Kubatov Gábor reakciója mindent elmond, ezt gondolja az FTC-szurkolók botrányos transzparenséről + videó

Továbbra sem csitulnak a kedélyek a Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabda NB I-es bajnoki után, amelyen a hazaiak 32-17-legyőzték riválisukat, s így óriási lépést tettek a bajnoki cím felé. Az összecsapás a ferencvárosi drukkerek botrányos transzparenséről is emlékezetes marad a nagy különbségű győri siker mellett, a történtekre a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor is reagált, aki sportszerűtlennek titulálta az üzenetet, de nem hagyta szó nélkül a győri tábor obszcén rigmusát sem.

Magyar Nemzet
2025. 10. 14. 20:03
A Ferencváros elnöke reagált a szurkolók üzenetére Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Az összecsapás fő beszédtémáját a Ferencváros-szurkolók egy csoportjának a transzparense szolgáltatta, amelyre a klub elnöke, Kubatov Gábor a hivatalos közösségi oldalán reagált. Mint ismert, az FTC-szurkolók közül néhányan olyan molinókat mutattak fel, amelyekről a „Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!” mondat volt kiolvasható.

Hatalmas a felháborodás a Fradi-szurkolók transzparense után, Kubatov Gábor is reagált
Hatalmas a felháborodás a Fradi-szurkolók transzparense után, Kubatov Gábor is reagált (Fotó: Facebook)

Kubatov Gábor: Sportszerűtlen volt a molinó

– A szurkolóink molinója nem volt sportszerű. Sokan kérdezték tőlem, mit gondolok az ETO–Fradi női kézilabdameccsen a szurkolóink által kifeszített molinóról. Most elmondom: ha előre tudok róla, biztosan megpróbáltam volna lebeszélni őket erről. Nem azért, mert rasszista lenne, nem azért, mert kirekesztő lenne, hanem egyszerűen sportszerűtlenség.

Szóval szögezzük le: a szurkolóink molinója sportszerűtlen volt.

De semmiféle rasszizmust nem tartalmazott. Ha már a Győri ETO ekkora ügyet csinált ebből, nézzük meg a másik oldalt is. Mutatok egy felvételt az ő szurkolóikról – tette hozzá Kubatov Gábor, miközben a videóban a győri drukkerek mocskolódó rigmusát – „Ünnepel az egész város, lesz…pott a, lesz…pott a Ferencváros” – lehetett hallani.

A ferencvárosi szurkolók a transzparenssel minden bizonnyal a szeptemberi Mosonmagyaróvár–Győr bajnokira utaltak, amelyen a győri játékosokat rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték. Az FTC szurkolói ügyeltek arra, hogy a Győr elleni meccsen kifeszített molinók miatt őket ne lehessen rasszizmussal vádolni, de nem kérdés, hogy az alpári üzenetükkel súlyos sportszerűtlenséget követtek el.

Az ügynek biztosan lesz folytatása, a Győr hétfőn a Facebook-oldalán jelezte, nem hagyja annyiban a történteket, míg a Magyar Kézilabda-szövetség – hasonlóan a már említett Mosonmagyaróvár–Győr mérkőzéshez – már bejelentette, hogy fegyelmi eljárást indított.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

