Drámai bosszú James és Doncic nélkül, potyogtak a rekordok az NBA-ben

Bravúros győzelmet szerzett a Los Angeles Lakers az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) alapszakaszának legutóbbi játéknapján péntek hajnalban. A Lakers csapatában LeBron James és Luka Doncic sem játszott, de a kaliforniaiak így is nyerni tudtak 116-115-re az utóbbi időben bombaformában játszó Austin Reaves utolsó másodpercben szerzett kosarával a Minnesota Timberwolves otthonában. Az eddig eltelt héten több rekord is megdőlt a világ legjobb kosárlabda-bajnokságának számító NBA-ben.

2025. 10. 30. 9:01
Austin Reaves volt a Los Angeles Lakers hőse (Fotó: Getty Images North America/David Berding)
A Los Angeles Lakers hátvédje, az utóbbi időben fergeteges formában játszó Austin Reaves 28 ponttal és 16 gólpasszal zárta a Minnesota Timberwolves elleni győztes NBA-meccset. A Luka Doncic és LeBron James nélkül zsinórban a harmadik mérkőzésen játszó arany-lilák újdonsült vezére vasárnap a Sacramento Kings ellen 51, hétfőn pedig a Portland Trail Blazers ellen 41 pontot szerzett, de az igazi nagy dobását péntek hajnalra tartogatta.

Los Angeles Lakers játékosa Austin Reaves az utolsó pillanatban döntötte el a meccset.
A Los Angeles Lakers játékosa, Austin Reaves az utolsó pillanatban döntötte el a meccset (Fotó: Getty Images North America/David Berding)

A Los Angeles Lakers az utolsó pillanatban nyert

A Lakers a második félidőben már 20 ponttal is vezetett, de a végén megtorpant, így a Minnesota kilencpontos sorozattal fordítani tudott, és Julius Randle betörésével 10,2 másodperccel a vége előtt egy ponttal átvette a vezetést. A Los Angeles Lakers ezután Austin Reavesre bízta a döntő támadást, a vendégek hátvédjének magas ívű dobása a meccs végét jelző dudaszó pillanatában hullott be. 

Reaves 16 gólpasszával beállította karriercsúcsát, de a legfontosabb, hogy az ő akciójával verték meg azt a csapatot, amely a tavalyi rájátszásban búcsúztatta Doncicékat.

Ez a srác akkor lép mindig előre, amikor a legnagyobb szükség van rá

 – dicsérte játékosát JJ Redick, a Lakers vezetőedzője. A Lakers játékosának nem ez volt az egyetlen nagy meccse az egy hete kezdődött alapszakaszban, amely már így is történelmi számokat hozott.

Pontzuhatag az NBA-ben

A Kings ellen 51, a Trail Blazers ellen pedig 41 pontot szerző Austin Reaves csapattársa, a nyáron leszálkásodott Luka Doncic a szezonnyitót két egymást követő 40 pontos meccsel kezdte. A Philadelphia Tyrese Maxeyre támaszkodik, aki eddig két 40 pontos teljesítménnyel rukkolt elő.

A listára felkerült még többek között Minnesota sztárja, Anthony Edwards (41), a Milwaukee vezére, Giannis Antetokounmpo (40), a Bostonból Jaylen Brown (41), az Oklahoma City vezére, Shai Gilgeous-Alexander (55), Denverből Jamal Murray (43), a Golden State ikonja, Stephen Curry (42), Utah-ból Lauri Markkanen (51), szintén Denverből Aaron Gordon (50), a Brooklynból Cam Thomas (40) és San Antonio szupertehetsége, Victor Wembanyama (40) — aki nyolc hónap után, egy trombózisból tért vissza az alapszakasz első meccsén. A ligában elképesztően pontgazdag meccsek vannak.

A San Antonio Spurs francia játékosa Victor Wembanyama kiváló formában kezdte az alapszakaszt.
A San Antonio Spurs francia játékosa, Victor Wembanyama kiváló formában kezdte az alapszakaszt (Fotó: Getty Images North America/Ronald Cortes)

Az NBA alapszakászának első hetében a korábbi rekord a 40 pontos meccsek tekintetében kilenc volt — most már 16-nál járunk. A csapatok történelmi tempóban termelnek pontokat

A ligaátlag jelenleg 118,0 pont/meccs, szemben a tavaly látott 113,8-cal.

A csapatok átlagosan 27,1 büntetőt dobtak eddig meccsenként, ami a 2006/2007-es idény óta a legmagasabb szám.

Már négy 50 pontos meccs is volt az elmúlt egy héten. Ebből kiemelkedik Shai Gilgeous-Alexander 55 pontos teljesítménye, ami kétszeres hosszabbításos meccsen ért győzelmet a bajnok Oklahomának a tavalyi döntős Indiana ellen.

 Ez volt a legjobb dobóteljesítmény az alapszakasz első hetében a liga történetében.

 Nem szabad megfeledkezni Aaron Gordonról sem, a Denver Nuggets bedobója 50 pontot (közte 10 tripla) ért el a Golden State elleni vesztes mérkőzésen. 

Az NBA egyértelműen a pontszerzés reneszánszát éli, és ki tudja, hogy hol lesz még a határ.

Austin Reaves meccsnyerő kosara a Minnesota Timberwolves ellen:

 

