Folytatódik az őrület az NBA-ben, a címvédő nem kegyelmezett a tavalyi döntősnek

A címvédő Oklahoma City Thunder kétszeri hosszabbításban 141-135-re győzött az idei fináléban legyőzött Indiana Pacers vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság csütörtöki játéknapján. Ahogy a júniusi NBA-döntő hetedik mérkőzésén, úgy ezúttal is az előző idény legértékesebb játékosának választott Shai Gilgeous-Alexander volt a hős, ugyanis a vendégek sztárja 55 ponttal vette ki a részét a sikerből.

2025. 10. 24. 12:55
Fotó: ANDY LYONS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Az Indiana Pacers hazai pályájának számító Gainbridge Fieldhouse-ban a hazai szurkolók fülsüketítő füttyszóval fogadták a tavaly szezonban bajnoki címet szerző Oklahoma City Thunder csapatát csütörtök este. A sebek még frissek Indianában, hiszen alig négy hónappal vagyunk túl az Oklahoma City-vel vívott, hetedik meccsen elveszített NBA-döntő után. A tavalyi finál legjobbjának megválasztott Shai Gilgeous-Alexandert viszont nem zavarták a szurkolók bekiabálásai, a kanadai irányító friss sebeket tépett fel a hazai táborban csütörtök este.

Óriási mérkőzésen kerekedett felül a tavalyi NBA-döntő legjobb csapatának bizonyuló Oklahoma City Thunder az Indiana otthonában.
Óriási mérkőzésen kerekedett felül a tavalyi NBA-döntő legjobb csapatának bizonyuló Oklahoma City Thunder az Indiana otthonában. Fotó: Getty Images

Az Indiana Pacers Pacers 2025/2026-os idényének első alapszakaszmeccsén az OKC sztárja a pályafutása legjobbját hozta: a kanadai kosaras 55 pontjával vezette győzelemre a Thundert, a meccset a vendégek nyerték 141–135-re kétszeres hosszabbítás után. Ez volt az idei alapszakaszban már a második dupla hosszabbításos győzelem, az Oklahoma az első meccsén szintén a ráadásban múlta felül az idei kosárlabda Eb-egyik legnagyobb sztárjával felálló Houston Rockets csapatát

Gilgeous-Alexander óriási teljesítménye karrierje ötödik ötvenpontos meccsét jelentette, a tavalyi döntőben villogó Jalen Williams nélkül felálló Thunder pedig bravúrgyőzelmet ért el a tavalyi döntős ellenfelük otthonában. A Pacersnél már amúgy sem volt bevethető a sztárirányító, Tyrese Haliburton, aki a tavalyi döntő hetedik meccsén elszenvedett Achilles-szakadása miatt az egész idényt kénytelen kihagyni. A sárga-feketéknek az sem jött jól, hogy a kezdő irányító, SGA honfitársa, a kanadai Andrew Nembhard vállsérülése után az első félidőben kiállni kényszerült. 

A tavalyi NBA-döntő legjobbja Shai Gilgeous-Alexander rettentően hatékony volt a büntetővonalról az Indiana elleni meccsen.
A tavalyi NBA-döntő legjobbja Shai Gilgeous-Alexander rettentően hatékony volt a büntetővonalról az Indiana elleni meccsen. Fotó: Getty Images

Nembhard kiesése után Pascal Siakam és Bennedict Mathurin próbált lendületet hozni a hazaiak játékába: előbbi 32, utóbbi pedig 36 ponttal tartotta meccsben a Pacerst. Siakam 6,5 másodperccel a rendes játékidő vége előtt egy tempódobással egyenlített 113-ra, és ezzel hosszabbításra mentette a találkozót. Ám Shai Gilgeous-Alexander nem hagyta, hogy a Pacers csapatáé legyen a végszó. A címvédő legjobb játékosa 15 pontot szerzett az első, kilencet a második hosszabbításban, így győzelemre vezette az Oklahomát.

 Érdekesség, hogy a kanadai irányító 55 pontjából 23-at(!) a büntetővonalról szerzett.

 Shai Gilgeous-Alexander mindössze háromszor hibázott a büntetővonalról, 26-ből 23-at bedobott az OKC legjobbja.

 

 

