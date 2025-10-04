  • Magyar Nemzet
  • A vér nem válik vízzé: érdemes odafigyelni a holland legenda fiaira + videók
Patrick KluivertLyonBarcelonaBournemouthJustin Kluivertholland

A vér nem válik vízzé: érdemes odafigyelni a holland legenda fiaira + videók

Ennél írni sem lehetne szebb forgatókönyvet. A holland legenda, az egykori Bajnokok Ligája-győztes Patrick Kluivert három fia nagyszerű napokat tudhat a háta mögött. Shane a Barcelona utánpótlásában, Ruben a Lyon, Justin a Bournemouth színeiben talált be, és segítette győzelemhez a csapatát. Közülük Ruben Kluivert számára igazán különleges lehetett ez az alkalom, ugyanis először talált be a Lyon színeiben.

Tóth Norbert
2025. 10. 04. 13:30
Mindhárom Kluivert betalált.
A Kluivert-fivérektől hangos a sajtó. (Fotók forrása: AFP)
Feltehetően nincs olyan futballban jártas ember, aki nem ismerné Patrick Kluivertet és az ő kiváló pályafutását. A támadó 2008-ban fejezte be a pályafutását, amely során játszott az Ajax, a Milan, a Barcelona, a Newcastle United, a Valencia, a PSV Eindhoven és a Lille csapatában is. A holland labdarúgó-válogatottat 1994–2004 között, tíz éven át erősítette, összesen negyven gólig jutott, kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes. Bajnokok Ligáját nyert az Ajax csapatával, továbbá többek között háromszoros holland és egyszeres spanyol bajnoknak mondhatja magát.

Patrick Kluivert példát mutatott fiainak.
Patrick Kluivertet minden idők legnagyobb labdarúgói között tartják számon (Fotó: PAUL MILLER / AFP)

 

Újra Kluivert-gól Barcelonában

Három nap alatt talált be a három Kluivert fivér. Shane volt az első a sorban, aki szerdán a Barcelona U19-es csapatában lépett pályára az ifjúsági Bajnokok Ligájában a Paris Saint-Germain ellen. A 18 éves holland támadó hátrányban, csereként szállt be a meccsbe.

Három perccel a pályára lépését követően egy szédületes góllal egyenlített. A katalán együttes végül 2-1-re legyőzte francia riválisát.


A holland legenda fiának első gólja új csapatában

Egy nappal később Ruben Kluivert a Lyonnal lépett pályára az Európa-ligában, és nyert 2-0-ra az osztrák Salzburg ellen. Ruben szerezte a franciák második találatát, ezzel megszerezve Paulo Fonseca csapatának második El-győzelmét.

A holland jobbhátvédnek mindössze öt mérkőzésre volt szüksége ahhoz, hogy megszerezze első gólját a Lyon színeiben. A francia klub történetében ez jelentette a 200. találatot a második számú európai kupasorozatban (Európa-liga/UEFA-kupa).

 

A harmadik Kluivert fivér is betalált a napokban

A három Kluivert fivér közül Justin neve lehet a legismerősebb, hiszen a Bundesliga után már a Premier League-ben is szép számmal szerzi a gólokat. A Bournemouth játékosa napokkal azután, hogy megkapta a Guinness Rekordok Könyvébe beírt elismerést, mint „a legtöbb büntetőt értékesítő játékos egyetlen Premier League-mérkőzésen” (háromszor talált be a mészpontról egy meccs alatt), pénteken a Fulham ellen is gólt szerzett. Justin Kluivert és csapata 3-1-re nyerni tudott.

