Norris keményen megmondta a magáét, Piastri kinyomta a főnökét?

Miközben a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj utáni órák csak és kizárólag az ünneplésről szólhattak volna a konstruktőri világbajnoki címet vasárnap elhódító McLarennél, a csapatnak a pilótája frusztráltságát is kellett oldania. Lando Norris a rajt után megelőzte Oscar Piastrit, aminek a módját az ausztrál versenyző nehezményezte, és ennek hangot is adott a futam alatt. A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella szerint elsimítják a helyzetet, és senkinek sem kell változtatnia a hozzáállásán a hátralévő hat versenyhétvégén, és egyik pilótát várhatóan világbajnoknak koronázzák.

2025. 10. 06. 12:30
Nem könnyű helyzet, a McLaren pilótái egymással harcolnak a vb-címért Fotó: AFP/PHILIPPE LOPEZ
Sosem egyszerű feladat, amikor egy Forma–1-es istálló két pilótája egymással harcol a világbajnoki címért. Nehéz megtalálni az arany középutat, egyenlő feltételeket biztosítani nekik, és nem utolsósorban kordában tartani őket. Ayrton Senna és Alain Prost (McLaren) a nyolcvanas évek végén az ütközésektől sem riadtak vissza, Lewis Hamilton és Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) között is nagyon elmérgesedett a viszony 2007-ben, Hamilton és Nico Rosberg (Mercedes) gyerekkori barátságából ellenségeskedés lett 2016-ban. Persze idén Lando Norris és Oscar Piastri messze nem tart itt, és várhatóan nem is fog, ám az ausztrál a Szingapúri Nagydíjon sokat háborgott amiatt, ahogy a csapat a párharcukat kezelte. Nem először.

Amikor a McLaren a dobogón ünnepelte a vb-címet, Piastri nem tartott a csapattal
Amikor a McLaren a dobogón ünnepelte a vb-címet, Piastri nem tartott a csapattal. Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo

Mint ismert, Norris az ötödik helyről indulva kettőt is előzött az első körben. Az egyik szenvedő fél éppen a harmadik rajthelyet megszerző Piastri volt, aki a rádión azonnal jelezte, szerinte az nem csapattárshoz illő manőver volt, amikor össze is ért a két autó, majd a vb-éllovas azt is felvetette, hogy Norrisnak vissza kellene adnia a pozíciót. Ez nem történt meg, mert a versenyirányítás és a csapat is szabályosnak látta a brit pilóta előzését. Piastri közben végig frusztráltan vezetett, és amikor a leintés után a McLaren vezérigazgatója, Zak Brown neki is gratulált a konstruktőri világbajnoki címhez, az ausztrál versenyző megszakította a kommunikációt. Hogy véletlenül vagy szándékosan kapcsolta-e ki a rádiót, azt csak ő tudja, egyes vélemények szerint nem is hallotta már az üzenetet, mert éppen leállította az autóját. Mindenesetre a narancssárgák dobogón való ünneplését is kihagyta Piastri.

Piastri tehát úgy érezte, hogy megkárosította a csapata. De volt már korábban is furcsa eset, Monzában például arra kérte őt a McLaren, hogy engedje el Norrist, miután a szerelők elszúrták a brit kerékcseréjét, és Piastri csak emiatt került a társa elé. Elrontott bokszkiállásokból nagyjából minden hétvégén láthatunk egyet-kettőt, nemigen volt olyan pilóta, aki ne esett volna áldozatául ennek, ilyen kérést viszont nem nagyon hallhattunk eddig. Piastri nem repesett a boldogságtól, de megtette, amit kívántak tőle, és ezt három pontja bánta. Akkor 31 pontra csökkent az előnye, amely a Szingapúri Nagydíj után még kevesebb, 22 pont…

Piastri lenyugodott

Persze Piastrinak volt egy teljes futama rá, hogy megelőzze a harmadik Norrist vasárnap, és még csak a közelében sem járt ennek, negyedikként futott be. Míg a rádión hangot adott a nemtetszésének, az újságírók előtt már megfontoltabb volt.

– Nem szeretnéd, hogy a két autó összeérjen, ez a legfontosabb. Vissza fogom nézni az esetet, aztán levonom a következtetéseket – kezdte az ausztrál, aki ekkor már nem nevezte igazságtalannak a McLaren döntését, mint mondta, a verseny kezdetén feszült volt. De ez szerinte nem volt hatással a futam további kimenetelére.

Hatvankét körből állt a nagydíj, a rádiós üzeneteim többsége az első kettőből származott, talán a közvetítésbe csak később került be. Amikor elkaptam a ritmust, az első etap végéhez közeledve, jónak éreztem a tempóm, csak nem voltam olyan helyzetben, hogy bármit is kezdjek vele

– magyarázta.

Piastri hozzátette, nem érzi úgy, hogy a McLaren előnyben részesítené Norrist vele szemben, és attól sem tart, hogy ne tudnák kordában tartani a párosukat.

Természetesen a futam után a másik küzdő felet is megkérdezték a történtekről. Norris elárulta, ő valójában először Max Verstappen Red Bullját érintette, és ez vezetett a csapattársa eltalálásához.

Még vissza kell néznem az esetet, és talán akkor úgy látom majd, hogy volt, amit jobban csinálhattam volna. De az összes többi pilóta is ugyanígy tett volna a helyemben, szóval ha valaki azért vesz elő, mert a nagy rést látva betettem oda az autómat, annak nem a Forma–1-ben kellene versenyeznie. Szerintem nem tettem semmi rosszat, bár kicsit elszámoltam magam, nem esett le, hogy milyen közel voltam Maxhoz.

Norris és a McLaren sem változtat

Norris továbbá leszögezte, még véletlenül sem szeretett volna ütközni a csapattársával, már csak azért sem, mert az ebből fakadó esetleges kieséssel ő járna a legrosszabbul, hiszen esélye sem lenne arra, hogy faragjon a hátrányából. A jövőre vonatkozóan pedig ennyit mondott: 

– Semmi sem változik, továbbra is szabadon versenyezhetünk, ahogy azt az egész idényben tettük.

Ezt megerősítette Andrea Stella is, aki szerint idővel talán Piastri is máshogy látja majd a történteket. 

– Mindent perspektívába kell helyeznünk – mondta csapatfőnök a Sky F1-nek. – Ezek olyan meglátások voltak, amelyeket egy F1-es autóban ülő pilóta a pillanat hevében jegyzett meg, csak a saját szemszögéből látta az esetet. Megvitatjuk a történteket, és szerintem most is jót beszélgetünk – ahogy mindig.

Nem lepődnénk meg rajta, ha a McLaren hasonló helyzetben találná magát a hátralévő hat versenyhétvége után.

 

