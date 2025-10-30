Drámai bosszú James és Doncic nélkül, potyogtak a rekordok az NBA-ben

A Los Angeles Lakers hátvédje, az utóbbi időben fergeteges formában játszó Austin Reaves 28 ponttal és 16 gólpasszal zárta a Minnesota Timberwolves elleni győztes NBA-meccset. A Luka Doncic és LeBron James nélkül zsinórban a harmadik mérkőzésen játszó arany-lilák újdonsült vezére vasárnap a Sacramento Kings ellen 51, hétfőn pedig a Portland Trail Blazers ellen 41 pontot szerzett, de az igazi nagy dobását péntek hajnalra tartogatta.

A Los Angeles Lakers játékosa, Austin Reaves az utolsó pillanatban döntötte el a meccset (Fotó: Getty Images North America/David Berding)

A Los Angeles Lakers az utolsó pillanatban nyert

A Lakers a második félidőben már 20 ponttal is vezetett, de a végén megtorpant, így a Minnesota kilencpontos sorozattal fordítani tudott, és Julius Randle betörésével 10,2 másodperccel a vége előtt egy ponttal átvette a vezetést. A Los Angeles Lakers ezután Austin Reavesre bízta a döntő támadást, a vendégek hátvédjének magas ívű dobása a meccs végét jelző dudaszó pillanatában hullott be.

Reaves 16 gólpasszával beállította karriercsúcsát, de a legfontosabb, hogy az ő akciójával verték meg azt a csapatot, amely a tavalyi rájátszásban búcsúztatta Doncicékat.

Ez a srác akkor lép mindig előre, amikor a legnagyobb szükség van rá

– dicsérte játékosát JJ Redick, a Lakers vezetőedzője. A Lakers játékosának nem ez volt az egyetlen nagy meccse az egy hete kezdődött alapszakaszban, amely már így is történelmi számokat hozott.

Pontzuhatag az NBA-ben

A Kings ellen 51, a Trail Blazers ellen pedig 41 pontot szerző Austin Reaves csapattársa, a nyáron leszálkásodott Luka Doncic a szezonnyitót két egymást követő 40 pontos meccsel kezdte. A Philadelphia Tyrese Maxeyre támaszkodik, aki eddig két 40 pontos teljesítménnyel rukkolt elő.

A listára felkerült még többek között Minnesota sztárja, Anthony Edwards (41), a Milwaukee vezére, Giannis Antetokounmpo (40), a Bostonból Jaylen Brown (41), az Oklahoma City vezére, Shai Gilgeous-Alexander (55), Denverből Jamal Murray (43), a Golden State ikonja, Stephen Curry (42), Utah-ból Lauri Markkanen (51), szintén Denverből Aaron Gordon (50), a Brooklynból Cam Thomas (40) és San Antonio szupertehetsége, Victor Wembanyama (40) — aki nyolc hónap után, egy trombózisból tért vissza az alapszakasz első meccsén. A ligában elképesztően pontgazdag meccsek vannak.