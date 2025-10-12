  • Magyar Nemzet
Marco RossiFootball Meets Datfutballstatisztikavilágbajnokságpótselejtező

Egyre nagyobb az esélye annak, hogy Marco Rossi teljesítheti Mezey György utolsó kívánságát

A magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság F jelű európai selejtezőcsoportjának harmadik fordulójában, szombat este Örményország csapatát fogadta a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese 2-0-ra nyert, ezzel fellépett a négyes pótselejtezőt érő második helyére. Ez a siker azonban nemcsak három pontot hozott a csapatnak, hanem azt is, hogy a futballstatisztikákkal foglalkozó Football Meets Data szerint immáron 82 százalék az esély arra, hogy a nemzeti csapat eljut a pótselejtezőkig, ahol kivívhatja a vb-részvételt.

Molnár László
2025. 10. 12. 16:10
Lukács Dániel gólja is kellett a sikerhez és ahhoz, hogy fellépjen a válogatott a csoport második helyére
Fotó: Csudai Sándor
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának F csoportjában, szombaton a magyar válogatott 2-0-ra legyőzte Örményországot , ami egyben azt is jelentette, a nemzeti csapat máris lépéselőnybe került a csoport második, pótselejtezőt érő helyéért zajló versenyfutásban. Marco Rossi együttese azt is kibírta, hogy eltiltás miatt hiányzott a csapatból a teljes alaptámadósor, azaz Varga Barnabás és Sallai Roland. Ahhoz, hogy a válogatott ilyen jó helyzetbe kerüljön, az is kellett, hogy a csoport másik mérkőzésén Portugália Rúben Neves 91. percben szerzett találatával 1–0-ra győzte le Írországot, ami azt is jelentette, utóbbi gárdának továbbra is egy pontja van.

Marco Rossi nagy örömére a Szoboszlai Dominik vezette magyar válogatott esélye az örmények elleni győzelemmel megnőtt a csoport második helyére
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

 

Marco Rossi válogatottjának máris megnőtt az ázsiója

A futballstatisztikákkal foglalkozó Football Meets Data a szombati játéknapot követően is elvégezte a vb-selejtezőkre vonatkozó esélylatolgatását. Amikor ezek a számok nyilvánosságra kerültek, bizony, megdobbanhatott a magyar szurkolók szíve.

A júniusi felkészülési mérkőzések után csak 56 százalékos valószínűséggel várta a szervezet a második, pótselejtezős helyre a válogatottat, az örmények elleni sikert követően viszont ez a szám már 81,9 százalékra emelkedett. 

A 2-0-s győzelem a három ponton kívül azt is jelenti, hogy Marco Rossi újabb lépést tett afelé, hogy teljesítse a nemrég elhunyt Mezey György és a szurkolók nagy álmát, hogy negyven év után újra ott legyen a magyar válogatott a világbajnokságon.

A Football Meets Data jóslata az F csoport 2. helyének elérésével kapcsolatban

  • Magyarország: 81,9%
  • Örményország: 5,5%
  • Írország: 12,4%

A három meccs után száz százalékosan álló portugálokat a pótselejtezőt érő második hellyel kapcsolatban már szinte meg sem említik (0,2%), ugyanis a statisztikákkal foglalkozó cég 99,8 százalékban biztos Cristiano Ronaldoék csoportelsőségében.

 

Összesen 10 pontot jósolnak Szoboszlaiéknak a selejtezők végére

Természetesen nemcsak a pótselejtezőt érő második hellyel kapcsolatban jósolt a Football Meets Data, hanem arra nézve is, hogy a hátralévő három fordulóban hány pontot szerez a négy válogatott. 

Ez alapján a portugálok valamennyi hátralévő meccsüket megnyerik, azaz száz százalékos teljesítménnyel kerülnek ki a 2026-os világbajnokságra. 

A magyar szurkolókat azonban kizárólag Szoboszlaiék eredményessége érdekli, nos, megnyugtathatunk mindenkit, mert a cég szerint a magyar válogatott tíz ponttal zár.

  • Portugália–Magyarország: 86% hazai siker, 10% döntetlen, 4% magyar győzelem
  • Örményország–Magyarország: 18% hazai siker, 21% döntetlen, 61% magyar győzelem
  • Magyarország–Írország: 61% magyar győzelem, 21% döntetlen, 18% vendég siker

A következő meccseket október 14-én rendezik, akkor a magyar csapat Portugáliában, míg az örmény válogatott Írországban lép pályára.

Az F csoport állása

  1. Portugália 3 3 - - 9 pont
  2. Magyarország 3 1 1 1 4 pont
  3. Örményország 3 1 - 2 3 pont
  4. Írország 3 - 1 2 1 pont

