  • Fontos információkat közölt az MLSZ a magyar–örményre kilátogató szurkolók számára
magyar válogatott

Fontos információkat közölt az MLSZ a magyar–örményre kilátogató szurkolók számára

Szombaton megtelik élettel a Puskás Aréna. A magyar válogatott 18 órakor kezdődő, Örményország elleni vb-selejtezőjére minden jegy elkelt, a Magyar Labdarúgó-szövetség pedig arra biztatja a szurkolókat, hogy ha tehetik, a torlódásokat elkerülendő inkább tömegközlekedéssel közelítsék meg a stadiont.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 14:25
A magyar válogatott a jegyeladások alapján Örményország ellen is telt ház előtt játszhat majd. Fotó: Csudai Sándor
A vb-selejtező 3. fordulójában nagy lesz a tét. Két játéknap után a vendég örmények három ponttal állnak az F csoportban, míg a magyar válogatott az írek otthonában elért döntetlennek köszönhetően egyel, így a kijutási eséllyel kecsegtető pótselejtezőt érő csoportmásodik pozíció elérésének szempontjából kulcsfontosságúnak ígérkezik a magyar–örmény.

Szoboszlai Dominik (balra) és a magyar válogatott újra hazai közönség előtt szerepelhet a vb-selejtezőjében
Szoboszlai Dominik (balra) és a magyar válogatott újra hazai közönség előtt szerepelhet a vb-selejtezőjében (Fotó: Mirkó István)

 

A szerencsés szurkolók ott lehetnek a magyar válogatott megérkezésekor

A találkozóra már korábban eladták az összes jegyet, így a szervezők telt házra, több mint 60 ezer emberre számítanak. Annak érdekében, hogy mindenki időben elfoglalhassa helyét a lelátón, a szervezők már 15 órakor, azaz három órával a kezdőrúgás előtt megnyitják a Puskás Aréna kapuit. Különféle programokkal várják a drukkereket a stadion keleti oldalán lévő kertben található szurkolói zónában, amelynek aktivitásai között szerepel a dartsfociverseny, a play station-sarok, az óriás lábtenisz, az arcfestés, továbbá az MLSZ Fan XP applikáció is, amelynek segítségével a szurkolók fotókat és üzeneteket tudnak küldeni az óriáskivetítőre és a ledfalakra. A szurkolói zóna színpadán 16 órától freesyle-bemutató lesz, 16.30-tól pedig pódiumbeszélgetés válogatott futballistákkal.

Az érdeklődők 15.30-tól kvízjátékon vehetnek részt, a szerencsés nyertesek díja pedig exkluzív jutalom lesz: ők közvetlen közelről tekinthetik meg a mérkőzés előkészületeit, valamint jelen lehetnek a magyar csapat buszának megérkezésekor.

A Magyar Labdarúgó-szövetség azt javasolja a nézőknek, hogy érkezzenek időben, elkerülve a lezárások okozta kellemetlenségeket, és ha tehetik, autók helyett közösségi közlekedéssel közelítsék meg a stadiont.

A selejtező 18.00-kor kezdődik, az első percekre a szurkolók egy csoportja demonstrációt hirdetett.

Fontos híreink

