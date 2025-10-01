Rendkívüli

Sallai RolandBajnokok LigájaGalatasarayLiverpool FC

Sallai üzent Szoboszlaiék legyőzése után, nem sértődött meg

Sallai Roland meglepetésre nem került be a Galatasaray kezdőcsapatába, az utolsó bő húsz percre beállva azonban tevékeny részese volt a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1-0-s legyőzésének. A magyar válogatottban szélső támadóként szereplő játékosnak ezúttal is jobb oldali védőként kellett helytállnia. A hét szűk esztendő után újra hazai Bajnokok Ligája-főtáblás győzelmet ünneplő Galatasaray labdarúgója boldogan posztolt a magyaros meccs után.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 01. 8:26
Sallai Roland
Sallai Roland és a török csapat alaposan megünnepelte a nagy győzelmet Fotó: Galatasaray
Nem könnyű feladat egy feszült hangulatú, kiélezett labdarúgó-mérkőzésen csereként pályára lépni. Sallai Rolandnak sikerült, olyannyira, hogy szinte teljesen lezárta a Liverpool elől a Galatasaray jobb oldalát. A török bajnok sikeréből bő húsz perc alatt is kivette a részét a 28 esztendős magyar, aki a barátai ellen küzdött.

Sallai Roland
Okan Buruk ezúttal a cseresor tagjainak járó megkülönböztető mellényt osztott Sallai Rolandnak. Fotó: Galatasaray

Először fordult elő a szezonban, hogy Okan Buruk nem jelölte a kezdő tizenegybe a Galatasaray magyar játékosát. Sallai Roland a török bajnokságban hét találkozón élvezte a bizalmat, ahogy a balul elsült Bajnokok Ligája-nyitányon is. 

Az 5-1-es frankfurti zakó után saját közönsége előtt szeretett volna javítani az isztambuli együttes, amely keményen beleállt a Liverpool elleni mérkőzésbe. Sallai a 72. percben, már 1-0-s vezetésnél állt be, jobb oldali védőként jól zárta le a területeket, és kemény összecsapásokat vívott meg.

 A meccset eldöntő büntetőt összehozó Szoboszlai Dominikkal keveset találkozott, ellenben az őt vállal felöklelő Kerkez Milos „törődésének” nyomait még valószínűleg mindig magán viseli. Tevékeny részese volt tehát az angol bajnok legyőzésének, ami történelmi tett volt: hét szűk esztendő után ünnepelt újra hazai pályán Bajnokok Ligája-főtáblás győzelmet a Galatasaray! 

Varázslatos éjszaka. Egység, győzelem, Galatasaray!

– fogalmazott emelkedetten a közösségi oldalán Sallai Roland.

A hozzáállását méltatják

A közösségi médiában 12 millió követővel rendelkező török sztárklub drukkerei közül rengeteget követik Sallai Rolandot is, aki ugyancsak nem panaszkodhat, közelít a milliós rajongótáborhoz. 

Ami pedig a Liverpool elleni játékát és tartását illeti, a szurkolóknak is feltűnt, hogy mekkora elánnal vetette bele magát a küzdelembe. Persze mondhatják, hogy ez természetes, de mégiscsak a talán általa is legjobban várt meccs nagy részében „jegelte” az edzője, miközben arról nem érkezett információ, hogy sérülés, betegség hátráltatta volna.

„Nagyszerű ember vagy, akit, ha kihagyják, nem sértődik meg, megpróbálja megadni, amit csak képes. A szakmai viselkedésed példa lesz mindenki számára” – írja az egyik hozzászóló a bejegyzése alatt. Többen kiemelik az energikusságát és a harci szellemét, valamint a Galatasaray jolly jokerének nevezik, aki több poszton bevethető.

Sallai Roland a magyar labdarúgó-válogatottban is kulcsember, ott fel sem merülne, hogy Marco Rossi kihagyja a kezdőcsapatból. Az október 11-i, Örményország elleni hazai világbajnoki selejtezőn az eltiltása miatt még nem játszhat. Abban azonban biztosak lehetünk, hogy az edzőtáborban és nézőként a meccsen mindent meg fog tenni, hogy segítse Szoboszlaiékat. Portugáliában pedig már a pályán bizonyíthat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

