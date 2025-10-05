A futballtörténelem legszebb és legbotrányosabb gólörömei

Egy gólt rengeteg módon meg lehet ünnepelni. Láttunk már egyszerű, letisztult mozdulatokat, de érzelmileg túlfűtött ünnepléseket is. Nem számít, hogy rögtönzött mozdulatról vagy előre kitalált színpadi jelenetről van szó – egy jól eltalált gólöröm örökre beírhatja magát a sport történelemkönyvébe.

Legendás gólörömök: Lionel Messi legendás gólöröme a Real Madrid ellen lőtt győztes gólja után. Fotó: AFP

A gólöröm mára a futball szerves részévé vált, de nem volt ez mindig így. A sportág korai időszakában a játékosok többnyire visszafogottan, kézfogással vagy egy gyors öleléssel ünnepelték meg találataikat. Az áttörést az 1990-es világbajnokság hozta meg, amikor egy kameruni támadó, az azóta legendává vált Roger Milla góljait követően a szögletzászlóhoz futott, hogy tánccal ünnepeljen.

A gólörömök története

Roger Milla ezzel kétségtelenül egy eddig ismeretlen dimenziót nyitott meg a labdarúgásban, példáját idővel egyre többen és többen kezdték el követni, a játékosok rengeteg új gólörömöt találtak ki a 90-es évektől kezdődően. Láthattunk közösen bemutatott koreográfiákat, tréfás és színpadias jeleneteket, de kulturális vagy személyes utalások is gyakran színesítették a palettát.

A 2000-es évektől kezdve, a globalizáció és a televíziós közvetítések elterjedésével a gólörömök már egyenesen popkulturális jelenséggé váltak.

Cikkünkben az elmúlt 35 év legemlékezetesebb ünnepléseiből szemezgetünk, a 90-es évektől kezdve egészen napjainkig.

Talán Cristiano Ronaldo sem gondolta, hogy a „Siuu!” a sportág legemlékezetesebb ünneplései közé emelkedik majd. Az ötszörös aranylabdás támadó gólöröme kívülről egyszerűnek tűnik, de megvalósítása annál bonyolultabb: a portugál rendszerint a szögletzászlóhoz fut, majd lendületből felugrik, megpördül, és egy hangos „Siuu!” felkiáltással ér földet. A gólöröm az évek során egyértelműen Ronaldo védjegyévé vált.

Ronaldo pályafutása során több gólörömmel is próbálkozott átütni az ingerküszöböt, azonban egyikkel sem aratott akkora sikert, mint a Siúval:

Ronaldo „Calma Calma" gólöröme:

Peter Crouch – Robot

Ki ne emlékezne a korábbi angol válogatott csatár, Peter Crouch híres robottáncára. A hórihorgas csatár góljait követően lassú, mechanikus mozdulatokkal ünnepelt, mintha egy robot lenne. Pályafutása végéhez közeledve azonban visszavonultatta ezt a védjegyévé vált gólörömöt, és egyfajta ígéretet tett: csak akkor mutatja be újra, ha Anglia megnyeri a világbajnokságot.