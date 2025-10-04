A vér nem válik vízzé: érdemes odafigyelni a holland legenda fiaira + videók

Feltehetően nincs olyan futballban jártas ember, aki nem ismerné Patrick Kluivertet és az ő kiváló pályafutását. A támadó 2008-ban fejezte be a pályafutását, amely során játszott az Ajax, a Milan, a Barcelona, a Newcastle United, a Valencia, a PSV Eindhoven és a Lille csapatában is. A holland labdarúgó-válogatottat 1994–2004 között, tíz éven át erősítette, összesen negyven gólig jutott, kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes. Bajnokok Ligáját nyert az Ajax csapatával, továbbá többek között háromszoros holland és egyszeres spanyol bajnoknak mondhatja magát.

Patrick Kluivertet minden idők legnagyobb labdarúgói között tartják számon (Fotó: PAUL MILLER / AFP)

Újra Kluivert-gól Barcelonában

Három nap alatt talált be a három Kluivert fivér. Shane volt az első a sorban, aki szerdán a Barcelona U19-es csapatában lépett pályára az ifjúsági Bajnokok Ligájában a Paris Saint-Germain ellen. A 18 éves holland támadó hátrányban, csereként szállt be a meccsbe.

Három perccel a pályára lépését követően egy szédületes góllal egyenlített. A katalán együttes végül 2-1-re legyőzte francia riválisát.

One of the best goals on MD2 from Shane Kluivert 😮‍💨 #UYL pic.twitter.com/vCYFuZk9q0 — UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) October 3, 2025



A holland legenda fiának első gólja új csapatában

Egy nappal később Ruben Kluivert a Lyonnal lépett pályára az Európa-ligában, és nyert 2-0-ra az osztrák Salzburg ellen. Ruben szerezte a franciák második találatát, ezzel megszerezve Paulo Fonseca csapatának második El-győzelmét.

A holland jobbhátvédnek mindössze öt mérkőzésre volt szüksége ahhoz, hogy megszerezze első gólját a Lyon színeiben. A francia klub történetében ez jelentette a 200. találatot a második számú európai kupasorozatban (Európa-liga/UEFA-kupa).

Le coup de casque de Ruben Kluivert, sur un nouveau service d'Adam Karabec, pour faire le break 👊#OLFCS pic.twitter.com/q62x4EAA2R — Olympique Lyonnais (@OL) October 2, 2025

A harmadik Kluivert fivér is betalált a napokban

A három Kluivert fivér közül Justin neve lehet a legismerősebb, hiszen a Bundesliga után már a Premier League-ben is szép számmal szerzi a gólokat. A Bournemouth játékosa napokkal azután, hogy megkapta a Guinness Rekordok Könyvébe beírt elismerést, mint „a legtöbb büntetőt értékesítő játékos egyetlen Premier League-mérkőzésen” (háromszor talált be a mészpontról egy meccs alatt), pénteken a Fulham ellen is gólt szerzett. Justin Kluivert és csapata 3-1-re nyerni tudott.