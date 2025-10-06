Norris keményen megmondta a magáét, Piastri kinyomta a főnökét?

Sosem egyszerű feladat, amikor egy Forma–1-es istálló két pilótája egymással harcol a világbajnoki címért. Nehéz megtalálni az arany középutat, egyenlő feltételeket biztosítani nekik, és nem utolsósorban kordában tartani őket. Ayrton Senna és Alain Prost (McLaren) a nyolcvanas évek végén az ütközésektől sem riadtak vissza, Lewis Hamilton és Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) között is nagyon elmérgesedett a viszony 2007-ben, Hamilton és Nico Rosberg (Mercedes) gyerekkori barátságából ellenségeskedés lett 2016-ban. Persze idén Lando Norris és Oscar Piastri messze nem tart itt, és várhatóan nem is fog, ám az ausztrál a Szingapúri Nagydíjon sokat háborgott amiatt, ahogy a csapat a párharcukat kezelte. Nem először.

Amikor a McLaren a dobogón ünnepelte a vb-címet, Piastri nem tartott a csapattal. Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo

Mint ismert, Norris az ötödik helyről indulva kettőt is előzött az első körben. Az egyik szenvedő fél éppen a harmadik rajthelyet megszerző Piastri volt, aki a rádión azonnal jelezte, szerinte az nem csapattárshoz illő manőver volt, amikor össze is ért a két autó, majd a vb-éllovas azt is felvetette, hogy Norrisnak vissza kellene adnia a pozíciót. Ez nem történt meg, mert a versenyirányítás és a csapat is szabályosnak látta a brit pilóta előzését. Piastri közben végig frusztráltan vezetett, és amikor a leintés után a McLaren vezérigazgatója, Zak Brown neki is gratulált a konstruktőri világbajnoki címhez, az ausztrál versenyző megszakította a kommunikációt. Hogy véletlenül vagy szándékosan kapcsolta-e ki a rádiót, azt csak ő tudja, egyes vélemények szerint nem is hallotta már az üzenetet, mert éppen leállította az autóját. Mindenesetre a narancssárgák dobogón való ünneplését is kihagyta Piastri.

Zak Brown was congratulating Oscar Piastri after the race and he… disconnected the radio?? 😭😭😭 fairs. pic.twitter.com/67CYViyk9a — deni (@fiagirly) October 5, 2025

Piastri tehát úgy érezte, hogy megkárosította a csapata. De volt már korábban is furcsa eset, Monzában például arra kérte őt a McLaren, hogy engedje el Norrist, miután a szerelők elszúrták a brit kerékcseréjét, és Piastri csak emiatt került a társa elé. Elrontott bokszkiállásokból nagyjából minden hétvégén láthatunk egyet-kettőt, nemigen volt olyan pilóta, aki ne esett volna áldozatául ennek, ilyen kérést viszont nem nagyon hallhattunk eddig. Piastri nem repesett a boldogságtól, de megtette, amit kívántak tőle, és ezt három pontja bánta. Akkor 31 pontra csökkent az előnye, amely a Szingapúri Nagydíj után még kevesebb, 22 pont…