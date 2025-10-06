Ez volt a Liverpool legnagyobb baklövése? Ennek a levét issza most Szoboszlai is

Luis Díaz a nyáron hetvenmillió euróért igazolt a Liverpooltól a Bayern München csapatához. Sokan kételkedtek abban, hogy a 28 éves támadóért indokolt volt-e a német futball szintjén igen magas összeg kifizetése, de mostanra kiderült, hogy nagy erősítés a Bayernnek. Egyúttal nagy veszteség a Liverpool számára, amely igencsak szenved ebben a szezonban. A kolumbiai támadó hiányzik Szoboszlai Dominik mellől a letámadások vezetésében.

Luis Díaz berobbant a Bayern München mezében, egyúttal nagyon hiányzik a Liverpool csapatából. Fotó: MIDORI IKENOUCHI/HASAN BRATIC / Midori Ikenouchi/Hasan Bratic

Díaz a Bayern München és egyben a Bundesliga történetének harmadik legdrágább igazolásaként érkezett. A kétkedők attól tartottak, hogy úgy járhat, mint a szintén Liverpoolból megszerzett Sadio Mané, aki nem tudott beilleszkedni Münchenben, és csakhamar Szaúd-Arábiában kötött ki.

Díaz ezzel szemben szárnyal a Bayernben: a Bundesliga legutóbbi fordulójában két gól és egy gólpassz volt a mérlege az Eintracht Frankfurt 3-0-s legyőzésekor, összességében pedig az első tíz bajor meccse után 6 gól és 4 gólpassz áll a neve mellett.

Németországban azonban nemcsak az eredményessége miatt dicsérik, hanem azért is, mert aktív a letámadásban, mindig a csapatért dolgozik. Pontosan ez a mentalitás hiányzik a Liverpoolból az angol klub korábbi sztárja, Daniel Sturridge szerint.

Ezért volt Luis Díaz eladása nagy hiba a Liverpool részéről

Sturridge szerint a zsinórban három vereséget elszenvedő, így mély gödörbe kerülő Liverpool játékából jelenleg több olyan tulajdonság is hiányzik, amit Díaz korábban biztosított Arne Slot csapatának. A Liverpool korábbi csatára szerint a Premier League-címvédő szenvedése részben Díaz távozásának tudható be.

– Luis Díaz nagyon hiányzik nekem – szögezte le Sturridge. – Ha megnézzük, hogy a Liverpool hogyan indította a letámadásait az előző idényben, valószínűleg ő volt az, aki a legtöbb impulzust adta ebben a fázisban.

Sturridge véleménye azért is érdekes, mert sokan Szoboszlai Dominik szerepét emelték ki a Liverpool letámadásainak vezetésében. A magyar középpályás – amikor nem jobbhátvédet játszik éppen – ezt most is igyekszik hozni, de az látszik, hogy ebben sokszor egyedül marad. Valóban hiányozhat Luis Díaz mellőle.

– Luis Díaz labdaéhsége, vágya, hogy visszaszerezze azt a csapatának, az én szememben kulcsfontosságú volt – erősítette meg Sturridge. – Ez az az elem, ami most hiányzik. Olyasmit adott a Liverpoolnak, amit most nem tudnak kivinni a pályára. Ő képes volt védekezésben is feláldozni magát. Most azt kell kitalálniuk, ki tudja ezt a támadók közül pótolni.