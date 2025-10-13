Az egymással dulakodó szerbek a horvátokkal vigasztalódnak, s az al-Naszrtól hoznának új kapitányt

Szerbia válogatottja az utóbbi hónapokban fokozatosan sodródott a szakadék felé. Az Albániától Leskovacban elszenvedett 1-0-s vereség nemcsak a játékosok önbizalmát, hanem a szurkolók hitét is megtörte. A mérkőzés után feszültség, sőt kisebb dulakodás is kialakult a pályán, ami jól jelezte a csapat frusztráltságát.

Dragan Sztojkovicsot megtörte Szerbia veresége Albánia ellen. Keresik az utódját. Bezzeg a horvátok ott lehetnek a 2026-os vb-n. Fotó: AFP/Andrej Isakovic

A vereség után Sztojkovics a sajtótájékoztatón bejelentette lemondását, amit a Szerb Labdarúgó-szövetség (FSS) később hivatalosan is elfogadott. A szakember 2021-ben vette át a válogatott irányítását, kezdetben új lendületet adott a csapatnak, Szerbia kijutott a 2022-es katari vb-re és 2024-es Eb-re, igaz, a csoportból egyik tornán sem lépett tovább.

Kilátástalan Szerbia helyzete a vb-selejtezőkben

Most azonban kilátástalan a helyzet, Szerbia öt forduló után hét ponttal csupán a harmadik a K csoportban Anglia és Albánia mögött. A szerb válogatott hátránya négypontos Albánia mögött, ami lényegében ledolgozhatatlan, hiszen a folytatásban Albánia még Andorrába látogat, míg Szerbiának Angliába kell utaznia. Ez matematikailag bizony nagyon csekély remény.

Érdekes kontraszt, hogy Horvátország viszont vezeti az L csoportot, s jó eséllyel meg is őrzi ezt a pozíciót, azaz ott lesz a 2026-os világbajnokságon is. A szerb Telegraf keserűen állapítja meg, a horvátoknak az jut majd a vb alatt, hogy nézhetik tévén a horvátokat...

Kik lehetnek Sztojkovics utódai?

Sztojkovics lemondása után a Szerb Labdarúgó-szövetség ideiglenesen Zoran Bata Mirkovicsot nevezte ki, de a háttérben már megkezdődtek a tárgyalások és persze a találgatások, a vb-selejtezők után ki veheti át a válogatott irányítását. A szerb sportsajtóban máris több név is felmerült.

A legnagyobb esélyesnek Veljko Paunovicsot tartják, aki legutóbb az angliai Reading, majd a spanyol Alcorcón és az Oviedo edzője volt. Paunovics szabadon igazolható, így ő a legkönnyebben elérhető jelölt.

Emellett szóba került Szlavisa Jokanovics , aki jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben, az Al Nasr csapatát irányítja.

Vladan Milojevis, a Zvezda jelenlegi trénere.

Milos Milojevics , aki szintén az emírségekben, a Sharjah-nál dolgozik.

A jelöltek között van még Zsarko Lazetics, a Maccabi Tel-Aviv vezetőedzője, aki korábban a Partizannál is megfordult.

A helyzetet bonyolítja, hogy Paunovics kivételével mindegyik kiszemelt szerződés alatt áll, így a FSS-nek komoly tárgyalásokra lenne szüksége, ha valamelyiküket szeretné megszerezni.