Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

  • Magyar Nemzet
Miért az Újpestet emlegetik? Először az NB I-ben a nagy múltú párharc

Melyik arcát mutatja az újonc? A labdarúgó NB I 9. fordulójának péntek esti nyitómeccsén a Kazincbarcika–MTK találkozó kérdése. Noha a borsodiak most először szerepelnek az első osztályban, a két csapat már tízszer találkozott egymással. Még csak nem is kizárólag az NB II-ben és nem is csupán az elmúlt években.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 11:29
A Kazincbarcika és az MTK legutóbb az NB II 2022-23-as idényében találkozott egymással
A Kazincbarcika és az MTK legutóbb az NB II 2022–23-as idényében találkozott egymással (Fotó: MTK Budapest)
Kevésbé közismert, hogy a Kazincbarcika harmadik próbálkozásra jutott fel a 2024/25-ös idény végén az NB I-be. Korábban kétszer is osztályozón bukott el: 1990-ben a Honvéddal, 1982-ben pedig az MTK-val szemben. A borsodiak további nyolc alkalommal az NB I-ben találkoztak a fővárosi kék-fehérekkel, meglepően szoros a mérleg, az MTK szemszögéből öt győzelem, egy döntetlen és négy vereség.

Kuttor Attila bizakodó a Kazincbarcika-MTK NB I-es mérkőzés előtt
Kuttor Attila bizakodó a Kazincbarcika–MTK NB I-es mérkőzés előtt (Fotó: Kazincbarcika SC)

Kicsit hadd kalandozzunk el! Mindkét idézett osztályozós párharc szorosan alakult, az MTK 2-1-es, a Honvéd pedig 3-2-es összesítéssel múlta csak felül a Barcikát. Az 1990-es csapatot máig sokan emlegetik, hiszen abban szerepelt még Lipcsei Péter, aki azon a nyáron igazolt az FTC-be, valamint Kondás Elemér, a DVSC egykori sikeredzője, továbbá az etimológia rajongóinak kedvében járva Búza, Csipke és Asszony… A budapesti 1-0-s vereség után a Kazincbarcika hazai pályán, 15 ezer néző előtt megszorongatta a Honvédot, amely csak a 82. percben egyenlített 2-2-re és harcolta ki a bennmaradást az NB I-ben. Érdemes végigböngészni a Honvéd összeállítását is, szinte kivétel nélkül válogatott játékosok alkották. Íme: Disztl P. – Sallai S., Ács, Bánfi, Cseh – Pisont (Sallai T., 89.), Sikesdi, Fodor, Csábi – Gregor (Orosz 73.), Csehi.

Lipcsei és utódai

A Kazincbarcikának ma nincs Lipcseihez mérhető tehetsége, de a város több korábbi játékosára büszke lehet, innen indult Komlósi Ádám, Bíró Szabolcs, Pollák Zoltán, Zabos Attila, Elek Ákos és az immár kétszeres válogatott, a Portugália elleni vb-selejtezőn remekül helytálló kapus, Tóth Balázs pályafutása is.

Lezárva a nosztalgiát, a jelen nem éppen rózsás. A Kazincbarcika eddig nem tudott rácáfolni a várakozásra, miszerint esélye sincs megkapaszkodni az első osztályban.

Kuttor Attila: Melyik a Kazincbarcika igazi arca?

A 7. fordulóban az Újpest feletti 2-0-s siker felcsillantotta a reményt, ám a múlt hét végén Kuttor Attila csapata 5-0-s, kiütéses vereséget szenvedett Zalaegerszegen, ami után a vezetőedző keserűen így értékelt: A múltkori győzelem után gyorsan visszazuhantunk a földre. Kuttor ugyanezt a gondolatot fűzte tovább az MTK ellen.

Szeretnénk megmutatni, hogy az Újpest elleni mérkőzésen látott arcunk az igazi

– jegyezte meg a tréner, kiemelve, hogy levonták a tanulságokat a ZTE-től elszenvedett vereség után.

Jó passzban az MTK

Mivel a Kolorcity Aréna nem alkalmas az NB I-re, így a Barcika a hazai találkozóit Mezőkövesden kénytelen játszani, ott fogadja az MTK-t. A vendégek jó formában vannak, zsinórban három győzelemmel a tarsolyukban készülnek a meccsre, esetleges győzelemmel jó eséllyel felugranának a dobogóra.

Az NB I 9. fordulójának rangadóját az FTC és a Paks játssza. Bognár György csapata az elmúlt években már többször megtréfálta a Fradit, különösen, ha nemzetközi kupameccsel a lábában lépett pályára. Vasárnap a Groupama Arénában is ez lesz a helyzet.

NB I, 9. forduló

péntek:

  • Kazincbarcika–MTK 20.00

szombat:

  • Nyíregyháza–Zalaegerszeg 14.15
  • Puskás Akadémia–Újpest 17.00
  • Debreceni–Győr 19.30

vasárnap: 

  • Ferencváros–Paks 16.30
  • Kisvárda–Diósgyőr 19.00.

Az élcsoport: 1. Paks 18 pont 2. Ferencváros 14, 3. Debrecen 14. A tabella részletes állását itt böngészheti.

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

