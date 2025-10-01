Sallai üzent Szoboszlaiék legyőzése után, nem sértődött meg

Nem könnyű feladat egy feszült hangulatú, kiélezett labdarúgó-mérkőzésen csereként pályára lépni. Sallai Rolandnak sikerült, olyannyira, hogy szinte teljesen lezárta a Liverpool elől a Galatasaray jobb oldalát. A török bajnok sikeréből bő húsz perc alatt is kivette a részét a 28 esztendős magyar, aki a barátai ellen küzdött.

Okan Buruk ezúttal a cseresor tagjainak járó megkülönböztető mellényt osztott Sallai Rolandnak. Fotó: Galatasaray

Először fordult elő a szezonban, hogy Okan Buruk nem jelölte a kezdő tizenegybe a Galatasaray magyar játékosát. Sallai Roland a török bajnokságban hét találkozón élvezte a bizalmat, ahogy a balul elsült Bajnokok Ligája-nyitányon is.

Az 5-1-es frankfurti zakó után saját közönsége előtt szeretett volna javítani az isztambuli együttes, amely keményen beleállt a Liverpool elleni mérkőzésbe. Sallai a 72. percben, már 1-0-s vezetésnél állt be, jobb oldali védőként jól zárta le a területeket, és kemény összecsapásokat vívott meg.

A meccset eldöntő büntetőt összehozó Szoboszlai Dominikkal keveset találkozott, ellenben az őt vállal felöklelő Kerkez Milos „törődésének” nyomait még valószínűleg mindig magán viseli. Tevékeny részese volt tehát az angol bajnok legyőzésének, ami történelmi tett volt: hét szűk esztendő után ünnepelt újra hazai pályán Bajnokok Ligája-főtáblás győzelmet a Galatasaray!

Varázslatos éjszaka. Egység, győzelem, Galatasaray!

– fogalmazott emelkedetten a közösségi oldalán Sallai Roland.

A hozzáállását méltatják

A közösségi médiában 12 millió követővel rendelkező török sztárklub drukkerei közül rengeteget követik Sallai Rolandot is, aki ugyancsak nem panaszkodhat, közelít a milliós rajongótáborhoz.

Ami pedig a Liverpool elleni játékát és tartását illeti, a szurkolóknak is feltűnt, hogy mekkora elánnal vetette bele magát a küzdelembe. Persze mondhatják, hogy ez természetes, de mégiscsak a talán általa is legjobban várt meccs nagy részében „jegelte” az edzője, miközben arról nem érkezett információ, hogy sérülés, betegség hátráltatta volna.

„Nagyszerű ember vagy, akit, ha kihagyják, nem sértődik meg, megpróbálja megadni, amit csak képes. A szakmai viselkedésed példa lesz mindenki számára” – írja az egyik hozzászóló a bejegyzése alatt. Többen kiemelik az energikusságát és a harci szellemét, valamint a Galatasaray jolly jokerének nevezik, aki több poszton bevethető.