólöröme ihlette.

 

 

 

