Miért az Újpestet emlegetik? Először az NB I-ben a nagy múltú párharc

Kevésbé közismert, hogy a Kazincbarcika harmadik próbálkozásra jutott fel a 2024/25-ös idény végén az NB I-be. Korábban kétszer is osztályozón bukott el: 1990-ben a Honvéddal, 1982-ben pedig az MTK-val szemben. A borsodiak további nyolc alkalommal az NB I-ben találkoztak a fővárosi kék-fehérekkel, meglepően szoros a mérleg, az MTK szemszögéből öt győzelem, egy döntetlen és négy vereség.

Kuttor Attila bizakodó a Kazincbarcika–MTK NB I-es mérkőzés előtt (Fotó: Kazincbarcika SC)

Kicsit hadd kalandozzunk el! Mindkét idézett osztályozós párharc szorosan alakult, az MTK 2-1-es, a Honvéd pedig 3-2-es összesítéssel múlta csak felül a Barcikát. Az 1990-es csapatot máig sokan emlegetik, hiszen abban szerepelt még Lipcsei Péter, aki azon a nyáron igazolt az FTC-be, valamint Kondás Elemér, a DVSC egykori sikeredzője, továbbá az etimológia rajongóinak kedvében járva Búza, Csipke és Asszony… A budapesti 1-0-s vereség után a Kazincbarcika hazai pályán, 15 ezer néző előtt megszorongatta a Honvédot, amely csak a 82. percben egyenlített 2-2-re és harcolta ki a bennmaradást az NB I-ben. Érdemes végigböngészni a Honvéd összeállítását is, szinte kivétel nélkül válogatott játékosok alkották. Íme: Disztl P. – Sallai S., Ács, Bánfi, Cseh – Pisont (Sallai T., 89.), Sikesdi, Fodor, Csábi – Gregor (Orosz 73.), Csehi.

Lipcsei és utódai

A Kazincbarcikának ma nincs Lipcseihez mérhető tehetsége, de a város több korábbi játékosára büszke lehet, innen indult Komlósi Ádám, Bíró Szabolcs, Pollák Zoltán, Zabos Attila, Elek Ákos és az immár kétszeres válogatott, a Portugália elleni vb-selejtezőn remekül helytálló kapus, Tóth Balázs pályafutása is.

Lezárva a nosztalgiát, a jelen nem éppen rózsás. A Kazincbarcika eddig nem tudott rácáfolni a várakozásra, miszerint esélye sincs megkapaszkodni az első osztályban.

Kuttor Attila: Melyik a Kazincbarcika igazi arca?

A 7. fordulóban az Újpest feletti 2-0-s siker felcsillantotta a reményt, ám a múlt hét végén Kuttor Attila csapata 5-0-s, kiütéses vereséget szenvedett Zalaegerszegen, ami után a vezetőedző keserűen így értékelt: A múltkori győzelem után gyorsan visszazuhantunk a földre. Kuttor ugyanezt a gondolatot fűzte tovább az MTK ellen.

Szeretnénk megmutatni, hogy az Újpest elleni mérkőzésen látott arcunk az igazi

– jegyezte meg a tréner, kiemelve, hogy levonták a tanulságokat a ZTE-től elszenvedett vereség után.