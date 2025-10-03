Megszületett Hosszú Katinka második kislánya + fotó

Még egy hónapja sincs, hogy Hosszú Katinka bejelentette, második gyermekével várandós. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő kislánya pedig már meg is született, amiről maga a sportoló tett bejelentést pénteken a Facebook-oldalán – vette észre a Bors.

Szia Szofi. Üdv a családban

– írta a tüneményes babafotóhoz Katinka, amiből a kislány neve is kiderült.

Mint ismert, Hosszú Katinka azután ismerkedett meg a férjével, Gelencsér Mátéval, hogy tönkre ment az első házassága Shane Tusuppal. A szerelmesek 2022. augusztus 22-én házasodtak össze, majd 2023. augusztus 6-án megszületett első gyermekük, aki a Kamilla nevet kapta.

Borítókép: Hosszú Katinka a női 200 méteres vegyesúszás döntője után az úszó országos bajnokságon a Duna Arénában 2024. április 9-én (Fotó: MTI/Kovács Tamás)