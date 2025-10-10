Az MLSZ elleni tiltakozással indul a szombati magyar válogatott meccs

Szombaton a magyar labdarúgó-válogatott második hazai vb-selejtezőjét játssza. Marco Rossi együttese első győzelmére hajt, az ellenfél Örményország lesz 18 órától. A második hely szempontjából kulcsfontosságú találkozó lesz a magyar–örmény.

A magyar–örmény mérkőzésen ismét telt ház lesz a Puskás Arénában Fotó: Csudai Sándor

Ahogy az lenni szokott, úgy szombaton is lesz szurkolói vonulás a Verseny utcából. A Carpathian Brigade közleménye szerint 16.45-kor indul a közös menet a Puskás Arénához.

Emellett az ultrák folytatják, amit az elmúlt NB I-es mérkőzéseken láthattunk. Az első öt percében a kapu mögötti első tíz sorban üres székek fogják fogadni a játékosokat.

A magyar–örmény meccs elején az MLSZ ellen lesz tüntetés

A figyelemfelhívó kezdeményezés a Magyar Labdarúgó-szövetség ellen szól, amely a nyáron vezette be a zéró toleranciát. Ennek értelmében a rasszista és a diszkriminatív megnyilvánulások – így a „cigányozás” esetében is – sokkal durvább büntetésekkel sújtja a szövetség a klubokat. A Carpathian Brigade a többi klubbal együtt október 3-án egy közleményt adott ki, ebben többek között arról írtak, hogy az új szabályozás hatással van a lelátói hangulatra is. De az írás kitért arra is, hogy

az NB I-es mérkőzéseken a nézőszám csökkenése szerintük részben az új, szigorú szabályozások miatt van. Emellett az „eltúlzott bírságolási gyakorlat folytatásával hamarosan megtörténhet, hogy csak zárt kapus mérkőzések vagy az érdektelenségtől üresen kongó stadionok lesznek."

a vendégszektorok a férőhelyeinek biztosítására megadott arányt a befogadóképességhez képest 10 százalékról 5-re csökkentette a szövetség.

A szurkolói csoportok azt szeretnék elérni, ha a szabályokat velük egyeztetve módosítaná a szövetség, ezért tapasztalható üres első sorok a bajnoki – s már most a válogatott – meccseken. Egyébként a portugálok elleni szeptemberi vb-selejtezőn az ultrák az első öt percben néma csendben voltak, ezzel is az MLSZ ellen tüntettek.