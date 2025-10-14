Kubatov Gábor reakciója mindent elmond, ezt gondolja az FTC-szurkolók botrányos transzparenséről + videó

Az összecsapás fő beszédtémáját a Ferencváros-szurkolók egy csoportjának a transzparense szolgáltatta, amelyre a klub elnöke, Kubatov Gábor a hivatalos közösségi oldalán reagált. Mint ismert, az FTC-szurkolók közül néhányan olyan molinókat mutattak fel, amelyekről a „Mi bőrszíntől, kortól, nemtől független minden győrit gyűlölünk!” mondat volt kiolvasható.

Hatalmas a felháborodás a Fradi-szurkolók transzparense után, Kubatov Gábor is reagált (Fotó: Facebook)

Kubatov Gábor: Sportszerűtlen volt a molinó

– A szurkolóink molinója nem volt sportszerű. Sokan kérdezték tőlem, mit gondolok az ETO–Fradi női kézilabdameccsen a szurkolóink által kifeszített molinóról. Most elmondom: ha előre tudok róla, biztosan megpróbáltam volna lebeszélni őket erről. Nem azért, mert rasszista lenne, nem azért, mert kirekesztő lenne, hanem egyszerűen sportszerűtlenség.

Szóval szögezzük le: a szurkolóink molinója sportszerűtlen volt.

De semmiféle rasszizmust nem tartalmazott. Ha már a Győri ETO ekkora ügyet csinált ebből, nézzük meg a másik oldalt is. Mutatok egy felvételt az ő szurkolóikról – tette hozzá Kubatov Gábor, miközben a videóban a győri drukkerek mocskolódó rigmusát – „Ünnepel az egész város, lesz…pott a, lesz…pott a Ferencváros” – lehetett hallani.

A ferencvárosi szurkolók a transzparenssel minden bizonnyal a szeptemberi Mosonmagyaróvár–Győr bajnokira utaltak, amelyen a győri játékosokat rasszista és emberi méltóságukban mélyen sértő atrocitások érték. Az FTC szurkolói ügyeltek arra, hogy a Győr elleni meccsen kifeszített molinók miatt őket ne lehessen rasszizmussal vádolni, de nem kérdés, hogy az alpári üzenetükkel súlyos sportszerűtlenséget követtek el.

Az ügynek biztosan lesz folytatása, a Győr hétfőn a Facebook-oldalán jelezte, nem hagyja annyiban a történteket, míg a Magyar Kézilabda-szövetség – hasonlóan a már említett Mosonmagyaróvár–Győr mérkőzéshez – már bejelentette, hogy fegyelmi eljárást indított.